《路透晚报》--11月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相经济顾问滨田宏一等人反对明年加税，以防冲击经济

日本内阁特别经济顾问滨田宏一敦促政府推迟明年的消费税上调计划，以防出现不利于经济的消费者支出下滑局面。内阁经济顾问为讨论消费税问题而召开会议。会议文件显示，滨田宏一还认为，日本央行应进一步放松政策以促进需求。此外，在日本内阁经济顾问委员会周二稍早召开的会议上，另有两名成员亦反对第二轮增税。

--澳大利亚央行维持利率不变，零售销售好于预期

澳大利亚央行连续第14次在议息会议上维持利率不变，称即使消费者目前舍得花钱，但鉴于经济增长前景疲弱，维持刺激政策是审慎之举。澳大利亚央行按兵不动的结果符合预期，但因没有进一步唱低澳元，澳元兑美元因此小涨。

澳大利亚9月零售销售扩张速度创19个月最快，消费者追捧苹果上市的新款手机，也给予整个经济相当大的提振。澳大利亚统计局(ABS)公布的数据显示，9月零售销售跳涨1.2%，为去年2月以来最大增幅，且远高于分析师预测的增长0.4%。

--卡塔尔主权财富基金扩大在中国布局，关注地产等领域

卡塔尔主权财富基金--卡塔尔投资局(QIA)执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，QIA很有兴趣投资中国房地产、基础建设和医疗行业。Al-Sayed表示，QIA也计划扩大位于北京的办公室，计划未来五年在亚洲投资150-200亿美元。QIA规模约1,700亿美元。他表示，QIA并考虑投资消费及服务业、以及科技、媒体、电信产业，还强调QIA将关注所有潜力投资目标。

--欧洲央行执委科尔呼吁欧元区成员国推动经济改革

欧洲央行执委科尔周二表示，欧元区面临失去经济动能和复苏延迟的风险，除非各国为欧洲央行货币刺激举措辅以财政和结构性政策来支持成长。科尔呼吁各政府尽速推动改革来调整经济。

--韩国10月通胀率攀升，但央行仍有充足空间继续降息

韩国10月通胀年率在三个月来首次上升，不过仍远低于央行中期目标区间的下限，因此为央行在需要时进一步降息留出了充足空间。韩国统计局公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，升幅低于接受路透访问的13名分析师预估的1.4%，但略高于9月的1.1%。韩国央行今年已降息两次以提振经济增长，并作为政府经济扶持政策的补充。

--八家银行拨备近70亿美元，以备汇市操纵案和解之需

数家大型银行已经拨备近70亿美元，用于可能与调查汇市操纵案的监管机构达成和解，其中首个和解可能本月稍晚在英国达成。欧洲最大的银行汇丰控股周一公布第三季财报显示，拨备3.78亿美元，用于支付与英国金融市场行为监管局(FCA)可能达成的和解。苏格兰皇家银行和巴克莱上周分别拨备6.4亿美元和8亿美元。八家银行一共拨备近70亿美元，其中还包括德意志银行和瑞士信贷银行。不过分析师称，这些资金不是完全用于外汇相关调查，不过这占了绝大部分。

[市场摘要]

--日本股市：收高2.7%，央行政策和GPIF投资配比调整提振人气

日股日经指数周二创七年新高，投资者欢迎日本央行进一步放松政策的举措，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)投资配比向国内股市倾斜的计划。日经指数涨2.7%，报16,862.47点，为2007年以来最高水准。东京证交所主板成交额达5.4万亿(兆)日圆，创记录次高。东证股价指数涨2.6%，收报1,368.65点；JPX-日经400指数涨2.8%，收于12,507.72点。

--中国股市：沪综指近收平，高位持续震荡大盘调整压力加大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。沪综指收报2,430.677点，涨0.645点或0.03%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点；上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,269亿元。

--香港股市：恒指收跌，但改革预期助中资股上扬

香港股市收盘涨跌互现，市况反复，对国企改革的乐观预期推动中资股上涨。恒生指数初步收跌0.3%至23,845.66点，恒生国企指数上扬0.6%。分析师称，投资者注意力聚焦于价值被低估的中资股，而非港股特定板块；随着市场对国企改革政策出台的信心增强，中资股可能受益。

--全球汇市：美元涨势暂歇，澳大利亚央行会后澳元回升

美元兑日圆及欧元涨势暂歇，上周大涨使美元来到2010年以来新高，在10月大幅度震荡后重返中长期上升走势。亚洲盘中公布的数据及牵动市场的消息不多，表现最为突出的是澳元，兑美元上涨近0.5%至0.8720美元，此前澳大利亚央行维持对货币政策及汇率的说法不变。油价的新一轮跌势打压挪威克朗兑欧元至五年低点8.5485。欧洲盘初欧元兑美元从周一触及的1.25下方低点反弹约0.2%。日圆兑美元则反弹约0.33%至113.63，在下跌近5日圆后企稳。不过市场对日圆的反弹几乎没有信心，认为这只是美元下一轮上升态势前的暂时稳定而已。

--国际油市：布兰特原油小幅跌破84美元，沙特降价举措令市场承压

布兰特原油跌破每桶84美元，连跌势头延续至第四日，之前全球最大石油出口国沙特阿拉伯降低对美国客户原油售价。沙特上调12月对亚洲和欧洲客户的原油售价，但对美国客户进一步降价，表明其可能在加倍努力以保持在美国市场的份额。另外，石油输出国组织(OPEC)在市场供应充沛的情况下也没有减产迹象，从而令市场人气继续承压。

0842GMT，近月布兰特原油下跌1.23美元，报每桶83.55美元。美国原油12月合约跌1.25美元，报77.53美元，连跌四个交易日。

--全球金市：现货金在四年低位附近挣扎，美元强势令黄金承压

现货金仍在四年低位附近挣扎，因美元和美国经济坚挺，削弱黄金的吸引力。此外，缺乏强劲实货买气以及技术面疲弱，加深后市看淡气氛。金价上周五跌破每盎司约1,180美元的重要技术水平之后引发更多卖压，一路下探至2010年7月以来最低的1,161.25美元。0843GMT，现货金交投于每盎司1,166.50美元附近，上涨近2美元。现货银从周一触及的四年低点15.72美元小幅回升，但与铂金和钯金一同继续承压。

--金属期市：伦铜守稳，全球制造业成长好坏不一

伦敦铜价守稳，此前全球制造业调查数据显示景气意外上行，且美国制造业活动加快，但中国和欧洲前景温和，抑制铜价涨势。0710GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，报每吨6,725美元。上海期货交易所1月主力期铜合约升0.8%报每吨47,700元人民币(合7,799美元)。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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