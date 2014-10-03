《路透晚报》--10月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区9月企业活动扩张速度降至年内低点

欧元区9月企业活动扩张速度创今年以来最低，反映出该地区需求下滑。新订单分项指数降至近一年最疲软水平。企业降价速度加快，凸显欧洲央行推升通胀的难度。欧元区9月Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至10个月低点52.0。

德国民间部门9月为连续第17个月扩张，显示德国经济继第二季萎缩后，第三季再度回到成长。9月Markit综合PMI终值升至54.1，高于8月的53.7。指数主要由服务业扩张推升，制造业则呈萎缩。

法国服务业活动连续两个月扩张后，9月再次萎缩，因失业人数加速增加且新业务再次下滑。9月法国服务业PMI终值从8月的50.3降至48.4。裁员速度创17个月最快，且服务业新业务出现六个月来第五次下滑。

--英国9月服务业扩张速度稍微放缓，综合PMI降至六个月最低

9月英国服务业扩张速度稍微放缓，Markit/CIPS服务业PMI降至三个月低位58.7，低于调查预估的59.1。指数仍远高于历史均值，但综合PMI从8月的59.7降至58.1，创六个月最低。Markit首席分析师Chris Williamson表示，PMI数据预示着英国第三季国内生产总值（GDP）增长0.8%，略低于第二季的增长0.9%。数据公布后，英镑兑欧元跌至10日低位。

--中国9月官方非制造业PMI至八个月低点，新订单指数跌破临界点

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。

--日本央行总裁称只要汇价符合基本面，日圆走软将对经济有利

日本央行总裁黑田东彦周五称，只要汇价反映了经济的实际情况，日圆走贬是有利于日本整体经济的。黑田东彦还称，他没有改变尽可能早地实现2%的通胀目标，并维持通胀稳定的立场。他预计消费者通胀率将在当前财年下半年再度上升。受他的言论影响，美元兑日圆自昨日的跌势中反弹。

--美联储官员布拉德称，央行升息进度“远落后于”计划

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。布拉德指出，美国经济现在的表现已经超过了美联储2012年9月的预测。他还称，政策制定委员会必须要在下次会议上调整有关利率前瞻的措辞，“我认为，我们不应再使用‘相当一段时间’的措辞了。”

--中国国务院首次发文规范地方政府债务，剥离企业的政府融资职能

中国国务院办公厅发布加强地方政府性债务管理的意见，这是国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，也标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。该意见提出，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债，政府债务不得通过企业举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。

[市场摘要]

--日本股市：迅销提振日经指数收高，但香港示威令涨幅受限

日本股市周五小幅上涨，盘中波动较多，此前权重股日本迅销(Fast Retailing)公布月度销量强劲，给大盘带来有力提振。不过香港示威活动抑制风险偏好，令涨幅有限。日经指数收高0.3%，报15,708.65点，此前曾跌至平盘下方。本周该指数上涨0.3%。东证股价指数上扬0.2%，至1,282.54点。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市：恒生指数反弹收高，中资地产股跳涨

香港股市收高，从示威活动引发的跌势反弹，中资房地产类股领涨，此前北京公布支持楼市的举措。分析师称，对于示威活动的担忧，拖累指标恒生指数跌势15个月来最强的卖超水平，不过午后空头回补支持该指数持续反弹。恒生指数收高0.6%，至23,064.56点。恒生国企指数收高0.4%。

--全球汇市：美国就业数据公布前美元上涨，美元指数或连续12周走高

美元兑日圆反弹，受助于美国就业数据公布前的逢低买盘，以及日本央行总裁表示日圆走软对经济有利。美元指数有望连续第12周上扬，这是四十年未见的情况，凸显投资者对美元前景看多情绪。0857GMT，美元/日圆上扬0.44%，报108.88日圆，美元指数上涨0.34%，至85.894。

--欧元债市：德债收益率小涨，市场紧张等待美国非农就业报告

德国公债收益率小幅上涨，因投资者猜测美国9月就业反弹将加快美国收紧货币政策的脚步。欧洲分析师预计1230GMT公布的美国9月非农就业报告若强劲，将推动收益率进一步上涨。德国10年期公债收益率开盘上涨1个基点至0.92%，摆脱上月末所及的低点0.87%。

--金属期市：伦铜自五个月低位反弹，但前景仍不乐观

伦敦期铜从上日所及五个月低位反弹，但交易员称，考虑到美元可能进一步上扬，且预计会有一波供应涌向市场，所以不排除伦铜进一步下跌的可能性。0740GMT，LME三个月期铜升0.5%至每吨6,632美元。铜价本周或收低1%左右。

--国际油市：布兰特反弹升向94美元但周线料降，供应充足致看空人气难改

布兰特原油期货升向每桶94美元，此前连跌三日，触及2012年以来低点，但由于供应充足，总体看空气氛未改。该期货料将在五周内第四次周线下滑。0830GMT，布兰特11月原油期货涨0.18美元至每桶93.60美元。美国11月原油期货涨0.26美元至每桶91.27美元。本周累计下跌近2美元，创出一个月来的最大周线跌幅。

--全球金市：现货金或将录得五周来第四周下滑，铂金触及五年低点

现货金或将录得五周来第四周下滑，受美元近几周走坚的影响，而铂金则跌至五年低点。所有的目光都聚焦于今日稍晚的美国非农就业数据。现货铂金下跌近2%至每盎司1,237.40美元，为2009年9月以来低位，是周五跌幅最高的贵金属。现货银、铂金和钯金均有可能创下连续第五周下跌。0830GMT，现货金下跌至1,207美元附近。

(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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