《路透晚报》--11月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳大利亚10月就业人口反弹但可靠性存疑，澳元下跌料有利经济

澳大利亚10月就业人口增加，失业率持稳在6.2%，不过对该数据可信性的疑虑挥之不去，仍促使投资者打压澳元至四年低点。澳大利亚统计局数据称，10月就业人口增加2.41万人，逆转前月就业人口减少2.37万人的下降势头。令人振奋的是，所有就业增长均来自全职就业人口，该数据为增加3.34万人。表面上看就业数据表现不错，但近几个月就业调查出现一些问题，投资者已经对该数据失去了信心。

澳大利亚央行将在周五公布经济和政策的季度展望，市场将拭目以待央行将如何描述澳元的下滑。澳元持续的回落将只会巩固市场的预期，即央行将不会再次降息，不过加息更是遥不可及。

--韩元企划财政部官员称将管理韩元走势，使其与日圆一致

韩国周四表示，将管理韩元汇率，使其与日圆走势一致。自日本央行决定扩大大规模刺激计划后，日圆已大幅下跌，令其他国家面临更大的价格压力。韩国联合通讯社旗下的财经新闻报导称，韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan在国会研讨明年预算案的委员会会议上披露了上述跟随日圆走势的计划。

--日本央行一些委员认为通胀可能降至1%以下，日圆贬值有利--会议记录

日本央行公布的10月6-7日会议记录显示，一些日本央行决策官员表示，由于能源价格下滑，通胀率可能暂时降至1%以下。几位委员并担心，通胀可能因为消费者支出缺乏动能而放缓。大多数委员同意，随着产出缺口改善，通胀率可望再次回升。委员们亦认同日圆兑美元走贬有利于经济。日本央行在10月6-7日的会议维持量化宽松政策不变，之后在10月31日会议上则出人意料宣布增加购买政府公债和风险资产，并坦承通胀和经济形势并未如预期般回升。

--美国2014财年农业出口为创纪录的1,525亿美元

农业部公布的数据显示，美国2014财年农业出口为创纪录的1,525亿美元，轻易超越2013年的前次高位1,410亿美元。“过去五年来，农业出口额已增加41%。美国农业出口量亦增加，这显示全球对高品质的美国农产品需求增加，”美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)表示。从2012年乾旱反弹，加上2013年作物丰产，美国谷物和饲料出口2014财年成长了16%，大豆出口则跳增17%。

--债权人警告葡萄牙的财政整顿及改革动力减弱，或拖累增长和减债

葡萄牙的债权人--欧盟和国际货币基金组织(IMF)警告称，葡萄牙在5月退出救援计划后财政整顿及改革动力逐步减弱，可能会拖累该国的经济增长和减债计划。IMF的葡萄牙工作组在该国退出救援后对其进行了首次评估，之后表示2015年葡萄牙预算赤字与国内生产总值(GDP)之比可能达到3.4%，这远超该国政府的目标2.7%。IMF表示，葡萄牙仍面临“紧迫的增长挑战”，需要更加大力地应对竞争力缺失、以及很多公司债台高筑的问题。

--独家：理财顾问公司把PIMCO旗下基金剔除出管理账户

在太平洋投资管理公司(PIMCO)前投资长葛罗斯9月辞职之后，嘉信理财(Charles Schwab)、富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)和Raymond James & Associates都在最近几周把Pimco旗下基金剔除出了他们向客户提供的一些投资组合。这些举动可能使得Pimco阻止资金外流的难度加大。自葛罗斯9月26日宣布辞职之后，Pimco资金大量流出。据晨星(Morningstar)数据，Pimco旗下所有开放基金10月流出483亿美元，9月流出255亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：因获利了结而收低，三得利逆势跳涨

日本股市周四回落，因投资者对近期涨幅了结获利。日经指数下跌0.9%，至16,792.48点，日本央行意外宣布进一步放宽货币政策后的迅猛涨势宣告结束。三得利食品国际跳涨5.4%，该公司发布的1-9月获利强劲。东证股价指数下滑1.1%至1,365.35点；JPX-日经400指数下跌1.2%，报12,378.48点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，装备制造板块走强带动大盘探底回升

中国股市沪综指小幅收涨，盘中振幅有所加大。分析师指出，早盘资源类板块下跌拖累大盘下探，午后则受装备制造板块走强带动探底回升，而整体量能仍保持较高水平，显示市场仍处于强势调整过程中。沪综指收报2,425.86 点，涨6.61点或0.27%；上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为2,017亿元。

--香港股市：收低，近日上涨后获利了结卖压涌现

香港股市收低，受近日上涨后的整理走势压抑，另外，亦受沪港通进展的不确定性拖累。恒生指数收低0.2%，至23,649.31点，恒生国企指数跌0.5%。分析师称，沪港通延后的影响，压过美股涨势利多。

--全球汇市：美元先升后跌，欧元低位盘旋等待欧洲央行会议

美元兑日圆下跌，投资者对先前大幅涨势进行获利了结，等待欧洲央行(ECB)政策会议和美国非农就业数据。欧元略高于两年低位，投资者观望欧洲央行总裁德拉吉今日稍后将如何应对反对意见。交易商指出，自上周五日本央行意外宽松政策后，美元兑日圆已大涨逾5%，美元很容易出现回落。0901GMT，美元兑日圆跌0.03%，报114.61日圆，之前升至七年高位115.52。欧元区企业成长调查表现不佳，加上上周日本央行扩大货币刺激，已使欧洲央行面临更大的宽松政策压力。

--国际油市：布兰特原油跌回83美元下方，因基本面疲软

布兰特原油期货逆转稍早升势，跌回83美元下方，因为虽然美国原油库存数据和就业增长报告带来短暂乐观人气，但脆弱经济前景引发的忧虑再度主导市况。此前数据显示截至10月31日当周美国原油库存微升46万桶，不及分析师预估的上升220万桶。0816GMT，布兰特原油下跌0.55美元，至每桶82.40。美国原油下跌0.39美元，至78.29美元。

--全球金市：金价因美元回落而小涨，但仍接近四年半低点

金价小涨，因美元在大涨后稍作休整；但黄金仍守在2010年4月以来低点附近，市场越来越担心下一步会跌向每盎司1,000美元。很多人认为，美元周四只是暂时下滑；随着美联储可能较预期更快地升息，而且经济数据强劲，料将推动美元继续上行。0818GMT，现货金上扬约4美元，至每盎司1,144.90美元。银价接近2010年2月以来低位15.13美元。现货铂金短暂跌破1,200美元，但之后回升。

--金属期市：伦敦期铜走低，受供应疑虑及美元走强打压

伦敦期铜小幅走低，美元走强，加上更多迹象显示欧洲及中国经济成长放缓，令期铜进一步承压。秘鲁官员的谈话，仅为铜价提供有限支撑。秘鲁矿业部副部长表示，秘鲁今年铜产量将低于先前预估，暗示全球铜市供应过剩情况可能没有预期严重。0810 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,634.50美元，下跌0.05%。上海期交所主力期铜1月合约下跌约0.3%，收报每吨46,810元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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