《路透晚报》--1月21日

2015年1月20日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行调降通胀预期，扩大贷款计划规模而非QQE

日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。一如广泛预期，日本央行并未扩大刺激举措规模，并维持其承诺，通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,760亿美元)的速度扩大基础货币的规模。

日央行总裁黑田东彦在会后的记者会上称，正面经济循环保持不变，日本经济继续保持温和复苏的趋势。消费者通胀可能暂时放缓，反映出能源价格下跌的影响。黑田东彦称，只要是为了稳定实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行质化和量化宽松(QQE)。

--丹麦誓言将维持紧盯欧元汇率政策，周四可能再度降息

丹麦的政界与央行团结一致，努力打消丹麦可能继瑞士之后取消紧盯欧元政策的揣测。由于各市场预期丹麦克朗面临的升值压力挥之不去，多数分析师推测，如果欧洲央行采取行动刺激欧元区经济，丹麦最快将于周四降息，为本周第二度调降。

大多数分析师已预估，如果欧洲央行周四一如预期宣布量化宽松(QE)方案，丹麦央行可能会在当天再度降息。欧洲央行QE可能导致欧元下滑。

--阿曼石油部长痛斥OPEC油价；伊拉克部长认为油价已经触底

阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy严厉批评石油输出国组织(OPEC)的产量政策，他表示这项政策造成市场剧烈震荡，但却没有造福产油国，阿曼正因此受到连累。“我无法理解市场份额如何能够比收入更重要，”Rumhy在科威特一场能源产业会议上表示。

另，伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪则表示，他认为油价已经触底，很难再继续下跌。他补充道，从经济层面看，油价没有理由继续下跌。

--丰田汽车预计今年销量下滑，因重要市场需求低迷

丰田汽车非同寻常地预期，今年汽车销量或将下降，从而可能将行业桂冠拱手让给德国大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)，因为日本、印尼和其他重要市场的需求下滑。该预估凸显出公司社长丰田章男努力让该公司从追求销量，转向循序渐进但保证盈利的增长模式转变的决心。

丰田汽车表示，预计2015年集团全球销量下降约1%至1,015万辆。该数字中包括丰田旗下大发汽车及日野汽车。

--欧洲央行委员诺沃特尼称看到了低通胀情况，但不认为将出现通缩

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在维也纳举行的欧洲货币杂志会议上称，决策者不应只关注某一天的情况，而应着眼于更长期发展；他不愿对ECB会议置评。他表示央行都非常清楚可以在短时间内阻止过高的通胀，但阻止通缩要难得多，有日本为例。他表示，需要设定安全线，密切监视通胀形势。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结打压日经指数收低，日本央行决议的影响有限

日本股市日经指数周三下跌，因在前两日大涨后 ，投资者锁定获利。与此同时，有关欧洲央行料将在周四会议上推出量化宽松举措的预期，则限制日股跌幅。

日经指数收跌0.5%，报17,280.48点。东证股价指数下滑0.5%至1,390.61点。JPX-日经400指数下跌0.5%，报12,641.38点。

--中国股市：沪综指收升4.7%创逾五年最大单日涨幅，金融股重振雄风

沪综指收升4.7%，创逾五年最大单日涨幅。分析师指出，大盘昨日企稳反弹后，今日市场恐慌情绪有所好转，前期大跌的券商银行等金融股开始反弹，午后金融股及地产股升势加快，进一步激发市场信心，大盘尾市被快速拉高。

沪综指收报3,323.61点，大涨150.56点或4.74%。上证A股今日成交4,734亿元人民币，上日为4,160亿元。

--香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅

港股收高，与亚洲其他多数股市走势一致，因内地股市大涨，且投资者预计中国当局将采取刺激措施支撑经济增长。恒生指数上涨1.7%至24,352.58点。恒生国企指数扬升2.4%至12,021.32点。创12月29日以来最大涨幅。

--汇市：美元兑日圆进一步下跌，受日本央行总裁政策讲话影响

日本央行总裁黑田东彦发表政策讲话后，美元兑日圆扩大跌幅。日本央行一如很多人预期维持政策不变后，美元兑日圆原已下跌，黑田东彦讲话后低见117.295；0845GMT报117.73。欧元兑日圆报136.22。

随着日本央行决定尘埃落定，市场焦点将完全转向欧洲央行。预计后者周四将祭出购债计划，以对抗通缩并刺激经济。

--国际油市：布兰特原油升至48.50美元上方，但前景依然疲弱

油价小幅上涨，进一步显示在当前水准获得支撑，但分析师表示，由于供应过剩，未来六个月的前景依然脆弱。交易商指出，本周每当布兰特原油跌向48美元，市场就会浮现买盘。0810GMT，布兰特原油报每桶48.54美元，涨幅超过0.5美元。美国原油期货涨0.53美元，报每桶47美元。

--全球金市：金价升破1,300美元，美元走软及ECB政策不确定性构成支撑

金价升越每盎司1,300美元，为8月来首见，因美元走软、全球经济疑虑以及欧洲央行(ECB)是否会宣布刺激措施的不确定性，激发了避险买盘。

现货金触及盘中高点1,303.20，为8月18日以来最高。0752GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,299.60美元。

--金属期市：伦铜小跌，ECB周四会议前市场交易不旺

伦敦期铜小幅下跌，但仍高于上周的五年半低点。本周四欧洲央行政策会议前，市场交投仍清淡。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.29%至每吨5,673.50美元，上日录得微小涨幅。上海期交所主力3月期铜下滑0.2%至每吨41,260元人民币。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。