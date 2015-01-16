《路透晚报》--1月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行执委科尔称想要量化宽松有效，规模就得大

欧洲央行执委科尔周五接受爱尔兰时报(Irish Times)采访时称，想要量化宽松(QE)计划有效，规模就得大。科尔对爱尔兰时报表示，“要多大才算够大呢？这就要根据传导机制的情况做决定了。”在谈及欧洲央行在融资操作中接受希腊抵押品的意愿时，科尔说：“我们有个规定，在货币政策操作中可接受的任何政府抵押，要么是其信贷评级够好，要么是虽然评级不够好，但这个国家参加了欧盟/IMF援助计划。”

--日本央行下周或宣布扩大贷款计划规模并延长计划期限--消息

据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行下周或决定扩大两项贷款计划的规模，并将计划截止日期从3月份延后。这两项贷款计划是为了鼓励商业银行增加信贷投放。要求匿名的消息人士称，很多日本央行官员认为，这些贷款计划应在3月的到期日过后继续执行。但目前细节方面还没有形成一致意见，比如计划延长多久，以及扩大到何种规模。消息人士称，如果九名政策委员会委员能够达成一致，则日本央行下周可能宣布相关决定；如果准备工作需要更长时间，则可能要推迟到下个月宣布。

--路透调查：通胀减缓、欧元区和中国经济欠佳是全球成长最大威胁

路透调查显示，未来一年全球经济充其量将温和增长，因通胀疲弱情况持续，同时欧元区和中国经济疲弱可能进一步拖累全球经济。受油价自6月来大跌60%影响，过去几个月通胀大幅降温，很多国家的消费者物价指数(CPI)涨幅远低于央行设定的稳定目标水准。实际上，欧元区12月通胀率自2009年来首次转为负值，而且目前分析师预计，欧洲央行将采取购买公债举措的可能性高达90%，最早下周就可能行动。

--阿里巴巴酝酿重大行动，拉拢美国零售商来吸引中国消费者

中国阿里巴巴控股集团酝酿今年采取重大动作，向美国零售商提供新的销售途径，向中国数量巨大、并还在不断增长的中产阶级销售商品，以扩展在美业务。两名消息人士对路透称，在支付宝提供配合下，这个全球最大的在线零售商利用中国消费者这张名片，吸引美国的合作者。这项计划中的战略，旨在提高阿里巴巴在美国的知名度，获得重要的商誉，以及长期发展奠定基础。这些都是消息人士及直接与该公司有交集的高管首次向路透透露。

战略核心是阿里巴巴和支付宝试行为美国部分最大的零售商处理面向中国的销售、支付及配送事宜，包括Neiman Marcus Group和Saks等。这两家公司确认了协议，但不肯透露如何实施。

--希腊储户因大选风险加大提款，尚无警报迹象

随着希腊政府倒台的风险加大，希腊人加紧从银行提款，不过该国的金融人士称，这些资金基本上还留在国内，目前还没有像2012年那样全面爆发资金外逃的迹象。三位资深银行人士称，12月希腊家庭和企业提取的存款约为30亿欧元，存款较11月下降近2%，降幅为自2012年6月债务危机高峰以来最大。“还没有资金逃往国外的警报。虽然储户提款增加来缴税，但资金从家庭账户流入了政府账户，还在希腊的系统内，”一名希腊央行高官表示。

--受油价挫跌影响，油服巨头斯伦贝谢计划裁员9,000人

全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)宣布裁员9,000人，占员工总数的7%左右；在油价暴跌背景下，该公司集中精力控制成本。斯伦贝谢上月曾表示，将提列与裁员和部分震波勘测船资产减记相关的10亿美元支出。“如果油价持于当前水平，那么这些油企中的任何一家都无法仅凭一次裁员就能调整得过来，”KeyBanc Capital Markets分析师Robin Shoemaker接受路透采访时表示。作为斯伦贝谢客户的石油生产企业纷纷缩减2015年资本预算，并减少了油井开采数量。

--三星重振手机霸位选项无多，放手一搏寻求收购

韩国科技业巨头三星电子可能收购黑莓的消息，也许暗示着三星电子在扭转获利下滑，以及该公司在全球智能手机市场领导地位逐渐流失的保卫战中，已有走投无路之势。一度是三星电子获利主流的移动业务去年快速缩水，高端手机销售不敌苹果的iPhones，同时受到小米这类低阶手机的挤压。三星预估2014年获利将出现三年来首度下滑。分析师称，除了大手笔并购外，三星可能别无选择，因为该公司没有能够带来重大获利增长势头的自体成长选项。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强打压日经指数收挫1.4%，周线连三跌

