《路透晚报》--5月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第一季经济成长为2014年同期来最高，但出口仍阴云密布

德国联邦统计局公布，第一季经济成长率比去年第四季高出逾一倍，因政府及家庭支出增加，抵销了出口下降的影响。德国经济第一季国内生产总值(GDP)较前季成长0.7%，为2014年第一季以来最高季度增幅。这高于欧元区0.6%的增幅，巩固了德国作为欧元区经济引擎的地位。此前路透调查预估德国第一季GDP增长0.6%。

--苹果投资中国滴滴出行10亿美元，以加强了解中国市场

苹果宣布对中国打车服务公司滴滴出行投资10亿美元，首席执行官(CEO)库克称，这将有助于苹果更好地理解重要的中国市场。通过这笔投资，苹果将获得滴滴出行规模相当大的一笔股份。库克在一次采访中称，他认为苹果和滴滴出行将来有合作机会。

--日本央行总裁黑田东彦称，将在必要时果断应用其“充裕”工具

日本央行总裁黑田东彦称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。黑田东彦为日本央行上月按兵不动的决定辩护，称还需时间来判断此前宽松举措对经济的影响。但他表示，日本央行并不一定要按兵不动，直到政策效应得以确认。

--韩国央行如期连续第11个月维持利率不变；总裁称利率决议获一致通过

韩国央行连续第11个月维持指标利率不变，符合市场预期。市场人士认为，韩国央行在等待更多数据出炉后，才能决定是否再次降息以支持经济。

央行总裁李柱烈在新闻发布会上表示，央行在货币政策会议上维持利率在1.50%纪录低位的决议获一致通过。

--日产执行长称，使三菱汽车恢复名誉并实现成长是最大挑战

日产汽车执行长戈恩表示，使三菱汽车恢复名誉、修复利润和增长将成为最大的挑战；一天前日产宣布投资22亿美元，收购三菱控股股权。“最大的挑战是支持三菱改变自身并实现成长，同时实现赢利并恢复名誉，”戈恩在新闻发布会上表示，并称赢回消费者信任是三菱汽车的任务，但日产将会予以支持。

--本田汽车预计当前财年净利将增长13.2%，因全球汽车销售增长

日本本田汽车预计，当前财年净利增长13.2%，因全球汽车销售增长，料将抵消日圆走强的负面影响。该公司预计截至3月的财年集团获利将增至3,900亿日圆(35.9亿美元)，并且预计今年美元兑日圆平均汇率为105日圆，该货币对目前在108日圆左右。

--英国第一季建筑业产出较前季下滑1.1%，增添经济艰困迹象

英国国家统计局(ONS)公布的数据显示，英国建筑业第一季出现大幅下滑，在全球疲弱和6月退欧公投带来不确定性情况下，增添了经济艰困迹象。统计局称，截至3月的三个月建筑业产出较前一季度下滑1.1%。建筑业占英国经济的6%。这项数据反映出3月建筑业产出低迷，3月产出较2月大减3.6%，为2012年12月以来最大按月跌幅。分析师原预测下滑2.5%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低1.4%终结四连涨，但周线仍涨1.9%

日本股市震荡下行，受到获利了结以及围绕强势日圆冲击企业获利的担忧拖累。日经指数收跌1.4%至16,412.21点，结束四日连涨。但周线上扬1.9%。东证股价指数收低1.3%至1,320.19点，本周累计涨1.7%。JPX-日经400指数跌1.3%至11,928.21点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌创两个月新低，反弹乏力大盘高开低走

中国股市沪综指小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。沪综指收报2,827.11点，跌8.75点或0.31%。该指数本周累计跌2.96%。上证A股今日成交1,235亿元人民币，较上日1,405亿元减逾一成。

--香港股市：连续第三周下跌，因中国经济成长相关担忧加重

香港股市连续第三周收低，指标股指周五触及两个月低位，因围绕香港及整个中国经济成长的担忧情绪加重。恒生指数收低1.0%至19,719.29点，周线跌1.9%；恒生国企指数跌1.3%至8,301.39点。

--汇市：美元指数触及两周高位，受美国升息前景支撑

美元指数触及两周高位，创2月以来最大两周涨幅，因市场认为，在主要国家央行之中，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍将领先其他主要央行升息。美元自今年初以来遭遇一波强烈跌势，本月稍早触及16个月低点，因市场对于美联储2016年至少升息两次的预期已消退。0836GMT，美元指数涨0.17%至94.320。

--欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率触及一个月最低，主权评级或被上调

爱尔兰10年期公债收益率触及近一个月最低水平，表现优于欧元区其它国家公债，穆迪即将发布对爱尔兰的主权评级检讨结果，或将上调对这个欧洲增长最快经济体的主权信用评级。爱尔兰10年期公债收益率下跌3个基点，至0.83%，创下近一个月来最低水平，而德国及法国10年债收益率分别下跌1.6和1.9个基点。

--国际油市：油价下跌，俄罗斯警告全球原油供应过剩情况将延续至明年

油价下跌约1%，美元走强带来压力，且俄罗斯警告全球原油供过于求的景况可能延续至明年。0837GMT，布兰特原油期货报在每桶47.75美元，较上日结算价下跌0.33美元或0.69%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.54美元或1.18%至每桶46.16美元。

--全球金市：金价料将录得3月以来最大周线跌幅，因美元走强

金价继上日下跌逾1%后小涨，但本周料将录得3月以来最大单周跌幅，因美元走强令黄金吸引力下降。0838 GMT，现货金上涨0.81%至每盎司1,273.40美元，周四下跌1.2%。金价本周迄今已累计下滑1.2%，为3月25日止当周来最大单周跌幅。

--金属期市：伦敦期铜料连续第二周下跌，遭逢美元升值压力

伦敦期铜小幅上涨，自上日触及的逾两个月低点回升，但预料将连续第二周下滑，因美元走强，且市场忧心中国可能不愿扩大刺激。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.34%，至每吨4,628.50美元，上日伦铜下跌2%，触及2月25日以来低位4,600美元。期铜5月以来已下跌逾8%，可能创下11月以来最大单月跌幅。(完)