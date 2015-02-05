《路透晚报》--2月5日

2015年2月4日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国12月工业订单飙升至逾六年半最高，增幅超预期

德国12月工业订单飙升，较前月增长4.2%，增幅远超预期，从前一个月的大幅下滑态势中回升，并触及2008年4月来最高。订单的增长是受到国外和本土需求稳健增长的支撑。资本品订单增长强劲，与此同时中间产品的制造业企业也接获更多订单，但消费品订单下降。

--英国1月房价意外大幅上涨，增幅创2014年5月以来最高

英国1月房价意外大幅上涨，创下2014年5月以来最大月度涨幅，但抵押贷款商Halifax称，预计今年房价增速将继续全面放缓。Halifax称，1月房价上涨2.0%，高于12月的增长1.1%，更远超过路透调查预估均值增长0.1%。截至1月的三个月房价较上年同期上涨8.5%，12月时涨幅为7.8%。

--澳洲第四季零售销售增长强劲，为经济添动力

澳洲12月零售销售仅温和增长，但价格普遍低迷推动第四季成为近两年来零售销售规模增长最快的一季，为经济成长添加了急需的动力。虽然12月数据不如预期，但第四季经通胀调整销售额跳升1.5%，创692亿澳元(537亿美元)的纪录高位。

--欧洲议会议长警告希腊不要让国家面临破产风险

欧洲议会议长舒尔茨在接受报纸采访时表示，希腊新政府必须坚守对欧洲盟国的承诺，否则将面临国家破产的风险。他说，如果希腊单方面改变协议，对方也没义务继续遵守；希腊政府只能坚守对欧洲伙伴的承诺，惟有如此，这些伙伴国才能讨论是否给予希腊宽大待遇。

--日本政府提名原田泰为央行政策委员会审议委员，接替宫尾龙藏

政府文件显示，日本政府已提名早稻田大学教授原田泰为央行政策委员会审议委员，接替宫尾龙藏。原田泰倡导采取积极举措来终止通缩。宫尾龙藏为政策温和派，其五年任期将于3月届满。

--西班牙对外银行计划出售中信银行持股

西班牙对外银行(BBVA)暗示，将出售中国中信银行持股；该公司在中国一合资事业表现令人失望，将把重点放在逐渐复苏的国内市场。

[市场摘要]

--日本股市：希腊疑虑及油价走软打压日经指数收跌1%，索尼股价飙升

日本股市日经指数周四收跌，因欧洲央行对希腊债务问题采取强硬态度，及油价再度下跌，但索尼调高财测后股价飙升。日经指数收跌1%，至17,504.62点；东证股价指数跌0.5%，至1,410.11点；JPX日经400指数跌0.6%，至12,778.26。

--中国股市：沪综指高开低走收跌1.2%，降准效应昙花一现大盘持续调整

中国股市沪综指收跌1.18%。分析师指出，央行降准对大盘的刺激效应有限，股指高开低走持续调整。由于蓝筹股估值目前基本处于历史中枢位，相比H股市场仍存在一定溢价，缺乏明显的估值吸引力，近期投资者情绪持续降温，料后市仍将维持调整格局。

沪综指收报3,136.53点，跌37.60点或1.18%，今日该指数高开于3,251.21点，为当日最高点；上证A股今日成交3,479亿元人民币，上日为2,899亿元。

--香港股市：延续升势，受内地央行降低存款准备金率支撑

香港股市收高，盘中较为波动，上日中国央行下调了存款准备金率。分析师表示，虽然港股收高，但获利了结是今日盘中交投的一大特点，因担忧中国经济增长放缓，投资者削减投资敞口。恒生指数上涨0.4%，收报24,765.49点。恒生国企指数上涨0.2%，收报11,789.19点。

--汇市：德国数据扶助欧元小涨，部分扳回希腊问题造成的跌幅

欧元周四在德国数据公布后小涨，扳回上日的部分跌幅。欧洲央行周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，导致欧元下挫。欧元扳回部分跌幅报1.1366美元，较纽约尾盘上涨0.3%，但仍远低于周二在空头回补提振下触及的近两周高点1.1534。

--欧元债市：低评等欧元区公债收益率上升，因欧洲央行向希腊施压

欧元区较弱国家借款利率有所上升，之前欧洲央行称将不再接受希腊公债作为融资抵押，从而将这一包袱甩给希腊央行。意大利及西班牙10年期公债收益率各上涨4个基点，分别报1.59%及1.47%。

--国际油市：油价进一步下跌，上日因美国石油库存忧虑而重挫

油市进一步下跌，上日油价重挫，因美国石油库存触及纪录高位，中止了此前四天的涨势。0906GMT时，布兰特3月原油期货下跌0.32美元，至每桶53.84美元，稍早曾触及55美元。美国3月原油合约下跌0.3美元至每桶48.14美元，稍早曾在49美元上方交投。

--全球金市：希腊情势不确定性支撑现货金连二涨，观望美国就业数据

现货金连续第二个交易日上扬，受希腊情势不确定性及中国央行降准消息支撑。但金价大致维持窄幅区间波动，因周五将有美国非农就业数据，可能为美国今年升息时间提供线索。0908GMT，现货金报每盎司1,265.70美元。

--金属期市：期铜下滑，交易商在中国央行全面降准后了结获利

伦敦期铜从上日触及的两周高位回落，因预期中国放松政策而买入期铜的交易商，在中国央行全面降准后了结获利。0911GMT，LME三个月期铜下跌2.05%，报每吨5,588美元。上海期货交易所4月期铜合约下跌0.6%，报每吨41,000元人民币。(完)

(整理 艾茂林/白云；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。