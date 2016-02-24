《路透晚报》--2月24日

2016年2月23日在法兰克福拍到的写着“法兰克福证交所--营业时间上午8点至晚上8点”的指示牌。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--市场期望G20会议援救全球经济，但达成重大协议机率渺茫

20国集团(G20)财长及央行官员本周齐聚中国上海，讨论全球经济问题，局内人士表示，那些期望G20会议提出重大计划稳定市场的投资人，注定要大失所望了。目前有许多G20国家呼吁推出刺激措施，加强政策协作，但在缺乏交集的情况下，要达成类似1985年广场协定那样的协议，看来显得不太可能。

--日本央行总裁称若市场震荡损及经济，将毫不犹豫地放宽政策

日本央行总裁黑田东彦周三表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进一步放宽货币政策。他还称，日圆最近上涨主要归因于美元全线下滑，这也推高了其他货币兑美元的汇率。

“我们将继续密切关注市场形势，如果市场走势对日本经济和物价产生负面影响，我们将毫不犹豫地采取行动，”黑田东彦在国会说。

--新加坡第四季GDP上修，但无法缓解放宽政策可能性

新加坡第四季经济增长终值高于初值，但关键的制造业进一步萎缩，以及今年贸易增长预估下调都将使决策者持续面临增加刺激举措的压力。

新加坡贸工部称，服务业稳步增长帮助提振第四季经季调的国内生产总值(GDP)环比年率增长6.2%。该数据好于政府1月公布的增长5.7%的初值，亦高于路透调查中分析师的预期中值增长4.0%。新加坡贸易工业部维持2016年GDP增长率预估在1-3%不变。

--民调显示英国公投“留欧”阵营支持率领先，但优势已经缩小

英国再过几个月将举行是否脱离欧盟的公投，根据最新的民调结果，“留欧”阵营领先12个百分点，但差距已经缩小。ComRes为每日邮报进行的调查显示，51%的民众支持留在欧盟，39%希望“退出欧盟”，10%没有做出决定。ComRes称，自1月上次调查以来，“留欧”派的领先差距已经下滑6个百分点。

--公司面消息：

空中客车(Airbus)集团公布2015全年获利符合预估，并宣布要调整减产A330的计画，因需求较预期强劲。

法国汽车生产商PSA标致雪铁龙称，将考虑在2016财年进行派息，因之前在成本削减、价格上调以及欧洲需求复苏提振下，已提前达成中期目标。

在巨额重组成本及疲弱大宗商品价格拖累下，2015年渣打银行出现1989年以来年度业绩首次亏损。该行有可能回收对多达150位高级职员的奖金。计入裁员成本和不良贷款减损后，该行2015年整体税前亏损15亿美元。基本获利暴跌84%至8亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于一周低点，受日圆走强和油价续跌影响

日本股市周三下跌，因日圆走强令出口商类股承压，且油价继续急跌。此前最大的原油出口国沙特阿拉伯排除了减产的可能性，另有行业数据显示美国原油库存增加。日经指数跌0.9%至15,915.79点，创一周最低收位。东证股价指数收盘跌0.5%至1,284.53点，33个分类指数中只有11个上涨。JPX-日经400指数收跌0.6%至11,625.38点。

--中国股市：沪综指收创一个月新高，两会将近令投资者怀有政策期待

中国股市沪综指收创一个月新高。分析师指出，虽然创业板和中小板等成长题材个股继续调整，不过随着全国人大和政协两会的临近，投资者对于供给侧改革和国企改革等热点有一些政策期待，煤炭电力等板块走强，推动大盘震荡上涨。沪综指收报2,928.896点，涨25.565点或0.88%，上一收盘高点为1月25日的2,938.51点。上证A股今日成交2,268亿元人民币，上日为2,105亿元。

--香港股市：恒指追随全球市场跌势收低1.2%，能源类股再度领跌

香港股市跌逾1%，追随全球市场跌势，由于油价重启跌势，能源类股再度对指标股指构成拖累。恒生指数收盘跌1.2%至19,192.45点；恒生国企指数跌1.3%至8,061.71点。

--汇市：日圆上涨，股市及油价不振带动避险买盘

日圆兑美元及欧元等主要货币上涨，因股市及原油价格不振带动避险买盘。沙特排除减产可能后，油价回吐本周初涨幅下跌，冲击股市上涨动能。0818GMT，欧元兑日圆下跌0.17%至123.29，接近周二所及近三年低位123.09。美元兑日圆触及11个交易日低位111.75，现报112.06。

--国际油市：油价延续跌势，因产油国争执不下且美国原油库存增加

油价下滑，延续上日大跌走势，此前产油大国沙特排除了减产可能，而且行业数据显示美国原油库存进一步增加。同时，伊朗明确表示无意限制产量，称俄罗斯和沙特联合提出的主要出口国冻结产量的提议“很可笑”。0819 GMT，美国原油期货报每桶31.03美元，较上日结算价下跌2.64%。布兰特原油期货跌1.65%至每桶32.72美元。两种合约上日跌幅均超5%。

--全球金市：金价处1,200美元上方力守上日涨幅，受避险买盘支撑

金价力守隔夜涨势，和其他避险资产一同获得支撑，因市场避险情绪带动股市下跌。亚洲股市下跌，因沙特石油部长排除主要产油国很快减产的可能性后，甫回升的原油价格又丧失动能。日圆兑美元及欧元等主要货币上扬。0820GMT，现货金跌至每盎司1,225.33美元，上日上涨1.5%。

--金属期市：伦铜小跌，油价转跌打击冒险意愿

伦敦期铜下跌，因油价下跌冲击市场冒险意愿，对最大铜消费国--中国的需求程度有多大的担忧重新浮现。0820GMT，LME三个月期铜跌1.04%，报每吨4,596.50美元，由周一所及两周高点进一步回落。上日铜价下跌1%。沪铜收跌1.4%至每吨35,810元人民币(5,483美元)。(完)