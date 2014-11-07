《路透晚报》--11月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳大利亚央行季报称，中国楼市和澳元偏高是经济面临的主要风险

澳大利亚央行周五发布经济预测，再次认为国内经济增长低于应有水平，并强调中国房地产市场崩盘风险、以及澳元依然高企是该国经济面临的主要不确定性因素。该行在长达68页的季度货币政策报告中指出，最近日本央行大规模宽松政策，使澳元汇率保持在经济基本面所反映的实际水平上方。澳大利亚央行重申，2.5%的利率水平是适宜的，并承诺在一段时间内维持利率稳定。

--墨西哥取消中国铁建牵头团队的高铁合约

墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。墨西哥交通运输部周四晚间表示，政府将举行新的招标；此前有议员指控政府独厚以中国铁建牵头的团队。德国西门子及加拿大庞巴迪(Bombardier)等多家公司，先前都表达有意角逐这个项目。

--欧洲央行管委诺亚认为，在某些情况下应买进公债

欧洲央行管理委员会委员诺亚周五表示，各国央行应该作好准备，在公债收益率大涨，或是为了阻止通缩威胁的情况下而买进公债。“在极端状况下，一家央行应该藉由买进政府公债以减轻主权债收益率面临的信心冲击效应，”诺亚在演说中表示。他补充称，“若存在着对宏观经济、金融稳定的风险，甚或政府公债挤兑风潮可能对入市筹资构成威胁，或者通缩效应对公共债务造成的后果等等，则足可证明有采行这类行动的必要性。”

--中国黄金和珠宝出口额激增，暗示热钱流入可能抬头

中国黄金和珠宝出口骤然增加，可能说明通过提高出口商品发票价格，让投机性资金入境的行为抬头，这提高了央行再次采取行动压低人民币汇率以惩罚投机客的可能性。本周末将公布的贸易数据将受到密切关注，以寻找非法跨境套利交易的进一步证据。9月数据显示，中国公布的对香港出口，与香港公布的从大陆进口数据存在明显差异。提高出口发票价格是避开严格的管制，使资金流入中国的一个途径。投机客可能希望从人民币升值，或即将开通的沪港通中获利。

--瑞典与挪威货币迎来寒冬，通缩与油价大跌是根源

在欧债危机期间曾作为避险货币的瑞典和挪威克朗，在未来数月很可能贬值，因为瑞典面临通缩风险，而油价下跌则影响到挪威。分析师表示，一旦出现抛售，瑞典克朗可能首当其冲，该货币可能成为融资货币。瑞典央行表示，已经做好准备，在必要时采取非传统措施。分析师们说，这可能包括购买资产，以及卖出克朗或像瑞士央行那样实施汇率限制来干预汇市。挪威央行官员已经表示，布兰特原油期货正逼近可能重挫经济的水平。因此分析师表示，尽管欧元疲弱，投资者仍可能会避开瑞典和挪威克朗。

[市场摘要]

--日本股市：日圆下滑提振日股收涨，高田股价下挫

日本股市周五收涨，因疲弱日圆提振出口股，汽车零件商高田股价下滑，有报导称该公司先前曾经隐瞒其安全气囊有问题的测试结果。日经指数上涨0.5%，报16,880.38点，周线上涨2.8%。东证股价指数涨0.5%，至1,363.67点，JPX日经400指数涨0.6%至12,446.09点。

--中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘

中国股市沪综指冲高回落，震荡收跌，盘中一度在金融地产等权重股带领下冲击逾两年半高点。分析师指出，经济基本面不支持大盘蓝筹股持续上涨，同时小盘成长股升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且前期头部压力仍大制约大盘，市场处于上下两难境地。沪综指收报2,418.171点，跌7.693点或0.32%，本周该指数累计下跌0.08%；上证A股今日成交2,439亿元人民币，上日为1,794亿元，成交量大增三成半。

--香港股市：收低0.4%，铁路股挫跌

香港股市震荡收低，获利了结卖盘及沪港通进展疑虑，令大盘承压。初步数据显示，恒生指数收低0.4%，至23,550.24点，恒生国企指数跌0.3%。恒生指数及恒生国企指数本周分别累计下跌1.9%及2%。分析师表示，在最近上涨后投资者获利了结，当前财报季中没有买进的诱因，因大多数蓝筹股的获利大致符合预估。铁路股下滑。墨西哥政府周四晚间宣布，总统取消一纸由中国企业为首财团兴建高铁的数十亿美元合约。中国铁建及中国中铁受此消息影响，跌幅均超过5%。另外，投资人等待沪港通时程的进展，使得港交所股价波动较大。

--全球汇市：美元指数触四年高位，美国非农就业数据将影响短期走势

美元指数触及四年新高，日内稍晚的美国就业数据将决定美国经济前景，也将左右美元近期走势。市场认为由于美国经济稳定复苏，美联储明年将加息，美元在此预期心理下表现强劲。美元指数触及2010年6月以来高点88.174，最新报88.002，基本持平。

--国际油市：布兰特原油跌至83美元下方，但美国就业报告或提供支撑

布兰特原油期货连续第二天下滑，受美元走强忧虑所累，跌至83美元下方。但分析师指出，若美国10月非农就业报告强劲，料给石油需求前景带来支撑。0845GMT时，布兰特原油下跌0.28美元，至每桶82.58美元，上日最多下跌0.9美元。布兰特原油本周下跌约4%。美国原油微升0.04美元，至每桶77.95美元。

--全球金市：黄金下滑至四年半新低，美国非农就业数据值得关注

黄金价格周五四年半新低，并有可能创下连续第三周收低，之前美元因经济乐观人气以及美联储或提早升息的预期而上升。日内稍晚将公布的美国非农就业报告若给出强劲结果，将为经济复苏提供进一步佐证，并影响到美联储政策决定。金价也有可能受到冲击。现货金一度跌至2010年4月以来低点1,131.85美元，0845GMT时反弹至1,144.40美元。本周迄今黄金下跌逾3%。现货银跌至15.03美元，为2010年2月以来最低，料将录得四周连跌。

--金属期市：伦敦期铜持稳，等待美国非农就业数据

伦敦期铜周五持平，市场认为欧洲及中国政策将更趋宽松的预期，提供铜价支撑，但由于美元走强，铜价恐将创下10月初以来最大单周跌幅。铜价已受到全球库存偏低的支撑，不过供应增加的预期令涨势受限，使价格陷于狭幅区间。0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%，报6,679美元左右，上日小幅收高，本周恐录得0.5%跌幅，为五周来最大。上海期交所1月期铜涨0.8%，至每吨47,190元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。