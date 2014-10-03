《路透晚报》--10月3日

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧元区9月企业活动扩张速度降至年内低点
欧元区9月企业活动扩张速度创今年以来最低，反映出该地区需求下滑。新订单分项指数降至近一年最疲软水平。企业降价速度加快，凸显欧洲央行推升通胀的难度。欧元区9月Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至10个月低点52.0。
德国民间部门9月为连续第17个月扩张，显示德国经济继第二季萎缩后，第三季再度回到成长。9月Markit综合PMI终值升至54.1，高于8月的53.7。指数主要由服务业扩张推升，制造业则呈萎缩。
法国服务业活动连续两个月扩张后，9月再次萎缩，因失业人数加速增加且新业务再次下滑。9月法国服务业PMI终值从8月的50.3降至48.4。裁员速度创17个月最快，且服务业新业务出现六个月来第五次下滑。
--英国9月服务业扩张速度稍微放缓，综合PMI降至六个月最低
9月英国服务业扩张速度稍微放缓，Markit/CIPS服务业PMI降至三个月低位58.7，低于调查预估的59.1。指数仍远高于历史均值，但综合PMI从8月的59.7降至58.1，创六个月最低。Markit首席分析师Chris Williamson表示，PMI数据预示着英国第三季国内生产总值（GDP）增长0.8%，略低于第二季的增长0.9%。数据公布后，英镑兑欧元跌至10日低位。
--中国9月官方非制造业PMI至八个月低点，新订单指数跌破临界点
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。
--日本央行总裁称只要汇价符合基本面，日圆走软将对经济有利
日本央行总裁黑田东彦周五称，只要汇价反映了经济的实际情况，日圆走贬是有利于日本整体经济的。黑田东彦还称，他没有改变尽可能早地实现2%的通胀目标，并维持通胀稳定的立场。他预计消费者通胀率将在当前财年下半年再度上升。受他的言论影响，美元兑日圆自昨日的跌势中反弹。
--美联储官员布拉德称，央行升息进度“远落后于”计划
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。布拉德指出，美国经济现在的表现已经超过了美联储2012年9月的预测。他还称，政策制定委员会必须要在下次会议上调整有关利率前瞻的措辞，“我认为，我们不应再使用‘相当一段时间’的措辞了。”
--中国国务院首次发文规范地方政府债务，剥离企业的政府融资职能
中国国务院办公厅发布加强地方政府性债务管理的意见，这是国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，也标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。该意见提出，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债，政府债务不得通过企业举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。
[市场摘要]
--日本股市：迅销提振日经指数收高，但香港示威令涨幅受限
日本股市周五小幅上涨，盘中波动较多，此前权重股日本迅销(Fast Retailing)公布月度销量强劲，给大盘带来有力提振。不过香港示威活动抑制风险偏好，令涨幅有限。日经指数收高0.3%，报15,708.65点，此前曾跌至平盘下方。本周该指数上涨0.3%。东证股价指数上扬0.2%，至1,282.54点。
--中国股市逢假期休市。
--香港股市：恒生指数反弹收高，中资地产股跳涨
香港股市收高，从示威活动引发的跌势反弹，中资房地产类股领涨，此前北京公布支持楼市的举措。分析师称，对于示威活动的担忧，拖累指标恒生指数跌势15个月来最强的卖超水平，不过午后空头回补支持该指数持续反弹。恒生指数收高0.6%，至23,064.56点。恒生国企指数收高0.4%。
--全球汇市：美国就业数据公布前美元上涨，美元指数或连续12周走高
美元兑日圆反弹，受助于美国就业数据公布前的逢低买盘，以及日本央行总裁表示日圆走软对经济有利。美元指数有望连续第12周上扬，这是四十年未见的情况，凸显投资者对美元前景看多情绪。0857GMT，美元/日圆上扬0.44%，报108.88日圆，美元指数上涨0.34%，至85.894。
--欧元债市：德债收益率小涨，市场紧张等待美国非农就业报告
德国公债收益率小幅上涨，因投资者猜测美国9月就业反弹将加快美国收紧货币政策的脚步。欧洲分析师预计1230GMT公布的美国9月非农就业报告若强劲，将推动收益率进一步上涨。德国10年期公债收益率开盘上涨1个基点至0.92%，摆脱上月末所及的低点0.87%。
--金属期市：伦铜自五个月低位反弹，但前景仍不乐观
伦敦期铜从上日所及五个月低位反弹，但交易员称，考虑到美元可能进一步上扬，且预计会有一波供应涌向市场，所以不排除伦铜进一步下跌的可能性。0740GMT，LME三个月期铜升0.5%至每吨6,632美元。铜价本周或收低1%左右。
--国际油市：布兰特反弹升向94美元但周线料降，供应充足致看空人气难改
布兰特原油期货升向每桶94美元，此前连跌三日，触及2012年以来低点，但由于供应充足，总体看空气氛未改。该期货料将在五周内第四次周线下滑。0830GMT，布兰特11月原油期货涨0.18美元至每桶93.60美元。美国11月原油期货涨0.26美元至每桶91.27美元。本周累计下跌近2美元，创出一个月来的最大周线跌幅。
--全球金市：现货金或将录得五周来第四周下滑，铂金触及五年低点
现货金或将录得五周来第四周下滑，受美元近几周走坚的影响，而铂金则跌至五年低点。所有的目光都聚焦于今日稍晚的美国非农就业数据。现货铂金下跌近2%至每盎司1,237.40美元，为2009年9月以来低位，是周五跌幅最高的贵金属。现货银、铂金和钯金均有可能创下连续第五周下跌。0830GMT，现货金下跌至1,207美元附近。
(完)
(整理 高琦 审校 蔡美珍)
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