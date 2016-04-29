《路透晚报》--4月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行：将维持宽松货币政策以支持经济及企业结构性改革

韩国央行在半年一度发布的货币政策报告中称，计划在一段时间内维持货币政策宽松，因经济成长“非常缓慢”，而且通胀压力依然较低。韩国央行称，将谨慎地为目前进行的企业结构性改革提供稳定的宏观经济环境，以确保信贷能够在需要的时候发放给适当的企业。但该央行没有详细说明将采取什么措施。

--独家：英国若选择脱欧，欧盟无意在退出前与之协商新关系--消息

如果英国人在6月公投中决定脱离欧盟，那么欧盟将坚持在双方速速分手后，才会着手建立新关系。了解欧盟思路的消息人士对路透说，欧盟无意延长里斯本条约中规定的两年脱欧协商期；而新的贸易伙伴关系却需更多年才可能达成。欧盟不拖泥带水的态度，表明英国可能在脱欧初期，享受不到其最大贸易伙伴给予的优惠待遇。一位消息人士告诉路透，万一公投结果是脱欧，欧盟执委会初步准备在6月26日罕见地在周日开会以拟定相关策略。

--欧洲央行执委普雷特：预计近期不会降息

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息，不过进一步下调已然为负的利率仍是一个选项。“需要通胀前景明显恶化,，未来才会再次使用负利率，”普雷特在接受西班牙报纸访问时表示。“我并不认为近期会看到这些条件形成。”

--沙特即将加大石油产出，但不会输往国际市场--消息

据沙特(沙乌地)阿拉伯的业内消息人士称，未来几周沙特产油量将缓慢接近纪录高位，以满足夏季用电高峰需求，但不太可能增至上限并涌向国际市场。上述消息人士称，沙特夏季产油量有望升至1,050万桶/日。而据监控沙特产量的三位业内消息人士称，沙特4月供应量稳中略降至约1,015万桶/日。

--企业面消息：

* 夏普将回购250亿日圆优先股，以减少派息支出

* 苏格兰皇家银行第一季亏损扩大至9.68亿英镑

* 瑞士再保险第一季净利12亿美元，好于分析师预期

[市场摘要]

--日本股市周五因假期休市，上日跌3.6%收于16,666.05点。

--中国股市：沪综指收跌至一个月新低，入市意愿不强成交量持续低迷

沪综指缩量收跌至一个月新低。分析师指出，本周大盘走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡。近期市场担心信用违约风险加剧，场外资金入市意愿不强，另外监管层对期货市场和非法融资加强监管，亦令投资者情绪更趋谨慎。沪综指收报2,938.324点，跌7.265点或0.25%，该指数本周累计下跌0.71%，4月累计跌2.2%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，上日为1,543亿元。

--香港股市：恒指收低1.5%，因上日日股大跌打压市场人气

港股跌逾1%，因上日日股大跌打压了市场人气。此前日本央行周四并未扩大货币刺激，令市场失望，日股重挫。恒生指数收低1.5%至21,067.05点；恒生国企指数跌1.3%至8,939.47点。恒指本周跌1.9%，但4月累计涨1.4%。

--汇市：日圆料创下2008年以来周线最大涨幅，美元多头投降

日圆进一步上涨，延伸日本央行会议结束后以来的涨势，兑美元创下18个月高点，预料将创下2008年金融危机以来单周最大涨幅。美国成长数据表现惨淡，加上美联储本周会议语调审慎，让那些仍旧押注美元走强的对冲基金遭到挤压，目前市场美元仓位状况为一年来首度偏空。0726 GMT，欧元兑美元上涨0.25%，推动美元指数下跌0.33%。英镑兑美元触及三个月高位1.4658美元，因过去两周“英国脱欧”疑虑缓解。日圆兑欧元也攀升，欧元跌0.6%至122.01日圆。

--欧元债市：葡萄牙公债价格下跌，受银行业旧有忧虑打压

葡萄牙公债价格下跌，此前一法院判决再度令人担心葡萄牙银行业，另外该国面临债信评级审查，其评级可能降至接近垃圾级，而且被排除在欧元央行量化宽松计划之外。指标德债及欧元区其他多数公债收益率大致持平。葡萄牙10年期公债收益率上升9个基点至3.07%。

--国际油市：油价创年内新高，因美元疲软且美国产量下滑

油价小幅升至2016年新高，美元疲弱以及美国原油产量减少带来提振，不过中东似将增产限制了油价涨幅。0822GMT，布兰特原油期货上涨0.14美元报每桶48.28美元。美国原油期货涨0.28美元报每桶46.31美元，两个合约均创下年内新高。

--全球金市：美元跌势刺激金价跳升至七周高位，银价创15个月高点

金价跳升至七周高位，银价则飙涨至15个月高点，因日本央行政策会议出乎意料按兵不动后，美元走势持续疲软。现货金一度升至每盎司1,280.60美元，为3月11日以来最高。本周以来，金价上涨3.2%，有望创2月12日止当周以来最大周线涨幅。现货银一度涨至每盎司17.867美元，创2015年1月以来高点，并有望连续四周周线上扬。0825GMT时，金价上扬0.71%，至1,275.02美元，银价上涨1.08%至17.72美元。

--金属期市：伦敦期铜连涨第二日，市场寄望中国经济复苏

伦敦期铜连续第二日上涨，美元走软和中国经济复苏预期都为铜价带来支撑。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.28%至每吨5,005.50美元，延续昨日0.8%的升势。上海期货交易所主力期铜合约 SCFcv1 收盘上涨近1%至每吨37,620元人民币。(完)