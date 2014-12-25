《路透晚报》--12月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行罕见呼吁政府推进财政改革，维护财政管理信誉

日本央行11月政策会议记录显示，在扩大刺激政策三周之后，央行政策委员会委员罕见地呼吁政府，应稳步推进改善财政的措施。根据会议记录，有两名政府代表出席了政策会议，其中一名代表称，政府“很重视”委员们的意见，并“承认政府将努力维护这种公信力”。

政策委员会内部对于央行激进的刺激措施的可行性存在很大分歧，黑田东彦如果争取委员会支持其进一步放宽货币政策，可能也不太容易。政策委员会内部对于央行激进的刺激措施的可行性存在很大分歧，黑田东彦如果争取委员会支持其进一步放宽货币政策，可能也不太容易。

--韩国企划财政部拟对企业现金储备“过多”征税，计划已敲定细节

韩国政府对企业持有“过多的”现金储备课税的计划，已敲定最终细节。此一计划的主旨在于推动企业将更多的获利分配在股息、薪资与投资上。

韩国企划财政部一名官员表示，这项税负将适用于企业在2015年至2017年的营业所得，以2013年财务数据为基准的模拟显示，受影响的韩国企业将多达700家，其中多数为大型企业。

根据这项准则，如果一家企业花费在股息支出、加薪或投资的金额，低于最终获利的80%，将被课征此一税负。

--日本央行总裁表示油价下跌有利于经济，能加快物价上涨

日本央行总裁黑田东彦表示，近来油价下跌基本上归因于供应面因素，令日本经济获益良多，短期内可能压制整体物价，但长期而言将令物价趋升。他敦促企业高管给员工上调薪水，帮助结束困扰日本10多年的通缩问题。

--日本央行：副总裁岩田规久男辩护QQE

日本央行副总裁岩田规久男对央行的大规模刺激计划进行辩护，强调刺激计划导致的日圆走软将提升企业获利和个人薪资，从长远来看会使企业和家庭受益。

批评人士认为，该计划尚未对薪资产生足够的提升作用，却导致日圆大幅挫跌，进而推高了进口商品价格，给日本家庭造成打击。岩田规久男周四在日经经济新闻发表评论文章反驳了这一观点，称日圆走软将推动出口商收入增长，并使他们得以提高薪资、支撑消费支出。岩田规久男还呼吁对衡量QQE的效果保持耐心，并称就业市场要收紧到一定程度才能持续推动实际薪资上涨，而这需要时间。

--俄罗斯财长称汇市不稳定时期已结束，若情况稳定央行可能降息

俄罗斯财政部长西卢安诺夫称，汇市不稳定时期已经过去，若情况稳定下来，央行可能下调利率。

--泰国副总理预估泰国2015年第一季经济至少成长4%

泰国副总理帕蒂亚通表示，泰国2015年第一季经济预计较上年同期至少增长4%，受公共投资提振。周四稍早，泰国军政府表示，该国经济今年第四季度料较上年同期增长约3.0%。

泰国政府计划部门已预估2014年经济成长为1%，明年料为3.5-4.5%。

[市场摘要]

--日本股市：淡静交投中收跌终结五天涨势，日本航空大跌

日本股市收跌，因圣诞节而交投淡静，而投资者在连涨五天后了结获利。交易量创9月1日以来最低。日经指数收跌0.3%，收在17,808.75点。该指数在12月16-24日间攀升6.6%，受市场对美国经济增长的乐观情绪提振。

东证股价指数下滑0.3%，报1,421.26点。JPX-日经400指数同样收跌0.3%至12,923.60点。

--中国股市：沪综指大幅收升3.4%，一带一路”等主题股领涨大盘

中国股市沪综指大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。

沪综指收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。沪深300指数收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度使用0亿元。

--香港股市：因假期休市。

--汇市：日圆兑美元和欧元上涨，圣诞假期市场成交清淡

日圆上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策前景的差异支撑美元触及高点。

东京汇市照常开市，给予日本出口商卖出美元的机会。但许多外国投资者离场度假，亚洲其它一些主要国家和地区市场也休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。欧洲和北美市场今日也将休市。

0849 GMT时，美元兑日圆下跌约0.28%至120.14；0850 GMT时，欧元兑日圆微涨约0.04%至146.93；0851 GMT时，欧元兑美元上涨0.39%，至1.2240，但距离美国GDP数据公布后所触及的28个月低点1.2165不远。

0852 GMT时，美元指数小跌约0.27%至89.722，美国GDP数据后一度冲高至90.159的2006年3月来最高。

--国际油市：因假期休市。

--全球金市：因假期休市。

--金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台

沪铜小幅上涨，因预期官方出台新举措激活经济而受到提振，尽管国内铜需求持续低迷。

上海保税仓现货铜升水跌至仅仅每吨80元人民币(13美元)，月初时为40-50美元。这显示出当地需求疲软。不过报导称北京正试图放松银行内部流动性，以提振经济，这令铜价受到提振。上海期货交易所主力3月期铜上涨0.29%，结算价报每吨45,630元人民币。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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