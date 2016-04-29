《路透晚报》--4月29日

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--韩国央行：将维持宽松货币政策以支持经济及企业结构性改革
韩国央行在半年一度发布的货币政策报告中称，计划在一段时间内维持货币政策宽松，因经济成长“非常缓慢”，而且通胀压力依然较低。韩国央行称，将谨慎地为目前进行的企业结构性改革提供稳定的宏观经济环境，以确保信贷能够在需要的时候发放给适当的企业。但该央行没有详细说明将采取什么措施。
--独家：英国若选择脱欧，欧盟无意在退出前与之协商新关系--消息
如果英国人在6月公投中决定脱离欧盟，那么欧盟将坚持在双方速速分手后，才会着手建立新关系。了解欧盟思路的消息人士对路透说，欧盟无意延长里斯本条约中规定的两年脱欧协商期；而新的贸易伙伴关系却需更多年才可能达成。欧盟不拖泥带水的态度，表明英国可能在脱欧初期，享受不到其最大贸易伙伴给予的优惠待遇。一位消息人士告诉路透，万一公投结果是脱欧，欧盟执委会初步准备在6月26日罕见地在周日开会以拟定相关策略。
--欧洲央行执委普雷特：预计近期不会降息
欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息，不过进一步下调已然为负的利率仍是一个选项。“需要通胀前景明显恶化,，未来才会再次使用负利率，”普雷特在接受西班牙报纸访问时表示。“我并不认为近期会看到这些条件形成。”
--沙特即将加大石油产出，但不会输往国际市场--消息
据沙特(沙乌地)阿拉伯的业内消息人士称，未来几周沙特产油量将缓慢接近纪录高位，以满足夏季用电高峰需求，但不太可能增至上限并涌向国际市场。上述消息人士称，沙特夏季产油量有望升至1,050万桶/日。而据监控沙特产量的三位业内消息人士称，沙特4月供应量稳中略降至约1,015万桶/日。
--企业面消息：
* 夏普将回购250亿日圆优先股，以减少派息支出
* 苏格兰皇家银行第一季亏损扩大至9.68亿英镑
* 瑞士再保险第一季净利12亿美元，好于分析师预期
[市场摘要]
--日本股市周五因假期休市，上日跌3.6%收于16,666.05点。
--中国股市：沪综指收跌至一个月新低，入市意愿不强成交量持续低迷
沪综指缩量收跌至一个月新低。分析师指出，本周大盘走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡。近期市场担心信用违约风险加剧，场外资金入市意愿不强，另外监管层对期货市场和非法融资加强监管，亦令投资者情绪更趋谨慎。沪综指收报2,938.324点，跌7.265点或0.25%，该指数本周累计下跌0.71%，4月累计跌2.2%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，上日为1,543亿元。
--香港股市：恒指收低1.5%，因上日日股大跌打压市场人气
港股跌逾1%，因上日日股大跌打压了市场人气。此前日本央行周四并未扩大货币刺激，令市场失望，日股重挫。恒生指数收低1.5%至21,067.05点；恒生国企指数跌1.3%至8,939.47点。恒指本周跌1.9%，但4月累计涨1.4%。
--汇市：日圆料创下2008年以来周线最大涨幅，美元多头投降
日圆进一步上涨，延伸日本央行会议结束后以来的涨势，兑美元创下18个月高点，预料将创下2008年金融危机以来单周最大涨幅。美国成长数据表现惨淡，加上美联储本周会议语调审慎，让那些仍旧押注美元走强的对冲基金遭到挤压，目前市场美元仓位状况为一年来首度偏空。0726 GMT，欧元兑美元上涨0.25%，推动美元指数下跌0.33%。英镑兑美元触及三个月高位1.4658美元，因过去两周“英国脱欧”疑虑缓解。日圆兑欧元也攀升，欧元跌0.6%至122.01日圆。
--欧元债市：葡萄牙公债价格下跌，受银行业旧有忧虑打压
葡萄牙公债价格下跌，此前一法院判决再度令人担心葡萄牙银行业，另外该国面临债信评级审查，其评级可能降至接近垃圾级，而且被排除在欧元央行量化宽松计划之外。指标德债及欧元区其他多数公债收益率大致持平。葡萄牙10年期公债收益率上升9个基点至3.07%。
--国际油市：油价创年内新高，因美元疲软且美国产量下滑
油价小幅升至2016年新高，美元疲弱以及美国原油产量减少带来提振，不过中东似将增产限制了油价涨幅。0822GMT，布兰特原油期货上涨0.14美元报每桶48.28美元。美国原油期货涨0.28美元报每桶46.31美元，两个合约均创下年内新高。
--全球金市：美元跌势刺激金价跳升至七周高位，银价创15个月高点
金价跳升至七周高位，银价则飙涨至15个月高点，因日本央行政策会议出乎意料按兵不动后，美元走势持续疲软。现货金一度升至每盎司1,280.60美元，为3月11日以来最高。本周以来，金价上涨3.2%，有望创2月12日止当周以来最大周线涨幅。现货银一度涨至每盎司17.867美元，创2015年1月以来高点，并有望连续四周周线上扬。0825GMT时，金价上扬0.71%，至1,275.02美元，银价上涨1.08%至17.72美元。
--金属期市：伦敦期铜连涨第二日，市场寄望中国经济复苏
伦敦期铜连续第二日上涨，美元走软和中国经济复苏预期都为铜价带来支撑。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.28%至每吨5,005.50美元，延续昨日0.8%的升势。上海期货交易所主力期铜合约 SCFcv1 收盘上涨近1%至每吨37,620元人民币。(完)
(整理 杜明霞；审校 孙茉莉)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。