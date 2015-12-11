《路透晚报》--12月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA预期未来数月供应过剩局面恶化，因需求增长放缓

国际能源署(IEA)周五表示，全球油市供应过剩局面将至少持续到2016年底，因需求增长放缓且石油输出国组织(OPEC)产出大增。这将令油价面临更大压力。但IEA补充道，创纪录的全球增加储备速度将在明年放慢，而全球储备能力用尽的可能性非常小。

--德国第四季经济将成长，难民潮提供有限提振--政府月报

德国经济部周五在月度报告中指出，拜民间消费之赐，德国经济正在持续扩张，难民潮提供了有限的额外提振。经济部指出，德国正面临全球经济环境困难所造成轻微阻力，但就业及薪资上升，加上低油价及弱势欧元，都提供了协助。建筑业尤其是住房建设，未来几个月可能会增加；工业也开始克服第三季经历的疲软期。

--日本财相麻生太郎称，本财年追加预算支出总计将约为287亿美元

日本财务大臣麻生太郎表示，3月止的当前财年，为刺激经济，政府追加预算支出总计将达到3.5万亿日圆(286.9亿美元)。麻生太郎表示，追加预算支出中，有1.2万亿日圆用于帮助低收入者，以支持民间消费。

日本经济财政大臣甘利明表示，日本央行在判断是否达成2%物价目标时，应将油价下跌对通胀的影响排除在外，这可能降低对更多货币宽松的预期。他还表示，政府在2020财年恢复基本预算盈余的目标不变。

--韩国央行总裁称，新兴经济体易受美元升值等外部因素冲击

韩国央行总裁李柱烈表示，新兴市场经济体易受美元升值等外部因素冲击。“亚洲新兴市场经济体拥有庞大的外债，因此易受外部因素冲击，比如美元升值，”李柱烈在首尔举办的一场会议中指出。李柱烈同时表示，宏观经济稳定政策对这些经济体而言至关重要。

--日本夏普股价盘中跳涨8%，此前有报导称其贷款行考虑对其增援

日本夏普股价一度跳涨8%，此前有报导称其贷款行考虑向这家陷入困境的电子制造商提供更多援助。日本朝日电视报导，夏普的主要贷款行考虑提供价值“数以千亿计日圆”的额外援助，包括债务减免。夏普股价周五收盘时涨幅收窄至1.6%。

--德国11月HICP通胀率确认为0.3%，趸售物价按年下滑1.1%

德国11月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上涨0.1%，较上年同期上涨0.3%，皆与初值相同。另一项数据显示，德国11月趸售(批发)物价较前月下滑0.2%，较上年同期下滑1.1%。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走软提振收盘涨1%；等待下周的美联储会议

日股周五收盘上涨，为四个交易日以来首次收涨，受美股上涨及日圆走软提振，但在下周重要事件发生前，投资者仍保持警惕。日经指数收盘涨1%至19,230.48点，结束之前三日连跌局面。该指数本周累计跌1.4%，主要受油价疲软导致能源类股下跌拖累。东证股价指数收盘涨0.6%至1,549.51点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，传统产业个股走势疲弱拖累大盘

中国股市沪综指震荡收跌至逾一个月新低。分析师指出，今日市场延续弱势格局，量能持续萎缩，市场活跃度下降较多；盘中创业板一度翻红，小部分个股相对活跃，但板块间热点并不明显，料后市将维持弱势震荡调整格局。沪综指收报3,434.58点，跌20.92点或0.61%，此前收盘高点为2015年11月3日的3,316,70亿元；该指数全周累计下跌2.56%；今日上海A股成交2,419亿元人民币，较上日缩减一成。

--香港股市：恒生指数收低1.1%，创三个月来单周最大跌幅

香港股市下跌逾1%，至两个月低点，结束表现低迷的一周，投资人持续缩手观望，因中国经济数据疲软，且美国下周料将升息。中国复星集团董事长失联事件，亦打击投资人信心。恒生指数下跌1.1%，至21,464.05点，本周共跌3.5%，为三个月来单周最大跌幅。恒生国企指数今日下跌1.5%，至9,308.00点。

--汇市：欧元涨势失去动能后美元持稳，澳元回吐涨幅

美元持稳，因欧元近期涨势熄火而稍事歇息；欧洲央行官员利卡宁发表温和评论，导致欧元近日涨势失去动能。澳元因国内就业报告强劲而大涨后，遭逢获利抛压而缩减涨幅。0820GMT，澳元兑美元跌0.32%，至0.7257美元。欧元/美元涨0.12%，报1.0953美元，昨晚下跌约0.7%。美元/日圆上涨0.32%至121.97日圆，进一步远离本周稍早重挫触及的一个月低点121.075。

--国际油市：油价持于近七年低位附近，全球供应过剩状况持续

原油价格维持在2009年初以来最低水准附近，尽管全球供应已经过剩，但中东地区石油产量持续增加；分析师称今年剩余时间以及进入2016年期间的油价前景仍疲弱。0859GMT，布兰特原油期货下跌0.23美元至每桶39.50美元，日内稍早触及近七年新低39.38美元。美国原油期货跌0.12美元至每桶36.64美元。

--全球金市：黄金料迎来第七周周线下跌，因市场预期美联储下周升息

黄金下跌，过去八周来料将迎来第七周下跌，投资者为美联储可能升息调整仓位。0817GMT，现货金跌至每盎司1,069.76美元，此前两个交易日收盘基本持平。周线已跌1.6%。

--金属期市：伦铜在美联储政策会议前上涨，中国官员讲话提供支撑

伦敦期铜上涨，料将连续第二周录得周线上扬。中国国家统计局表示中国经济出现了积极变化，这引发了空头回补。市场也在等待下周的美联储政策会议。0817GMT，伦敦期铜跳涨2.09%至每吨4,686美元，延续昨日的小涨走势。(完)