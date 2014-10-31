《路透晚报》--10月31日

2014年10月31日在东京外汇交易所拍到的图片。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行意外进一步放松货币政策，因通胀放缓

日本央行周五进一步扩大货币放松政策，令全球金融市场大感意外，日圆兑美元应声挫至近七年低点，日股飙升4.8%，创七年收盘高位，欧洲股市盘初亦劲扬。

日本央行将当前财政年度的日本经济增长预估削减一半，因4月上调消费税之后需求持续疲软。央行总裁黑田东彦表示，需求下滑和油价下跌给物价带来下行压力，若实现通胀目标面临威胁，会毫不犹豫地调整政策。

--日本消费者物价通胀放缓，推动央行采取行动

日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅连续第二个月回落，进一步加剧日本央行无法实现2%通胀率目标的疑虑。数据显示，剔除4月消费税上调影响(从5%上调至8%)，9月核心CPI较上年同期上升1%，仅为日本央行目标的一半。9月求才求职比降至1.09，为2011年5月以来首次下降，就业增长情况透露出已过高峰迹象，反映出央行企图协助经济摆脱通缩的困难挑战。

--日本GPIF宣布，将把外国、本土股票配比双双上调至25%

日本政府退休金投资基金(GPIF)宣布新的资产配比，将把外国、本土股票配比比率双双上调至25%。

--索尼7-9月亏损低于市场预估，因PS4游戏机销售强劲

日本索尼(Sony)财年第二季录得营业亏损，但金额小于分析师预估，因PlayStation 4游戏机热卖，抵销智能手机部门业绩欠佳影响。公司在第二季度卖出330万台PlayStation 4游戏主机，进一步领先微软。索尼将智能手机销售预估从4,300万支下调为4,100万支。

--韩国三星电子推出两款高规格中阶手机，准备向定价较低的中国竞争对手发起反击，夺回在这个全球最大智能手机市场第一品牌的宝座。三星表示，11月将在中国开卖Galaxy A3和A5。

--其他主要企业财报

法国最大银行法国巴黎银行公布，第三季净利较上年同期增长11%，因固定收益交易和国际零售业务的获利，抵消了核心欧洲市场经济环境低迷的影响。

日本电子产品制造商夏普公布，第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，因消费税上调压缩了电子零部件、电视及大型家电的销量。

日本电子产品生产企业Panasonic 7-9月营业利润增长15%至947亿日圆(8.51亿美元)，高于分析师预估，全年营业利润预估上调13%，另外净现金部位五年来首次转为正值。

东南亚最大银行--星展银行第三季获利增加17%，受惠于净息差创下九季来最高，不过贷款成长放缓至2012年底以来最低。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数飙升4.8%至七年高位，因日本央行意外放宽政策

日本股市日经指数周五扬升到金融危机爆发以前的高位，因日本央行意外宣布进一步放宽货币政策。日经指数收高4.8%至16,413.76点，创2007年11月来最高收盘位，而且创2013年6月以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数上涨4.3%至1,333.64点。

--中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动

中国股市沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动。分析师指出，近日市场风格转换明显，增量资金积极涌入权重股，但今日银行股涨幅过快，对资金消耗较大，同时创业板下跌杀伤力也较明显。后市大盘料将在2,400点附近展开震荡。沪综指收报2,420.18点，涨29.1点或1.22%，该指数本周涨5.12%，创21个月最大单周涨幅，月线连续第六个月上涨。

--香港股市：恒生指数收高1.3%，达能入股雅士利提振蒙牛股价上涨

香港股市收高，反映出中国大陆市场走强，而且美国经济成长数据强劲提高风险胃纳，这提振市场录得7月来最大月度涨幅。恒生指数收高1.3%至23,998.06点，恒生国企指数上涨1.2%。恒生指数本周上涨3.0%，创14周最大周线涨幅。恒生国企指数周线上升3.5%，创八周来最佳表现。这两个指数10月均上涨逾4%。

--全球汇市：日本央行意外宽松政策，打击日圆跌至七年低点

美元兑日圆升逾2%，触及七年高位111.53日圆，创下一年半来最大单日涨幅，稍早日本央行无预警宣布进一步宽松政策，震撼金融市场。欧元兑日圆升至一个月高点，但兑美元跌向两年点，0855GMT，美元/日圆报111.44日圆，涨幅逾2%，欧元/美元报1.2574，下跌0.3%。

--国际油市：布兰特油价跌破86美元，可能录得2012年来最大月度跌幅

布兰特原油期货跌破每桶86美元，因美元持坚和油市供应状况良好打压油价，令10月油价可能录得2012年来最大月度跌幅。0857GMT，美国原油期货跌0.68%，至80.56美元，布兰特原油跌1.25%，至85.17美元。

--全球金市：金价和银价跌至四年低位，因美元大涨

金价和银价挫跌至2010年来最低，因美国经济数据强劲和美元上涨打压贵金属价格，止损操作令跌势加速。现货金盘中下滑逾2%至每盎司1,168.66美元，为2010年7月以来最低，现货银盘中跌近3%，报15.94美元，为2010年2月迄今低位。0851GMT，现货金报1176.35美元，现货银报16.09美元。

--金属期市：伦敦期铜本月有望收高，日本刺激政策引发涨势

伦敦期铜攀升，之前日本央行意外宣布货币刺激政策。0853GMT，LME三个月期铜上涨0.52%至每吨6,775美元。期铜本周或实现过去三个月来首次收高。

--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下跌，此前日本央行意外放宽政策

欧元区二线国家公债收益率周五下跌，因日本央行意外决定放宽货币刺激措施，促使投资者买入高风险资产。西班牙和意大利10年期公债收益率分别下降5个和6个基点；希腊10年期公债收益率下跌22个基点，跌幅居前。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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