日本股市日经指数周五震荡收低，瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限，震撼金融市场后，日圆走强，因而打击日股风险偏好。日经指数收低1.4%，至16,864.16点，盘中曾跌至16,592.57点，为10月31日日本央行意外放宽货币政策以来最低。临收盘前，希冀退休基金和日本央行买股的期望，使跌幅稍有收敛。许多投资者亦认为市场大跌提供了买入的良机。日经指数本周累计跌1.9%，为连续第三周周线下滑。东证股价指数下跌0.9%，报1,363.73点。JPX-日经400指数亦跌0.9%，报12,377.59点。

--中国股市：沪综指收升1.2%至近五年半新高，计算机、传媒等板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1.2%至近五年半新高，盘中再次冲击3,400点整数关口。分析师指出，今天计算机、传媒等板块领涨大盘。临近业绩披露期，部分小盘股业绩较好，市场预期将出现高送转等题材，支撑其股价短期走强。沪综指收报3,376.50点，涨40.04点或1.2%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；该指数全周累计上涨2.77%，连续第10周上涨；上证A股今日成交3,920亿元人民币，上日为3,303亿元。

--香港股市：恒生指数收低1%，全球经济疑虑扩散

香港股市收低，美股隔夜跌势蔓延至亚洲。恒生指数下跌1.0%至24,103.52点，恒生国企指数跌0.9%至12,076.74点。本周，恒生指数共涨0.8%；恒生国企指数上涨0.4%。信息类股拖累恒指表现。金融类股则给恒生国企指数带来最大压力。

--汇市：欧元守在近11年低位，SNB决议增强对ECB量化宽松押注

欧元徘徊在略高于11年低位处，因投资者对瑞士央行(SNB)弃守瑞郎汇率上限的政策解读为，几可确定欧洲央行(ECB)下周将推出大规模购债计划。交易员认为瑞士此举是意识到欧洲央行将在1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。失去瑞士央行的支持，欧元全线挫跌。欧元将面临新一轮考验，外汇市场在等待定于1月22日召开的欧洲央行政策会议，及其三天之后的希腊提前选举结果。0855GMT，欧元/美元微跌0.09%至1.1618美元，美元/瑞郎上涨1.04%至0.8670瑞郎。

--德国公债收益率触及新低，因投资者选择高评级债来避险，之前瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限的决定，继续冲击市场。10年期指标德债收益率首次跌破0.40%。美国和英国公债收益率也下跌，之前瑞士央行周四宣布放弃1.20的瑞郎兑欧元汇价上限，令市场震惊。

--国际油市：布兰特原油持于48美元上方，鲜有人预期油价短期内强势反弹

布兰特原油期货小升，持于每桶48美元上方，分析师称油价在当前水准获得良好支撑，不过鉴于全球供应继续过剩，鲜有人预计油价短时间内会强劲反弹。0840GMT，布兰特原油期货上升0.46美元，报每桶48.73美元。美国原油期货上涨0.51美元至46.76美元。

--全球金市：金价周线料录得10个月来最佳表现，获避险买需支撑

金价在四个月来最高水准附近交投，且料将创下10个月来最佳周度表现。在瑞士央行意外放弃瑞郎汇价限制后，投资人寻求躲避市场波动的安全去处。0728GMT，现货金上涨至每盎司1,259.80美元，周四一度跳升至1,266.11美元，为去年9月以来高点。周四全球市场剧烈震荡之际，可以见到投资人将资金转入黄金；黄金通常被视为风险偏高资产的替代投资。在冲破一些重要技术水准后，也推动金价续扬。

--金属期市：伦敦期铜微升，但可能创下逾三年最大周度跌幅

伦敦期铜微升，此前中国当局出台措施促进放贷。不过期铜料将创下2011年以来最大周度跌幅，由于市场对全球增长信心低迷，而且交易商寻机逢高抛售。0805GMT，LME三个月期铜缩减稍早涨幅，上涨0.3%，报每吨5,647.50美元。铜价今年迄今已下跌11%。上海期交所期铜主力3月合约攀升1.3%，报每吨41,040元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 徐文焰)

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