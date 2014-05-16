《路透晚报》--5月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--以莫迪为首的联盟将以压倒性优势赢得印度大选，股汇劲扬

周五公布的大选初步结果显示，人民党候选人莫迪及其政党在大选中的领先程度堪称30年来之最，莫迪将成为新任总理。人民党为首的政党联盟总计赢得了325个议会席位，远高于法定要求的272个多数席位。仅人民党自己就赢得了273个席位。由于人民党具亲商色彩，印度股市扬升至纪录高位，卢比兑美元涨至近10个月高点。

--美国告诫中国在领海争端中的行为不利于美中关系

美国一位高级官员称，中国在与邻国的领海争端中采取“挑衅”行为不利于美中关系，让人质疑中美如何能展开合作。中国在南海搭建油井设施，越南近日爆发反华暴乱。美国官员向路透表示，华盛顿正与越南政府密切连系，以了解什么是控制中越冲突最有效的办法。

--亚洲国家将向越南要求赔偿排华暴力事件损失

针对越南发生严重排华暴力事件，中国外交部及商务部表示，这件事情造成中方企业经营终止、财产损失巨大，要求越方依法严惩犯罪分子并赔偿一切损失。台湾外交部称，将和日本、新加坡等国合作向越南施压，要求赔偿暴乱相关损失。

--通用汽车全球将召回近300万辆汽车，提列费用料达2亿美元

通用汽再次发出五项汽车召回行动，将在全球召回将近300万辆，并预计提列最高达2亿美元的相关费用。通用表示，今年初由于点火开关瑕疵而召回260万辆车之后，公司以更严格的角度检视安全性问题，最新的召回行动中，大部分是与汽车尾灯故障有关。

--独家：加拿大对俄制裁打折扣，旨在保护本国商业利益

据知情人士透露，加拿大与美国在乌克兰问题上产生分歧，并未向俄罗斯总统普京的两位重要盟友--切梅佐夫(SergeiChemezov)和谢琴(IgorSechin)采取行动。他们分别执掌俄罗斯国有工业和国防企业Rostec以及油气巨头Rosneft。这两人都与普京关系密切，而且都与加拿大有业务往来。

<市场摘要>

--日本股市：因日圆上涨而收低，过去一个月来第三周下跌

日本股市日经指数周五收低，且为过去一个月来第三周下跌，受累于日圆上扬，美国公债收益率(殖利率)大幅下滑及美股连续第二天走低。日股日经指跌1.4%至14,096.59点，周线收低0.7%。东证股价指数跌1.6%。

--中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳

中国股市沪综指收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。沪综指收报2,026.504点，涨1.530点或0.08%，日低至2,012.694点；本周大盘累计上涨0.76%，结束此前连续四周跌势。

--香港股市：恒指收低，但创下逾八个月来最佳周度表现

香港股市指标股指创逾八个月来最佳周度表现，尽管周五小幅收低，受金融和地产类股盘整拖累。恒生指数收低0.1%，报22,712.91点；本周涨3.9%，创2013年9月6日以来最大周线涨幅。恒生国企指数收跌0.2%，然本周上涨2.8%。

--汇市：美债收益率下滑打压美元，欧元弹离两个半月低点

美国公债收益率下降，打压美元，并扶助欧元兑美元弹离上日所及的两个半月低点。美元兑日圆下滑，在101.50附近交投，接近周四所及的两个月低位101.31。美元走势低迷帮助欧元升至1.3725美元。0850GMT时，美元/日圆近持平，报101.55，欧美/美元小升至1.3716美元。

--国际油市：布兰特油价持稳109美元附近，因乌克兰紧张情势

布兰特期货持稳每桶109美元附近，因乌克兰最新的紧张情势，令油价有望创下4月中以来最大单周升幅，但利比亚恢复供应抑制升势。0841GMT时，布兰特7月原油期货跌0.11美元，报每桶108.98美元。美国6月原油期货持平，报每桶101.49美元。

--金属期市：伦敦期镍在连挫两日后反弹，但周线料仍收低

伦敦期镍攀升，此前两个交易日里暴跌11%，令镍今年以来的亮丽表现有所受损。期铜则有望录得近两个月来最大周线涨幅，得益于需求强劲。0837GMT，LME期镍上涨1.7%，至每吨19,075美元，本周跌幅约4%。LME三个月期铜大致持平，报每吨6,875美元，距离周三所及的两个月高位6,940美元不远。LME期铜周线有望上涨约2%，创七周来最大单周升幅。

--全球金市：金价受困1,300美元之下，铂金有望创三个月最大周线涨幅

金价在每盎司1,300美元下方挣扎，此前美国就业和工业生产数据显示经济前景改善，打击黄金作为投资对冲品的吸引力。现货铂金有望录得三个月来最佳周度表现，因南非罢工引发供应忧虑，而现货钯金周线亦可望劲扬。0839GMT，现货金跌至每盎司1,292.96美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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