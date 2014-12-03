《路透晚报》--12月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲第三季经济增长意外放缓，激起降息预期

澳洲经济第三季意外放缓，因资源出口价格下滑重创收入，逊于预期的数据激起对澳洲利率将必须再次调降的揣测，打压澳元兑美元跌至四年低点。第三季GDP较前季只小幅增长0.3%，且不到分析师预估增幅的一半，为2013年初以来最小增幅。第三季GDP较上年同期增幅持稳于2.7%，但目前全球大宗商品价格普遍挫跌，有可能拖累澳洲第四季的经济增长。

--日本信用评级被穆迪调降后，首相出面为“安倍经济学”做辩护

穆迪调降日本的债信评级后，正在备战12月14日众议院选举的日相安倍晋三周二为其经济政策作出辩护，称海外国家对“安倍经济学”仍然信心十足。现在日本评级比中国和韩国都要低一个级距。

--欧元区11月综合PMI终值创16个月最低，明年初经济或再次萎缩

欧元区11月综合采购经理人指数(PMI)终值创16个月最低，服务业PMI终值创11个月低点。大幅打折未能阻止欧元区11月企业活动增速弱于预期，显示欧元区经济明年年初或再次萎缩。

德国11月民间领域增速为17个月最慢，新订单和产出价格下跌，显示德国第四节经济扩张疲软。11月综合PMI降至51.7，10月为53.9。

法国11月企业活动以九个月最快速度萎缩，服务业活动水平亦降至九个月最低。11月综合PMI终值降至47.9，远低于荣枯分水岭50。

意大利11月服务业连续第二个月扩张，但新业务小幅萎缩，而且企业雇主继续裁员。11月服务业PMI从10月的50.8升至51.8，在50荣枯分水岭上方进一步上涨。

--中国11月官方非制造业PMI微升，需防范输入性通缩压力

中国11月官方非制造业PMI微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道，显示经济仍面临下行压力。与此同时，大宗商品价格大幅下降，形成较大的输入性通缩压力，11月非制造业收费价格指数在50下方进一步回落。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。

--卢森堡监管机构简化投资沪港通计划的审批程序

针对希望参与沪港通计划的共同基金，卢森堡证券金融监督委员会推出一项快速审批程序。卢森堡基金行业联合会(ALFI)表示，沪港通仍有一些方面需要“审慎考虑”，其中包括确保通过该计划购买的股票适当隔离，基金招募说明书充分披露该计划跨境监管方面的“法律风险”。

--独家：日本经济产业省下周将召见高田CEO以了解情况--消息人士

两位熟悉情况的消息人士对路透表示，日本经济产业省将召见高田公司 7312.T 会长高田重久，要求其解释公司将如何解决安全气囊危机。预计高田重久最早将在下周一下午同经济产业省高级官员进行会谈。此前美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，高田对在全美召回要求的回应“令人失望”。

--新加坡交易所因故障延迟开盘，金管局称“不可接受”

新加坡交易所(SGX)成为众矢之的，一个月来股票交易连续第二次受阻，使得本在应对交易量低以及大型股挂牌少的该交易所和首席执行官再添压力。软件故障导致交易所晚开盘三个半小时。而就在11月5日电力故障也迫使该交易所股票和衍生品交易中断。新加坡金融管理局表示，必要的话将果断地对交易所采取监管行动。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆疲软收涨，大塚制药因并购消息而重挫

日经指数周三连续第四个交易日上涨，因美元兑日圆刷新七年高点支撑了市场人气，但尾盘因市场出现过热迹象而涨幅收敛。日经指数收涨0.3%至17,720.43点，是2007年7月以来最高收盘水平。东证股价指数收涨0.1%至1,429.75点，有25.2亿股换手，为11月25日以来最大成交量。JPX日经400指数持平在12,985.44点。

--中国股市：沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高，成交额再创天量

沪综指大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创天量。分析师称，板块分化明显，存量资金加速调仓，致成交量大增。而短期大盘连涨后部分资金有离场意愿，股指有调整要求。沪综指收报2,779.53点，涨15.98点或0.58%；上证A股今日成交5,293亿元人民币。沪深300指数收报2,967.55点，涨1.49%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,986.8点，涨1.33%，成交2,096,284手。

--香港股市：收跌，因资金流入中国大陆

香港股市逆转稍早涨势，收盘走低。分析师称，这是因为资金流到形势大好的大陆股市。恒生指数跌1.0%至23,428.62点；恒生国企指数下滑0.6%至11,060.21点。

--汇市：美元/日圆逼近120关口，澳元受疲弱GDP数据打压大跌

美元兑日圆触及七年高位，因美国公债收益率升高，而且美联储官员有关美国经济前景的言论大体乐观。美元兑澳元亦走高。澳洲第三季经济意外放缓，促使市场反映降息机率升高，澳元兑美元一度跌至四年低位，最新报0.8403，跌0.43%。美元指数升至逾五年半来新高，短暂触及88.718，最新报88.666，日内上涨0.02%。美元兑日圆一度在电子交易平台EBS升至119.44，为2007年8月以来新高，最新报119.22，日内上涨0.03%。欧元兑美元跌至27个月低点1.2355，现回升至1.2360附近。

--油市：布兰特原油守在70美元上方，市场走势震荡

布兰特原油守在每桶70美元上方，略微收复一些上日跌幅，动荡的市场在努力寻获支撑。0813GMT，布兰特原油上涨0.54美元至71.08，稍早触及高点71.46。美国原油期货报每桶67.52美元，涨0.64美元。

--金市：金价升至1,200美元上方，但人气仍偏空

金价升至每盎司1,200美元上方，因油价上涨提供了支撑，但美元走强及人们对美国经济的乐观看法损及了黄金的避险魅力。0818GMT时现货金升至每盎司1,206.60美元。德国商业银行预计2015年第二季黄金均价将降至1,125美元，但预计当年年底会回升至1,250美元。

--金属期市：伦铜下滑，中国信贷紧张令需求受限

伦敦期铜下滑，因主要铜消费国中国的信贷紧张状况持续，且美元走强限制了逢低吸纳买盘。本周稍早伦铜曾跌至四年半低点。0816GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.55%，报每吨6,378.75美元。上海期交所交投最活络的2月期铜跌0.2%，至每吨45,230元人民币(7,358美元)。(完)

(整理 张涛；审校 高琦)

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