《路透晚报》--1月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球市场：亚股上涨日圆普跌，因日本央行意外实施负利率

亚洲股市周五上涨，日圆普跌，因日本央行出人意料地采取负利率政策，这是其迄今为止为刺激长期低迷经济而采取的最大胆举措。日圆全线下跌，主权债上扬，此前日本央行表示将针对金融机构存放在央行的超额准备金收取0.1%的利息。0636 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.85%，报378.47点。

--日本央行：实施负利率加大刺激力度，出乎市场意料

日本央行加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。这让金融市场大呼意外，投资者本来预期央行不会有行动或仅是小幅扩大资产购买规模。

日本央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。央行还表示，此举旨在预先防范全球金融动荡损及企业信心的风险，透过积极印钞以扫除“通缩心态”。

--独家: 伊朗1月原油出口创两年高位，头两个月增加逾20%--消息

来自了解装运日程的知情消息人士的数据显示，伊朗1月和2月的原油出口量料较上年日均出口量增加逾20%。这显示伊朗在制裁取消后提升原油销售。随着伊朗开始增产，并清理过去四年被限制参与全球油市期间在海上存储的原油库存，该数据是显示伊朗原油出口重拾升势的首个迹象。

--法国经济：2015年GDP按年增长1.1%，创2011年以来最大增幅

法国统计局公布数据显示，法国经济2015年第四季较前季增长0.2%，企业投资跳增抵消了消费者支出下滑的影响。这略低于前季的增幅0.3%。路透调查访问的35位分析师亦预测法国第四季GDP较前季增长0.2%。

--日本数据：12月家庭支出及工业生产下滑，CPI符合预估

周五公布的数据显示，日本12月家庭支出较上年同期降幅创下近一年来最大，工业生产的降幅亦大于预期。内阁府的数据显示，12月家庭支出较上年同期下滑4.4%，降幅大过市场预估的2.4%。这是家庭支出连续第四个月下降，且创2015年3月以来最大同比降幅，显示薪资增长缓慢让许多家庭顾忌支出。另一项数据显示，12月工业生产较前月下滑1.4%，为2015年5月以来最大降幅，且大于市场预估的下滑0.3%，表明外部需求疲软加上消费迟滞，令制造活动承压。而消费者物价增幅距日本央行增长2%的目标仍很遥远。12月核心CPI较上年同期上扬0.1%，符合市场预估中值且增幅与11月相同。

--韩国经济：12月工业生产创三个月最快增速

周五公布的数据显示，韩国12月工业生产增速快于预期，且为三个月来最快，这在一定程度上缓解了对该国经济渐失动能的担忧。根据韩国统计局数据，12月工业生产经季节调整后较前月上升1.3%，11月修正后为下降2.1%。11月修正值与初值持平。

--上市公司业绩：

本田汽车公布，第三季营业利润下降22.3%，因包括召回安全气囊等与品质相关的成本增加，而且汇率带来负面影响。该公司公布，10-12月当季净利为1,241亿日圆(10.3亿美元)，较上年同期的1,523亿日圆下滑18.5%，而且低于汤森路透I/B/E/S访问九位分析师平均预期的1,489.0亿日圆。

索尼公布，2015年10-12月当季营业利润增长11%，因PlayStation 4游戏的强劲销售，帮助抵消了图像传感器业务销售的下滑。该公司称，10-12月当季营业利润增至2,021亿日圆(16.8亿美元)，高于上年同期的1,821亿日圆，也超过了汤森路透调查八位分析师平均预估的1,750亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：央行意外宽松之举推动日经指数收高2.8%，房地产类股出彩

日经指数周五飙升至逾两周高点，此前日本央行意外实施负利率加大刺激力度。日经指数收高2.8%至17,518.30点，为1月13日以来最高收盘点位。东证股价指数涨2.9%，报1,432.07点。

--中国股市：沪综指技术性反弹收升逾3%，1月下跌22.7%创逾七年最大

沪综指收升逾3%，不过1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。分析师指出，春节前资金面较预期情形略显宽松，再加上此前权重股奋力护盘的示范动作，连跌三天的A股终于出现技术性反弹，个股全面普涨。沪综指收报2,737.600点，涨81.939点，或3.09%。不过沪综指本周累计下跌6.14%；单月跌幅达22.65%，这是2008年10月(-24.63%)以来的最大单月跌幅。

--香港股市：恒生指数收盘升2.5%至19,683.11点。

--汇市：日圆下滑，此前日本央行采取负利率政策震惊市场

日圆下跌，此前日本央行宣布，将对金融机构存放央行的部分存款施行负利率政策，令市场大感震惊。日本央行对金融机构存放于央行的部分准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。美元兑日圆一度跳涨逾2%至121.495日圆，为逾一个月来的高点。美元稍后回吐涨幅，最新报120.73，日内涨幅为1.6%。

--欧元债市：德债收益率触及九个月最低，因日本央行意外实施负利率

德国10年期公债收益率(殖利率)触及九个月最低，此前日本央行意外实施负利率，更加巩固市场预期欧洲央行可能也需要进一步行动以提振通胀。德国10年期公债收益率下降4个基点至0.29%，为2015年4月底以来最低，月线料跌逾30个基点。

--国际油市：原油期货料连续第二周周线上涨，受减产传言提振

全球指标布兰特原油期货上涨，本周至今涨幅接近6.5%，受产油国料解决供应过剩问题的憧憬所激励。0820 GMT，布兰特原油期货上涨0.62美元或1.83%，报每桶34.51美元；美国原油期货涨0.57美元或1.72%至33.79美元。

--全球金市：金价月线料创一年来最大涨幅，因美国数据令人失望

金价持稳，近期一波涨势已使其来到了11月以来高点，预料1月可望创下近一年来最大单月涨幅。0823 GMT，现货金略微回落至1,112.16美元。

--金属期市：伦铜周线有望连续第二周收高，中国需求仍可圈可点

伦敦期铜走坚，周线有望连续第二周收高，因油价企稳、尽管经济放缓但中国的铜进口仍强劲，以及农历新年前囤建库存的动作，均鼓舞了交易员。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.34%，报每吨4,545.50美元。沪铜收跌0.2%，至每吨35,680元人民币(5,427美元)。(完)