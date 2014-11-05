《路透晚报》--11月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区10月综合PMI综值微升至52.1，德国民间部门扩张步伐放缓

调查显示，欧元区企业活动10月增长幅度小于预期，尽管企业加大降价幅度，调查结果令人难以对未来几个月情势感到乐观。

德国10月民间部门活动连续第18个月扩张，但产出增长放缓，意味着德国可能在年底录得微弱经济成长。Markit报告称，德国10月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.9，低于9月的54.1。

法国经济在10月再度陷入挣扎，主导经济的服务业连续第二个月萎缩，且企业降价求售的速度是过去五年中最快。Markit表示，10月法国综合PMI终值跌至48.2，远低于荣枯分水岭50。

--日本央行总裁称最新刺激措施展现力争达成物价目标的决心

日本央行总裁黑田东彦称，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。“为了彻底克服通缩这一长期顽疾，就需要服下所有的药。药效不够只会加剧症状，”他说。

--俄罗斯央行将每日汇率干预动用资金上限定为3.5亿美元

俄罗斯央行表示，已经调整对卢布汇率的干预政策，目前将保护卢布汇率所用的资金上限定为每日3.5亿美元。俄罗斯央行在一份声明中称，此举将大幅提高汇率的灵活性，意味着汇率将基本由市场因素决定。俄罗斯央行还表示，一旦在干预中用完3.5亿美元，将继续把卢布兑美元-欧元货币篮子的汇价通道调整5个点。今年俄罗斯卢布兑美元已下跌逾20%。

--美国共和党在中期选举中夺得参议院控制权

美国共和党利用投票者的不满情绪，周二在中期选举中斩获颇丰，夺取参议院控制权。这对美国总统奥巴马是一大打击，因为这一结果料将影响他的政治影响力，并令他在任期最后两年推动立法议程的能力受限。共和党还加强了对众议院的控制。美国新一届国会将于明年1月开始履职，届时众参两院将均由共和党人控制。这是2006年以来首次出现这一局面。

--独家：页岩油步步紧逼，加拿大炼厂弃用伊拉克石油--消息

据业内消息人士透露，加拿大最东端的Come by Chance炼厂几乎已经完全用美国页岩油替代了伊拉克原油。这是页岩油荣景使全球石油贸易重新洗牌的最新迹象。该炼厂位于纽芬兰省，具有每日11.5万桶的加工能力。约两个月前，韩国国家能源公司刚把它出售给一家新成立的纽约大宗商品集团。据两位了解该炼厂运营的消息人士透露，炼厂采用的原油来源已经发生重大变化。据消息人士和汤森路透整理的船运数据，目前该炼厂主要采用美国德州的原油，而今年前九个月超过70%的原油都来自伊拉克。该炼厂石油来源的变化是美国页岩油抢占其他产油商市场份额的最极端事例。

--丰田汽车将财年获利预估上调9%，日圆走弱是主因

丰田汽车将全年营业利润预估上调9.1%，因日圆大幅贬值，帮助抬高从海外汇回本国的获利，并弥补汽车销售下跌的影响。丰田汽车现在预计，3月31日止财年的营业利润将在2.5万亿日圆(218.7亿美元)，高于原先预计的2.3万亿日圆，一定程度上这要归功于外汇利得所贡献的1,350亿日圆。丰田汽车估计汽车销量将在905万辆，而非早前预测的910万辆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创七年高位，受美元兑日圆上扬及日本迅销涨势带动

日本股市周三升至七年新高，权重股日本迅销(Fast Retailing)因月度销售强劲而大涨，而美元兑日圆走高则提振出口类股，此前美国期中选举结果显示共和党大有斩获。日本迅销大涨2.3%，对日经指数涨幅贡献度达37.50点。日经指数收高0.4%报16,937.32点，为2007年10月以来最高收位。但交易商称，由于日股在短时间内大涨，近期可能出现获利了结。东证股价指数涨0.2%，报1,371.76点。JPX日经400指数上扬0.1%，报12,523.76点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现

中国股市沪综指收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。沪综指收报2,419.254点，跌11.423点或0.47%；上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,263亿元。

--香港股市：收跌，因市场担忧中国经济动能进一步减弱

香港股市下滑，因迹象显示第四季以来中国经济动能继续减弱，而且营收下滑挫伤澳门博彩类股。恒生指数初步收低0.6%至23,695.62点，而恒生国企指数下滑1.0%。

--全球汇市： 美国期中选举结果出炉后美元上涨，欧元/瑞郎触两年低点

美元兑日圆升至七年高位，因美国共和党在期中选举中获胜，引燃结束政治僵局的希望，提振风险偏好。不过在明日欧洲央行举行会议之前，欧元的颓势仍在继续，兑瑞郎触及两年低点。欧元兑瑞郎跌至1.2033的低点，距离瑞士央行设定的瑞郎汇价上限1.20不远。美元/日圆上涨高至114.55，为2007年12月以来最高，最新报114.40，较美国尾盘上涨0.7%。

--国际油市：布兰特原油跌破82美元，受中国数据疲软及供应过剩拖累

布兰特原油期货跌破每桶82美元，连续第五日走跌，因中国经济数据疲软，在油市面临全球供应过剩问题之际，进一步引发石油需求疑虑。0832GMT，布兰特原油期货下跌0.99美元，至81.83美元。美国原油期货下跌0.57美元至76.62美元。

--全球金市：黄金及白银均跌至四年新低，卖压持续浮现

金价跌至四年新低，这是过去六个交易日中第五日下跌，因美元走强促使投资者撤离避险资产，且实货买需未能提供支撑。银价追随黄金走低，触及2010年初以来最低，铂金(白金)和钯金也下跌。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量减少至六年新低，突显出投资者对黄金缺乏兴趣。现货金下跌至2010年4月以来最低的每盎司1,151.20美元，之后稍有回升；0830GMT时，交投在1,148美元附近。现货银跌逾2%至15.50美元左右，是2010年2月以来最低。

--金属期市：伦铜跌至两周低位，受中国数据及油价影响

伦敦期铜价格跌至两周最低，上海期锌挫跌3%，因中国经济数据疲弱，同时从油市展开的卖压已经扩散至基本金属市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至每吨6,580美元，为10月21日以来最低，0701GMT时报6,583美元，上日期铜下跌1%。上海期交所主力1月期铜跌2%，至46,580元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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