《路透晚报》--5月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行：调降通胀预估；澳元应声挫跌

澳洲央行下调通胀预估，澳元应声走低，因投资人认为今年再降息25个基点的机率是100%。在这份66页的季度报告中，澳洲央行如今预计2016年基础通胀率仅为1-2%，低于之前预计的2-3%。央行还预计，直到2018年中通胀率仅会温和升至1.5-2.5%之间。该央行致力于让中期通胀率维持在2-3%之间。

--全球经济：美联储官员认为还不到提高通胀目标的时候

各国央行提振经济成长和刺激通胀的努力效果不彰，但美联储几位官员表示，如果按一些分析师的建议提高通胀目标，也不是解决办法。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在胡佛研究所年度货币政策会议上表示，最好的办法是由政府推出财政等方面的政策，以鼓励经济成长。威廉姆斯认为，在这种情况改变之前，央行应竭尽所能促进就业并稳定通胀。他表示，联储应以提高通胀为目的，但宜考虑采用其它方式，包括设定具体的经济成长目标。

亚特兰大联储总裁洛克哈特与达拉斯联储总裁卡普兰，也不赞成上调通胀目标的想法。

--手机产业：ITC将调查中兴通讯和索尼等八家手机生产商专利侵权问题

美国国际贸易委员会(ITC)在网站上表示，正针对八家智能手机生产商的手机发起调查，因接到这些公司侵犯专利的投诉。遭到指控的手机生产商包括：中兴通讯、索尼、三星电子、LG电子、联想集团、摩托罗拉移动、宏达电和黑莓。

--日本经济：4月服务业PMI降至两年低位，新订单减少

调查结果显示，日本4月服务业活动萎缩速度为两年来最快，因有迹象显示经济可能失去部分动能。Markit/日经日本4月经季节调整的服务业采购经理人指数(PMI)下滑至48.9，3月为49.9。该指数连续第二个月仍低于50的荣枯分水岭，且是2014年4月来萎缩幅度最大。新业务指数从上月的49.4降至48.6，也是两年来最大降幅。

--巴西评等：惠誉下调巴西已然为垃圾级的评级，因政局动荡及经济萎缩

评级机构惠誉进一步下调已然为垃圾级的巴西主权债评级，称该国经济萎缩幅度大于预期，且财政目标的改变削弱了国家公信力。惠誉将巴西主权债信评级由BB+下调至BB，展望为负面。惠誉称，自12月以来巴西信用展望进一步恶化，由于“政局高度不确定”以及就业市场恶化和最大贸易伙伴中国增长放缓，该国2016年经济预计萎缩3.8%。

--加拿大灾情：野火持续肆虐麦克默里堡，油企停产导致油价一度大涨

加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，周四火灾面积已扩大十倍。失控的野火烧毁了麦克默里堡整个社区，出于预警考虑，一些石油生产被迫停止石油生产，国际油价应声上涨。据路透计算，至少64万桶/日原油生产停顿，相当于加拿大16%的原油产量。随着当地主要油商减产，停产量料将增加。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，因日圆走强及公司获利前景黯淡

日本股市周五收跌，因美国就业报告公布之前谨慎情绪主导市场，投资者也担心日圆走强对公司获利产生影响。日经指数收跌0.3%至16,106.72点；今天是日股因假期连续休市三天后首日开市。日经指数本周共跌约3.4%。东证股价指数小跌0.1%至1,298.32点，本周收低约3.1%。JPX-日经400指数下滑0.1%至11,737.36点。

--中国股市：沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，资源类股领跌大盘

沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，并创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘平开后窄幅震荡，随后指数出现一波快速下探，尾盘再次大幅跳水。盘中个股普跌，钢铁、煤炭等资源股和中小盘股跌幅居前。此前屡次上攻3,000点未果，空头借此向下打压，近期市场可能在震荡中呈现分化格局。

沪综指收报2,913.25点，跌84.59点或2.82%，此前收盘低点为3月17日的2,904.83点，该指数本周累计下跌0.85%，此前最大跌幅为2月29日的2.86%；上证A股今日成交2,336亿元人民币，上日为1,629亿元，较前一交易日大增四成。

--香港股市：恒指收挫1.7%，创2月中以来最大单周跌幅

香港股市连续第五天下跌，并创近三个月来最大单周跌幅，在全球经济成长疑虑再度浮现之际，港股自2月中以来的反弹走势未能延续。恒生指数收低1.7%至20,109.87点。恒生国企指数跌1.8%至8,471.70点。恒指本周下挫4.5%，创2月12日止当周以来单周最大跌幅。恒生国企指数跌5.2%。各类股全线下跌，恒生能源指数和恒生消费者服务指数领跌。

--汇市：美元拉回，静候美国4月非农就业数据出炉

美元兑一篮子货币下跌，但周线仍料录得涨幅，投资人准备好迎接美国4月非农就业报告的到来。美元指数下跌0.1%至93.697，从本周稍早触及低点91.919以来已经上涨约2%，美元/日圆下滑0.2%报107.04日圆，此前连涨三日，远离周二触及的18个月低点105.55。美元/日圆本周可望收高0.6%。欧元/美元持稳于1.1415美元，周二曾触及八个月高位1.1616。澳元兑美元下跌1.3%至两个月低点0.7361美元，澳洲央行之前大幅下调通胀预估，表明该央行有可能再度降息。

--欧元债市：德债收益率走低，有望创下1月以来单周最大跌幅

德国公债收益率(殖利率)触及两周低位，并有望创下1月底以来最大单周跌幅，因整体环境弥漫避险气氛，且全球经济成长疑虑再度升温。10年期德债收益率下降2个基点至0.15%，创逾两周最低水平。多数其他欧债收益率则持平至小幅上升，二线国家公债企稳。

--国际油市：油价走跌，强势美元盖过加拿大供应中断的影响

油价下跌，受到美元大涨及中国大宗商品价格挫跌影响，这至少暂时盖过加拿大供应中断的消息影响；加拿大发生大规模野火，对庞大的油砂开采作业构成威胁。0823GMT，指标布兰特原油期货交投于每桶44.65美元，较上日结算价下跌0.37美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.38美元至43.94美元。

--全球金市：现货金持稳但本周恐录得跌幅，市场观望美国就业数据

金价走势持稳，本周恐将创下六周来最大周线跌幅，因在美国非农就业报告公布前，美元走坚。0824GMT，现货金基本持平于每盎司1,277.66美元。金价本周每个交易日都收低，尽管周一曾触及15个月高点1,303.60美元。本周料下跌1%，创截至3月25日当周以来最大周线跌幅。

--金属期市：伦敦期铜走稳，但本周或将录得年初以来最大单周跌幅

伦敦期铜走稳，但或将录得2015年初以来最大单周跌幅，本周钢铁和铁矿石价格均大幅下跌，引发了金属的全线回调，因市场担心中国经济状况和美元走强。0826GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.21%，报每吨4,795.50美元。前一交易日收低1.7%。本周周线料下跌5.2%，将创下2015年1月以来最大单周跌幅。(完)