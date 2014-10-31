《路透晚报》--10月31日

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行意外进一步放松货币政策，因通胀放缓
日本央行周五进一步扩大货币放松政策，令全球金融市场大感意外，日圆兑美元应声挫至近七年低点，日股飙升4.8%，创七年收盘高位，欧洲股市盘初亦劲扬。
日本央行将当前财政年度的日本经济增长预估削减一半，因4月上调消费税之后需求持续疲软。央行总裁黑田东彦表示，需求下滑和油价下跌给物价带来下行压力，若实现通胀目标面临威胁，会毫不犹豫地调整政策。
--日本消费者物价通胀放缓，推动央行采取行动
日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅连续第二个月回落，进一步加剧日本央行无法实现2%通胀率目标的疑虑。数据显示，剔除4月消费税上调影响(从5%上调至8%)，9月核心CPI较上年同期上升1%，仅为日本央行目标的一半。9月求才求职比降至1.09，为2011年5月以来首次下降，就业增长情况透露出已过高峰迹象，反映出央行企图协助经济摆脱通缩的困难挑战。
--日本GPIF宣布，将把外国、本土股票配比双双上调至25%
日本政府退休金投资基金(GPIF)宣布新的资产配比，将把外国、本土股票配比比率双双上调至25%。
--索尼7-9月亏损低于市场预估，因PS4游戏机销售强劲
日本索尼(Sony)财年第二季录得营业亏损，但金额小于分析师预估，因PlayStation 4游戏机热卖，抵销智能手机部门业绩欠佳影响。公司在第二季度卖出330万台PlayStation 4游戏主机，进一步领先微软。索尼将智能手机销售预估从4,300万支下调为4,100万支。
--韩国三星电子推出两款高规格中阶手机，准备向定价较低的中国竞争对手发起反击，夺回在这个全球最大智能手机市场第一品牌的宝座。三星表示，11月将在中国开卖Galaxy A3和A5。
--其他主要企业财报
法国最大银行法国巴黎银行公布，第三季净利较上年同期增长11%，因固定收益交易和国际零售业务的获利，抵消了核心欧洲市场经济环境低迷的影响。
日本电子产品制造商夏普公布，第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，因消费税上调压缩了电子零部件、电视及大型家电的销量。
日本电子产品生产企业Panasonic 7-9月营业利润增长15%至947亿日圆(8.51亿美元)，高于分析师预估，全年营业利润预估上调13%，另外净现金部位五年来首次转为正值。
东南亚最大银行--星展银行第三季获利增加17%，受惠于净息差创下九季来最高，不过贷款成长放缓至2012年底以来最低。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数飙升4.8%至七年高位，因日本央行意外放宽政策
日本股市日经指数周五扬升到金融危机爆发以前的高位，因日本央行意外宣布进一步放宽货币政策。日经指数收高4.8%至16,413.76点，创2007年11月来最高收盘位，而且创2013年6月以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数上涨4.3%至1,333.64点。
--中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动
中国股市沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动。分析师指出，近日市场风格转换明显，增量资金积极涌入权重股，但今日银行股涨幅过快，对资金消耗较大，同时创业板下跌杀伤力也较明显。后市大盘料将在2,400点附近展开震荡。沪综指收报2,420.18点，涨29.1点或1.22%，该指数本周涨5.12%，创21个月最大单周涨幅，月线连续第六个月上涨。
--香港股市：恒生指数收高1.3%，达能入股雅士利提振蒙牛股价上涨
香港股市收高，反映出中国大陆市场走强，而且美国经济成长数据强劲提高风险胃纳，这提振市场录得7月来最大月度涨幅。恒生指数收高1.3%至23,998.06点，恒生国企指数上涨1.2%。恒生指数本周上涨3.0%，创14周最大周线涨幅。恒生国企指数周线上升3.5%，创八周来最佳表现。这两个指数10月均上涨逾4%。
--全球汇市：日本央行意外宽松政策，打击日圆跌至七年低点
美元兑日圆升逾2%，触及七年高位111.53日圆，创下一年半来最大单日涨幅，稍早日本央行无预警宣布进一步宽松政策，震撼金融市场。欧元兑日圆升至一个月高点，但兑美元跌向两年点，0855GMT，美元/日圆报111.44日圆，涨幅逾2%，欧元/美元报1.2574，下跌0.3%。
--国际油市：布兰特油价跌破86美元，可能录得2012年来最大月度跌幅
布兰特原油期货跌破每桶86美元，因美元持坚和油市供应状况良好打压油价，令10月油价可能录得2012年来最大月度跌幅。0857GMT，美国原油期货跌0.68%，至80.56美元，布兰特原油跌1.25%，至85.17美元。
--全球金市：金价和银价跌至四年低位，因美元大涨
金价和银价挫跌至2010年来最低，因美国经济数据强劲和美元上涨打压贵金属价格，止损操作令跌势加速。现货金盘中下滑逾2%至每盎司1,168.66美元，为2010年7月以来最低，现货银盘中跌近3%，报15.94美元，为2010年2月迄今低位。0851GMT，现货金报1176.35美元，现货银报16.09美元。
--金属期市：伦敦期铜本月有望收高，日本刺激政策引发涨势
伦敦期铜攀升，之前日本央行意外宣布货币刺激政策。0853GMT，LME三个月期铜上涨0.52%至每吨6,775美元。期铜本周或实现过去三个月来首次收高。
--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下跌，此前日本央行意外放宽政策
欧元区二线国家公债收益率周五下跌，因日本央行意外决定放宽货币刺激措施，促使投资者买入高风险资产。西班牙和意大利10年期公债收益率分别下降5个和6个基点；希腊10年期公债收益率下跌22个基点，跌幅居前。(完)
(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)
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