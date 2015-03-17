《路透晚报》--3月17日

2015年2月18日在东京索尼总部拍到的图片。 REUTERS/Issei Kato

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国及德国意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报

英国《金融时报》周二报导称，法国、德国和意大利同意加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行，追随英国脚步。该报援引欧洲官员的讲话称，上述四国决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)，对美国来说是重大挫折。

AIIB于去年在北京发起，旨在推动亚洲在运输、能源、电信以及其他基础设施领域的投资。该机构被视为由西方主导的世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。中国在今年早些时候表示，共有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。

--日本央行维持货币政策不变，但略微下调对通胀的看法

日本央行维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。该央行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。

一如预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

--澳洲央行3月会议记录：降息大门仍敞开

澳洲央行会议记录显示，央行降息大门仍然敞开，但认为3月维持政策不变是谨慎选择，因在极低利率环境下家庭行为存在不确定性。

澳洲央行3月3日会议记录称，委员们认为给利率结构和经济留出对稍早利率变化作出调整是有利的。该央行在这次会议上意外维持利率不变。

--英国政府上调最低工资3%，为2008年以来最大增幅

英国首相卡梅伦表示，英国最低工资将提高3%至每小时6.70英镑，为2008年以来实质薪资最大增幅。在5月7日国内选举之前，卡梅伦以此做为其强化经济的政绩。

新规将从今年10月起生效。而就在明天，本届政府将宣布任内最后一次预算案，并诉求选民支持。这次的英国大选，民众生活水平以及经济能力料将是大选的关键问题。

--新加坡前总理李光耀病情恶化

新加坡总理办公室发出声明称，2月5日因严重肺炎入院治疗的前总理李光耀，病情因感染出现恶化，正使用抗生素治疗，医生们正密切监控他的病情。李光耀目前在新加坡一家医院接受治疗。此消息一出，新加坡元兑美元即刻缩减涨幅。

--索尼第三季业绩终值好于初估，传感器和游戏业务表现强劲

日本消费电子公司索尼公布，第三季营业利润正式数据为1,820亿日圆(15亿美元)，较上月公布的初估值增加2.2%。这主要得益于削减支出，以及传感器和视频游戏机销售强劲。

上月公布的数据并非最终数值，因为自电脑系统遭黑客入侵以后，索尼还没有编制好电影业务的准确数据。索尼称第三季营业利润约为1,780亿日圆，较上年同期增长近一倍。若包括电影业务的正式数据在内，第三季营收同比增长6.5%至2.567万亿日圆，上月时估计为2.558万亿。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创下15年新高，欧美股市涨势提振信心

日本股市日经指数周二刷新15年收盘新高，美股及欧股上涨提振市场信心，并预期日本企业股东权益报酬率(ROE)可望好转。日经指数收在19,437.00点，涨1%，盘中度触及2000年4月以来最高的19,479.89点。

--中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口

中国股市沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高；虽然午后获利回吐压力加大，但难改大盘强势，料近期将维持震荡向上，不过空间可能有限。

沪综指收报3,502.85点，大涨53.54点或1.55%，此前收盘高点为2008年5月21日的3,544.18点；上证A股今日成交5,996亿元人民币，上日为4,776亿元，此前成交额高点为去年12月22日的6,239亿元。

--香港股市：恒生指数收低，受累于预期美联储收紧政策

香港股市收低，对美国收紧货币政策的担忧，抵消了中国内地市场带来的看涨人气。恒生指数收低0.2%报23,901.49。恒生国企指数涨0.2%，报11,837.78点。恒生指数成分股的总成交量为12亿股。

--汇市：欧元兑美元走升，市场观望FED会议透露升息线索

欧元兑美元连续第二天上扬，投资人等待为期两天的美联储会议召开，这场会议将考验市场对于美国2015年年中升息的预期。日本央行一如预期按兵不动，日圆反应不大。

0838GMT，欧元兑美元报1.0592，日内上涨0.25%；美元/日圆报121.37，日内微涨0.04%。

--欧元债市：公债收益率微涨，投资者在揣摩美联储升息路径

欧元区公债收益率盘旋在近期低点附近，油价下跌和疲弱的美国经济数据促使投资者琢磨，美联储在未来升息时点这个问题上是否会更加确定立场。德国10年期公债收益率微涨1个基点至0.28%，上周曾触及0.188%的纪录低位。除了希腊公债之外，欧元区其他公债收益率的涨幅介于1-4个基点；希腊公债收益率由高点微跌。

--国际油市：油价下跌，受供给过剩疑虑打击

布兰特原油在走势震荡中一度升至54美元上方，对于供应过剩继续扩大的担忧抑制了涨势，目前又回落至54美元下方。上日布兰特原油跌至六周低点。

美国原油则连续第六个交易日下跌，跌至六年低点略上方；美国原油对布兰特原油贴水接近10美元，分析师认为可能进一步扩大。

0852GMT，布兰特原油期货下跌0.35美元，报每桶53.59美元。美国原油期货跌0.47美元，报每桶43.41美元。

--全球金市：现货铂金跌至五年半低位，金价走势观望FED会议

现货铂金跌至五年半低点，因受到美元走强、金价下跌及供应改善等因素打击。现货铂金亚洲时段跌至每盎司1,096.50美元，为2009年7月以来最低。今年以来已跌逾8%。0854GMT，现货金报每盎司1,153.31美元。

--金属期市：伦铜下跌，中国春节过后需求回升缓慢

伦敦期铜走跌，受中国节后需求回升缓慢拖累，但美元回软协助抑制铜价跌势。0856GMT，LME三个月期铜下滑1.3%至每吨5,772.00美元。铜价格陷入每吨5,400下方至不到6,000美元的区间交投，前者是1月所及的五年半低点，后者为3月初所及水平。上海期货交易所主力5月期铜合约跌0.5%至每吨42,430元人民币。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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