《路透晚报》--10月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁称没有预设QQE截止期限，明年将讨论退出策略

日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。黑田东彦在国会发表讲话时坚持央行的乐观评估，认为2%的通胀目标将在始于2015年4月的财政年度得以实现，他并称，政策制定者将在2015财年讨论退出刺激计划的策略。

日本9月零售销售连续第三个月加速成长，显示消费者支出强劲程度可能足以吸收明年第二次加税计划的冲击。

--若彻底实施资本规则，通不过压力测试的欧洲银行将达36家

欧洲银行业压力测试显示，各国及各银行实施全球资本规则的速度差异很大，如果彻底实施新的资本规则，不能通过测试的银行将增至36家。穆迪负责银行业的常务董事Carola Schuler称，“完全实施的话，很多银行只能勉强通过压力测试，或很难达到要求，所以他们应该采取更多行动。”

--独家：黑石拟为新全球房地产基金募集约130亿美元

据知情人士透露，全球最大的房地产私募股权投资机构--黑石集团准备为即将推出的新全球房地产基金募集约130亿美元资金，规模与之前推出的此类基金相仿。该人士表示，黑石已开始与潜在投资者进行初步接触，预计将在未来几周准备好销售文件。该集团2014年前九个月的获利中有45%都来自于房地产。

--新加坡金管局称未来几季经济或温和增长，核心通胀料持坚

新加坡金管局表示，未来几个季度新加坡经济可能会温和增长，核心通胀率可能将持坚，因就业市场吃紧给薪资成本带来压力。金管局在半年度宏观经济评估中称，由于2015年全球经济增长预计将较今年加快，新加坡经济可能将保持温和增长步伐。金管局重申新加坡2014年官方经济成长预估为2.5-3.5%，并称2015年成长速度“基本类似”。

--瑞典央行降息至零水准，以对抗通缩威胁

瑞典央行将指标利率下调25个基点至创纪录低位的零水准，希望对抗挥之不去的低通胀。央行还维持了有关利率不会在2016年中以前上调的预估。

央行决议出炉后，瑞典克朗兑欧元跌至约四个月低点，兑美元跌至四年低位。

--企业面消息：

《专题新闻快速浏览》--财报季：佳能季度获利下滑21%

渣打第三季除税前溢利按年倒退16.4%，料下半年溢利同比下跌

瑞银第三季获利同比增长32%，计入18亿瑞郎法律支出

莱斯银行再次提拨9亿英镑，用于赔偿不当销售贷款保险

野村控股第二季净利同比增长39%，优于预期

本田汽车第二季获利下滑4%，逊于分析师预期

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌但零售类股上扬，投资者等待美联储政策决定

本股市周二收低，投资者在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)为期两天的政策会议的结果，但零售类股逆势上扬，得益于零售销售增长强于预期。日股日经指数收跌0.4%，报15,329.91点。东证股价指数跌0.2%，报1,252.00点，JPX-日经400指数亦下跌0.2%，报11,393.61点。

--中国股市：沪综指收升2.1%创三个月最大单日涨幅，流动性缓解助市场强势反弹

中国股市沪综指收升2.1%，并创三个月最大单日涨幅。今日大盘高开后一路单边上扬，并重新收复2,300点关口。分析师指出，今日部分新股申购资金解冻致市场流动性偏宽松，此外十八届四中全会改革预期再度激发市场人气，但股指弹幅过大，料短线存在获利回吐压力。

沪综指收报2,337.871点，涨47.435点或2.07%，此前最大单日涨幅为7月28日2.41%；上证A股今日成交1,579亿元人民币，上日为1,132亿元，较上个交易日大增四成。沪深300指数 收报2,416.653点，涨2.02%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,426.2点，涨2.01%，成交700,764手。

--香港股市：恒指收涨1.6%，因预计FED放慢升息步伐且中国进行国企改革

香港股市收涨，因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将放慢升息步伐而且中国将进一步推进国企改革。初步数据显示，恒生指数收涨1.6%至23,520.36点；恒生国企指数收高2.3%。两项指数都创下9月3日以来最大单日涨幅。

--全球汇市：美元因疲弱经济数据而走势挣扎，等待美联储会议结果

美元维持跌势，此前在隔夜市场上亦曾下滑，因疲弱的经济数据抑制投资人风险意愿，并压低美国公债收益率。0850GMT，美元兑日圆跌至107.91，自周一触及的近三周高点108.38日圆回落。美元兑欧元下滑至1.2708美元，脱离周一低点1.2665。瑞典央行降息至零水准的决议公布后，瑞典克朗兑美元跌至约四年低点7.3404，兑欧元跌至约四个月低点9.3289。

--欧元债市：欧洲公债收益率持平，聚焦美联储会议

欧洲公债收益率(殖利率)持稳，在美联储政策会议结束之前投资人态度谨慎。欧元区今日无重大数据公布。0728GMT，德国10年期公债收益率报0.88%，上涨1个基点。意大利较西班牙公债的利差已经来到2012年2月以来的最阔水准，因欧洲央行的银行业压力测试报告反映出，意大利银行业表现最弱。

--国际油市：布兰特原油跌向85美元，因供应充足且油价预估下调

布兰特原油期货跌向每桶85美元，跌势持续第三个交易日，因高盛在报告中下调对油价预估的压力未消，且全球供应充足。0838GMT，布兰特原油12月合约走低0.24美元，报每桶85.59美元；周一收低0.30美元。美国原油12月合约下跌0.05美元，报每桶80.95美元。近月合约周一盘中一度触及79.44美元，为2012年6月以来最低。

--金属期市：LME期铜徘徊在近两周高位，铜矿即将罢工令市场担心供给

伦敦期铜在近两周高位徘徊，多地铜矿工人即将举行罢工，将削减对铜供给盈余的预估，此外迹象表明中国需求呈现季节性上升，也支撑了价格。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.42%至每吨6,758美元，前日小涨并触及10月15日以来高点每吨6,752美元。上海期交所主力1月期铜升0.7%至每吨47,540元人民币(7,776美元)。

--全球金市：现货金自两周低点反弹，投资者聚焦美联储会议

黄金反弹，此前跌至近两周低点。投资者正焦急等待着美联储召开为期两天的货币政策会议，以期获得升息时间的线索。现货金一度跌至每盎司1,222.20美元，为10月15日以来最低，之后反弹，在0840GMT报1,230美元。路透技术分析师王涛表示，黄金或测试每盎司1,233美元的阻力位。(完)

(整理 艾茂林；审校 杜明霞)

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