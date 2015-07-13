《路透晚报》--7月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区与希腊达成协议，将商讨第三轮纾困

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。欧洲理事会主席图斯克在推特上说。“欧元区峰会一致同意。准备由欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)向希腊提供经济援助，希腊则实施改革。”不过以德国为首的债权人要求的苛刻条件，可能使希腊总理齐普拉斯的左翼政府下台，并在希腊引发抗议。

受此消息激励，欧元区评级偏低国家公债收益率(殖利率)下跌，欧元全面上涨。

--Visa Europe报告称英国第二季消费者支出年增率达1.4%，攀抵五年高位

Visa Europe发布的数据显示，英国第二季消费者支出年增率创下五年来最大增幅。这份根据Visa Europe信用卡及借记卡交易所发布的数据指出，英国在6月止当季消费者支出较上年同期增长1.4%，为2010年第二季以来最高。消费者支出在过去几年以来扮演英国经济成长的主要推手，而薪资缓步回升及低通胀近期则提供助力。

--英相卡梅伦将要求让英国退出欧盟就业规范--媒体

根据周六媒体报导，英国首相卡梅伦有意让英国能选择退出欧盟的部分就业法规，做为其与欧盟重新协商的部分条件。每日电讯报与泰晤士报周六报导，卡梅伦将提出自行掌控英国就业法案的要求，做为谈判的一部分，其中包括工时限制与临时工平等权的规范。

--中国施展经济外交，遇到欧盟基金规则阻碍

了解谈判情况的消息人士表示，中国可能在欧洲新推出的基础设施基金中最多投资100亿欧元(111亿美元)，但暂时难以做出最终决定。要达成允许中国科技企业在欧洲发挥更大作用的协议，涉及的机制比较复杂。中国正在努力成为更加先进的经济体，不甘心只是充当世界工厂。

当前面临的障碍之一在于这项欧盟基金的设计。如果中国以保证金的形式对该基金直接投资，将产生倍增效应，吸引更多投资。但根据该基金的条款，中国在选择中资企业可以投资的科技项目类型时并无话语权。其它方式是投资于该基金选择的一些项目，这些项目被称为“平台”，由所选择的经济领域的类型所决定。这样的话，可以允许中国进入他们寻求的那些数字项目。另外一个选项是创建一个与该欧盟基金相联系的载体。

--伊朗代表称有望达成核协议，但不能承诺周二前敲定

据伊朗媒体报导，伊朗一位高级谈判代表周一表达了对与六大国达成核协议的乐观看法，但警告称，仍有一些问题待解决，他不能承诺谈判能在周二晚间之前结束。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘跳涨1.6%，中国股市反弹带动企稳希望

日本股市日经指数周一上涨，中国股市再次强劲反弹安抚了投资者的信心，油价下跌则提振航空股等其他能源股，不过希腊在欧元区的前途未卜抑制升势。日经指数上涨1.6%，至20,089.77点。东证股价指数涨1.9%至1,613.51点，航空股、电气类股及陆上运输类股领涨。

--中国股市：沪综指收升2.4%连三日反弹，复牌大军难挡千股涨停之势

中国股市沪综指收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。

沪综指收报3,970.388点，大涨92.584点或2.39%。上证A股今日成交7,779亿元人民币，上周五为6,775亿元；创业板指数收涨5.80%。

--香港股市：收高1.3%连涨第三日，因内地股市继续反弹

香港股市连续第三个交易日上涨，投资者谨慎建仓；在中国政府清理整顿违法证券业务活动后，内地股市继续反弹。恒生指数收盘涨1.3%至25,224.01点，为7月6日以来最高收位，恒生国企指数涨1.2%至12,003.83点。

--汇市：美元上涨，因希腊问题见眉目后焦点转至美国升息

美元全线走高，此前欧元区领导人与希腊经过彻夜谈判达成协议，使投资者将关注焦点从欧洲移开，转至美国升息前景。欧洲理事会主席图斯克在Twitter上宣布，欧元区领导人已经就向希腊提供第三轮救助达成一致协议。欧元兑美元最初受希腊进展消息提振上涨，但随后逆转涨幅，日内下跌0.9%至1.1060美元。美元全线上涨，兑日圆触及11日高位123.44。

--欧元债市：低评级公债收益率下跌，因希腊问题协商取得进展

投资者买入较低评级的欧元区公债，因欧元区领导人与希腊经过彻夜谈判后就启动金融援助谈判达成一致。意大利和西班牙公债收益率逆转稍早升幅。希腊现在必须要迅速落实发放过渡贷款所需的改革措施，为与欧元区伙伴国就三年期贷款展开谈判铺平道路。这些二线国家公债收益率与有着最高评级的德债收益率之差缩窄至1.14个百分点，为逾两个月最低位。

--国际油市：油价大跌，因伊朗核协议似乎有望达成

油价挫低，因伊朗和六国会谈接近达成核协议，这将带来制裁的解除，从而使更多伊朗原油进入市场。报导称欧元区官员与希腊达成援助协议，这令希腊可以继续留在欧元区，该消息帮助削减了油价早前的一些跌幅。0830GMT，美国8月原油期货每桶下挫0.90美元，或1.8%，至每桶51.84美元。布兰特8月原油期货下跌将近2%，或1.12美元，报每桶57.61美元。

--全球金市：金价追随欧元下滑，受美国升息前景影响

金价下滑，追随欧元跌势，与此同时，有迹象显示美联储仍料于今年升息，这也拖累金价。0833GMT，现货金跌至每盎司1,155.42美元，此前连续三周下跌。

--金属期市：期铜削减跌幅，此前欧洲达成希腊协议

伦敦金属交易所(LME)期铜削减跌幅，此前欧元区官员与希腊达成债务协议。此外中国贸易数据显示出初步的经济复苏迹象，也给铜价提供支撑。欧洲理事会主席图斯克周一表示，欧元区领导人在布鲁塞尔经过彻夜谈判，与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。欧元兑美元上涨，缓解了金属价格的压力。

0822GMT时，LME三个月期铜缩减早前逾1.5%的跌幅，报每吨5,575.50美元，跌幅为近0.3%，但仍远高于上周触及的六年低点5,240美元。上海期交所期铜收低1.5%，报每吨40,130元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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