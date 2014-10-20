《路透晚报》--10月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本内阁两位女性大臣辞职，安倍晋三面临重大打击

日本经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻周一提出辞呈，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职，这对于自2012年上台执政的安倍晋三来说是最重大的一项打击。这两位女性内阁成员的去职，可能令关键政策的决定面临更为困难的局面，包括是否推进不受欢迎的全国消费税上调，以及是否重启2011年福岛核泄露事件后关闭的反应堆。

--日本央行对地区经济看法乐观，总裁称经济将继续复苏

日本央行在季度报告中表示，由于4月消费税上调所带来的拖累开始缓解，该国多数地区经济持续复苏；尽管日益有迹象显示成长或失去动能，但央行仍对未来充满信心。日本央行在季度报告中维持对日本九个地区中八个地区的经济评估不变，称地区经济继续复苏或呈现趋势性温和复苏。在央行地区分行经理会议上，总裁黑田东彦亦坚持乐观立场。他表示，经济将呈现温和复苏的趋势，尽管工业生产方面有一些疲弱。

--欧洲8月经常帐盈余缩小，资金流出增加

欧洲央行公布，欧元区8月经季节调整经常帐盈余189亿欧元，7月为盈余216亿欧元；直接投资/证券投资净流出192亿欧元，7月为净流出142亿欧元。

--专访：市场反应说明需对政策有耐心--波士顿联储总裁罗森格伦

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对路透表示，近期金融市场动荡强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)必须要对刺激政策要有耐心，并清楚将最终升息与经济条件改善相挂勾。罗森格伦表示，尽管可能还需要几周时间才能理解市场大跌对经济的实质影响，但他可以“轻易想像”美联储将近零利率维持至2016年的情形。

--德国财长有意增加投资，但不愿因此举债

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日对一家报纸表示，他希望增加投资支出，加强德国的竞争力，但不会因此牺牲明年达成预算收支平衡的目标。朔伊布勒接受德国周日世界报访问时表示，确实有理由批评政府投资不足或缺乏竞争力，但政府正从德国与欧洲的层次上，着手解决这些问题。但他坚称德国不会以举债的方式达到成长，他也预期德国明年将能实现自1969年以来的首次预算收支平衡。

此外，根德国法兰克福汇报，法国经济部长马克龙呼吁德国未来三年额外增加500亿欧元投资，用来支持欧洲经济。

--独家：印尼新总统计划上调燃料油价格，幅度为九年最大--顾问

印尼总统当选人佐科-维多多(Joko Widodo)的一名顾问上周五对路透表示，新总统计划下令对现行补贴的油价，进行九年来最大幅度的调涨。该名顾问表示，维多多提议将汽油价格调升46%，柴油价格调升55%，最快可能于11月1日调涨，此举将使印尼政府明年节省将近130亿美元。

佐科-维多多今日就任印尼总统，支持者对其期望甚殷，但迫在眉睫的经济问题以及反对派势力的怀疑态度，将令其面对严峻考验。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高4%创去年6月来最大涨幅，安倍经济学受关注

日本股市日经指数周一收盘大涨4.0%，录得2013年6月以来最大单日涨幅，因投资者受到美国乐观数据的鼓舞，另外日圆走疲提振丰田汽车与本田汽车等出口股。有消息称，规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比从目前的12%提高至25%左右。这也支撑了股市。日经指数收盘飙涨578.72点，报15,111.23，扳回上周的多数跌幅。东证股价指数跳涨4.0%至1,224.34点，JPX-日经400指数走高4.0%至11,142.42点。

--中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹

中国股市沪综指反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。

沪综指收报2,356.728点，涨15.544点或0.66%，上证A股今日成交1,416亿元人民币，上日为1,791亿元，较前一交易日减二成。沪深300指数收报2,454.711点，涨0.53%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,454.2点，涨0.20%，成交623,980手。

--香港股市：小幅收高，受助于美国乐观数据和亚股涨势

香港股市略收高，表现与亚洲地区其他股市一致，受助于乐观的美国经济数据，但鉴于近期市场震荡，投资者仍维持谨慎。恒生指数收升0.2%至23,070.26点。恒生国企指数涨0.6%。

--全球汇市：美元兑日圆上涨，风险偏好回温

美元兑避险的日圆上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。美元指数上涨0.1%至85.181，上周一度跌至三周低点84.472。美元兑日圆上涨0.2%至107.06，进一步远离上周所及五周低位105.195。澳元上涨0.2%至0.8757美元，而新西兰元升0.3%至0.7937美元。欧元兑美元持平为1.2764美元。

--欧元债市：强劲美国数据安抚欧元债市情绪，但后市料有更多波动

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前美国公布强劲经济数据，部分缓解有关全球增长放缓的疑虑。上周在这种疑虑打压下，欧元区二线国家公债大幅下挫。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.85%。西班牙、意大利和多数其它国家公债收益率日内也都下滑1-2个基点。希腊10年期公债收益率下滑5个基点至8.01%，上周曾站上9%。

--金属期市：伦敦期铜下跌，受库存上升前景及中国经济疑虑拖累

伦敦期铜下跌，上交易日曾触及六个月低位。期铜价格今日是受到库存升高、中国经济成长疑虑及美国货币刺激措施即将结束等因素打压。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,614.25美元。上海期交所主力12月期铜收盘几无变动，报每吨47,070元人民币(7,687美元)。

--国际油市：布兰特原油守在86美元附近，受美国强劲数据提振

布兰特原油持稳，守住上一交易日升破86美元的涨势，此前美国公布的强劲数据提振全球金融市场，另外，沙特和科威特减产也给油价带来进一步支撑。0853GMT，布兰特原油期货跌0.2%至每桶86美元，美国原油期货小涨0.2%至82.93美元。

--全球金市：现货金小涨升向一个月高点，全球经济疑虑阴影未除

现货金小幅升向一个月高位，由稍早跌势回升，尽管美国经济数据强劲，全球经济放缓疑虑仍挥之不去。0843GMT，现货金小涨0.2%，至每盎司1,241.40美元，稍早下跌0.3%。此外，现货铂金和钯金在近期下跌后继续反弹，上扬近1%。(完)

(整理 朱晓军; 审校 杜明霞)

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