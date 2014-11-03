《路透晚报》--11月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲制造业增速放缓，各国料出台更多刺激举措

亚洲制造业当前普遍动能放缓，充分说明在日本央行放松政策后，其他国家也需要更大的政策刺激力度。周一出炉的一系列制造业调查，充满令人不安的纪录：中国制造业活动创五个月低点，韩国和印尼则分别达四个月和14个月低位。随着房地产降温拖累需求，就连中国长期充满韧性的服务业增速也降至九个月最低。

--欧元区10月制造业成长迟滞，降价无济于拉抬需求

* 欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。制造业连续第二个月降价以求，加上欧元区成长引擎--德国仅有些许温和的扩张，法国和意大利却是萎缩，这个情况将令极力避免通缩的欧洲央行更感困窘。

* 德国10月制造业活动反弹，9月时曾创下逾一年来首次小幅萎缩。不过，目前仍有迹象显示德国国内需求疲弱。10月Markit制造业PMI终值从9月的49.9升至51.4，回到50分水岭上方，略低于51.8的初值。

* 法国制造业10月萎缩速度慢于初步预期，不过建筑业成长略快于9月。10月制造业PMI终值从9月时的48.8降至48.5，在荣枯分水岭50的下方进一步走低。新订单和出口订单进一步下挫，制造业者持续压低利润率，由于需求疲弱，价格创下五年来最大跌幅。制造业者亦进一步裁员。

* 意大利10月制造业活动指数降至17个月以来低点，粉碎了9月数据回升将给予停滞经济一大提振的期望。10月制造业PMI从9月的50.7降至49.0，跌至景气荣枯分水岭50下方。

--悉尼将成为离岸人民币交易中心，本月将指定清算行

澳洲最大的城市悉尼将成为最新的离岸人民币交易中心，中国和澳洲当局料于本月签署协议。该协议将使悉尼继首尔、巴黎、卢森堡、伦敦、法兰克福、新加坡和香港之后，成为最新的人民币全球交易中心，并将促进人民币在国际贸易中的使用。知情消息人士表示，中国有五家银行在竞逐成为清算行，包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和中国农业银行。

--日本经济财政大臣称若第三季GDP数据疲弱，应采取财政刺激举措

据日本放送协会(NHK)报导，日本经济财政大臣甘利明表示，如果定于11月17日公布的第三季国内生产总值(GDP)初值表现疲弱，政府就应实施新的财政刺激政策以扶持经济。甘利明还表示，无论首相安倍晋三年底就是否按计划明年再次上调消费税做出何种决定，政府都应采取刺激举措。他说，进一步财政刺激举措应着眼于刺激民间消费，尤其是受到4月消费税上调沉重打击的低收入群体和有子女的家庭。

--韩国央行将密切关注日本央行放松政策后的市场波动情况

韩国央行周一召开紧急会议后表示，将努力防止金融市场在日圆/韩元汇率方面出现羊群效应，并密切关注市场波动情况。央行还表示，将密切关注日圆贬值对本国出口、实体经济和金融市场稳定性的影响。

[市场摘要]

--日本股市周一逢假期休市。

--中国股市：沪综指收升至近21个月新高，PMI数据不佳市场谨慎情绪有所升温

中国股市沪综指收升至近21个月新高，受交通运输相关板块带动。分析师指出，今日PMI数据低于市场预期，令市场谨慎情绪有所升温，股指高位出现反复震幅有所加大，但目前市场整体信心仍相对稳定。沪综指收报2,430.032点，涨9.854点或0.41%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点，上证A股今日成交2,269亿元人民币，上日为2,497亿元。

--香港股市：终场下跌，因投资人获利了结

香港股市收低，投资者对上周涨幅获利了结。恒生指数初步收低0.3%，报23,915.97点。恒生国企指数收跌0.9%。分析师表示，随着恒生指数逼近50日移动均线约23,982点，市场面临阻力位。

--全球汇市：日圆兑美元刷新七年低位，ECB宽松预期打压欧元

日圆兑美元跌至七年新低，延续因日本央行意外决定加大购债刺激计划所引发的跌势。卖方亦把目标锁定在欧元身上。欧元兑美元下滑至两年新低。本周稍晚欧洲央行(ECB)将举行会议，一部分人认为该央行可能会宣布采取进一步宽松措施以支持疲弱的欧元区经济。得益于此，美元指数升至四年新高87.400，延续上周涨势。

--国际油市：布兰特原油进一步远离86美元，受累于美元走强和中国数据

布兰特原油下跌，进一步远离每桶86美元的价位，因中国喜忧参半的数据以及美元走强令价格承压。0845 GMT，布兰特12月原油下跌0.55美元，报每桶85.31美元。美国原油期货跌0.43美元，报每桶80.11美元，10月下挫逾11%。

--全球金市：金价和银价延续跌势，困在四年低位附近

金价和银价连续第四日下跌，在逾四年最低水准附近交投，因美元强劲引燃更多卖盘，未来料进一步下挫。贵金属周五受到重挫，此前日本央行意外宣布扩大本就规模庞大的购债计划，打击日圆兑美元跌至七年低点。美元指数周一触及四年高位，进一步削弱贵金属的避险魅力。现货金一度下跌多达1%至每盎司1,161.70美元，0848GMT时交投于每盎司1,168美元附近。

--金属期市：伦铜因日本放宽政策而获支撑，但中国经济放缓令前景蒙阴

伦敦期铜持平，日本上周意外的刺激举措持续支撑金属市场，但中国经济动能放缓的迹象暗示涨势将较短暂。0910GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,697美元。伦铜10月几收平盘，反映出低于预估的供应低于预期和需求持稳之间的拉锯。上海期交所主力1月合约下跌0.3%至每吨47,310元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。