《路透晚报》--10月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--世行调降中国及东亚发展中经济体2014-16年经济增长预估

世界银行调降2014-16年东亚发展中国家和中国的经济增长率，并警告印尼存在资本外逃的风险；而中国的增长率料将放缓，因政府的政策举措旨在让经济走上更为持续的增长轨道。世行预计，东亚和太平洋地区发展中经济体(EAP)2014年和2015年的增长率将在6.9%，低于此前预估的增长7.1%。2013年该地区增长率为7.2%。世行还将该地区2016年增长率从7.1%调降至6.8%。

报告还指出，经济前景面临的风险包括全球贸易复苏慢于预期，全球利率急剧上升。报告并补充道，其基本预期是基于美国货币政策有序正常化的假定得出。世界银行称，中国2014年和2015年经济成长可能分别减缓至7.4%和7.2%，低于2013年的7.7%。2016年经济成长速度料为7.1%。

--欧元区10月SENTIX投资者信心指数降至2013年5月以来最低

研究机构Sentix公布调查显示，欧元区10月投资者信心连续第三个月下跌，触及2013年5月迄今最低水准，暗示欧元区将滑入衰退。数据显示，欧元区10月SENTIX投资者信心指数从前月的负9.8降至负13.7。Sentix还称，“显而易见，无论是欧洲央行的言论，还是它的实际举措，本月都未能提振投资者对经济的预期。”

--德国8月工业订单创2009年以来最大降幅，报导称IMF将下调德国经济成长预估

德国经济部周一公布，德国8月工业订单遭遇2009年金融危机高峰以来最大降幅，因欧元区经济低迷以及区外危机导致的不确定性。8月工业订单较前月下滑5.7%，远逊于路透调查预测的下降2.5%。7月数据上修至增长4.9%，前值为增长4.6%。

德国明镜周刊周日表示，国际货币基金组织(IMF)将调降德国2014及2015年经济成长预估至约1.5%，原因是乌克兰及中东危机造成拖累。IMF将在周二公布最新预估。

--巴西现任总统罗塞夫在大选首轮投票中领先，但得票未过半

左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日的总统大选首轮投票中位居首位，但由于所获票数不足，将同政见倾向于企业的对手Aecio Neves在第二轮投票中一决胜负。在已完成计票的98%选票中，罗塞夫以41.6%的支持率领先Neves的33.6%。

--希腊政府称今年预算盈余与GDP之比料为2%，超出欧盟/IMF目标

希腊政府2015年预算草案预计，希腊今年基本预算盈余料相当于国内生产总值(GDP)的2%，高于欧盟/国际货币基金组织(IMF)设定的目标1.5%。政府还预测今年经济将摆脱长达六年的衰退，增长0.6%，与之前预估相符。希腊政府希望能在今年底退出规模2,400亿欧元的援助计划，较原计划的2016年初提前一年多，以期鼓舞为财政撙节所累的希腊民众，并稳固联合政府的执政地位。

--必和必拓将削减铁矿石成本，致力成为全球价格最低供应商

全球最大矿产企业--必和必拓表示，计划将铁矿石成本削减逾25%，并生产更多铁矿石，因其致力于超过竞争对手力拓，成为全球价格最低的铁矿石生产企业。必和必拓表示，将把年产量从2013年底的2.25亿吨，到2017年6月时提高到2.90亿吨。与此同时，预计将把扩张成本削减至每吨约30美元，或总资本支出约为20亿美元，这远低于此前预估的每吨不到50美元水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，受美国强劲就业数据推动

日股日经指数上涨，之前强于预期的美国9月就业报告提振市场人气，而日圆走软也推动丰田汽和本田汽等出口商类股走高。日经指数收盘涨1.2%，报15,890.95点。东证股价指数涨1.1%至1,296.40点，JPX-日经400指数涨1.0%至11,777.45点。跑赢大盘的是Fujifilm Holdings Corp，该股跃升2.8%，因外界寄望其流感药物或可治疗埃博拉。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱

香港恒生指数录得逾一个月的最大单日涨幅。香港示威活动减弱，且美国就业数据强劲令人对全球经济前景感到欣慰。恒生指数收高1.1%，报23,315.04点，创出9月3日以来的最大涨幅。恒生国企指数涨0.6.

--全球汇市：美元连涨后稍事休整，假日与日本台风令市场交投清淡

美元在欧洲早盘交易时段走势暂歇，上周五美国公布的非农就业数据超出预期，令市场预计美联储将在2015年中时升息，令美元兑欧元一度达到1.25美元。欧元兑美元较纽约尾盘小涨0.1%至1.2530美元，略高于周五纽约时段触及的两年低点1.25005。美元指数2014年迄今已涨约8%，有望创九年来最大年度涨幅。该指数最新报86.636，日内小幅走低，但距离上周五所创四年高位86.746不远。美元兑日圆小跌至109.55，上周四触及六年高点110.09日圆。

--欧元债市：欧元债券收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

欧元区国家公债收益率(殖利率)下跌，之前公布的数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，从而重新点燃了进一步放松货币政策的预期。10年期德债收益率下跌2个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。其他欧元区公债收益率下跌2-3个基点，西班牙10年期公债收益率报2.09%，意大利10年期公债收益率报2.30%。

--金属期市：伦铜守在近五个月低点，受美元走强和中国增长忧虑影响

伦敦期铜在五个月低点附近徘徊，因为美国发布强劲的就业数据之后美元走强，同时有关中国经济前景的持续忧虑也令铜价承压。中国是最大铜消费国。0854GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.42%，至每吨6,670美元。LME Select上的成交量仅523口。伦敦期铝上涨0.21%至每吨1,918.00美元，期锌上涨0.53%至每吨2,278.00美元。

--国际油市：原油持稳于92美元上方，因股市上涨

布兰特原油期货在92美元上方持稳，因美国就业数据强劲，且亚洲和欧洲股市上涨，限制油价跌势。0830GMT，11月布兰特原油期货涨0.25美元，报每桶92.56美元。美国11月原油期货涨0.3美元，报每桶90.04美元。

--全球金市：美国非农就业数据强劲，打击金价跌至15个月低点

黄金跌至约15个月最低，此前美国的非农就业数据好于预期，提振美元上涨，并打击了黄金的避险魅力，白银和铂金(铂金)也跌至数年低点。0849GMT，现货金上涨，报每盎司1,195.91美元，稍早曾跌至2013年6月以来低点1,183.46美元。美国期金报每盎司1,195.2美元，涨0.21%。

(完)