《路透晚报》--6月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月出口创四个月最大降幅，受地震和新兴市场放缓影响

日本5月出口降幅创四个月来最大，因熊本地震导致供应链中断，而且新兴市场经济成长放缓--预示当前季度贸易表现暗淡。日本财务省周一公布的数据显示，5月出口较上年同期下滑11.3%，预估中值为下滑10.4%；5月进口较上年同期下降13.8%，符合预估中值。

--英国若退欧恐导致欧盟政治不稳定--ECB管委马库赫

欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫指出，英国若是退出欧盟，可能导致欧盟内部政治不稳定并放慢进一步整合。马库赫对记者表示，英国周四的公投也可能导致金融市场不稳定，但欧洲央行会“如过去多次那样”，采取行动降低市场波动性。在6月23日的公投前，全球金融市场充满了不安。

--中国外管局称5月外汇供求趋向平衡，跨境资金流动中长期持稳有基础

中国国家外汇管理局称，5月外汇供求状况进一步趋向平衡，银行结售汇逆差继续收窄，中国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。数据显示，5月银行结售汇逆差为125亿美元，环比下降47%，日均逆差连续五个月下降。1月至4月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿、364亿和237亿美元。

--印度卢比创近一个月新低，央行总裁拉詹意外宣布将离任

印度卢比跌至近一个月低点，公债也走软；之前印度央行总裁拉詹意外宣布，他将在9月任期届满后离任，当继任总裁人选出炉时，市场料将面临更加关键的考验。虽然卢比扳回部分跌幅，但投资者警告称，拉詹的继任者必须被认定为可靠人物，并且能在央行历史上这段关键时期保护央行独立性。

--IMF敦促日本政府采取大胆改革以重振经济

国际货币基金组织(IMF)表示，若缺少“大胆”结构性改革，日本政府重振经济的努力将是漫长的苦战，IMF敦促日本政府应将收入政策及劳动力市场改革当作优先要务。IMF呼吁日本采取更灵活的货币政策框架，日本央行不再为达成2%通胀率目标设定具体日期。

[市场摘要]

--日本股市：收升2.3%创两个月来最大涨幅，因英国退欧忧虑减弱

日经指数周一劲扬至一周高点，创两个月来最大单日涨幅，因英国退出欧元区的忧虑有所消退，周末民调结果显示留欧阵营重夺优势。日经指数上扬2.3%至15,965.30点，为6月13日以来最高收盘水准。东证股价指数收高2.3%，报1,279.19点；JPX-日经400指数涨2.3%报11,526.29点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，英国脱欧事件明朗前观望氛围料仍浓

沪综指缩量微收升。分析师表示，今日大盘继续在10日和30日均线间的窄幅区间内波动，量能进一步萎缩，受上周末监管层一系列趋严政策影响，今日与壳资源有关的ST概念股跌幅居前。在本周稍晚英国脱欧事件明朗前，A股仍将以谨慎和等待情绪为主。沪综指收报2,888.809点，涨3.704点或0.13%。沪深300指数收报3,112.67点，涨0.07%。

--香港股市：恒指收高1.7%，因预期英国公投结果为留在欧盟

港股上涨近2%，创近一个月来最大单日涨幅，对于英国公投将决定留在欧盟的预期提振亚洲股市反弹。恒生指数收高1.7%至20,510.20点；恒生国企指数涨1.8%至8,639.51点。

--汇市：英镑上涨而日圆走软，因英国退欧担忧减轻

英镑走强，因公投民调结果转向有利留欧阵营，这支持了市场风险意愿，并打压避险货币日圆。英镑兑美元大涨1.7%至1.4604美元，稍早一度高见1.4625，创三周来新高。英镑兑日圆涨2%至152.51日圆；欧元兑英镑跌1%至0.7775英镑；美元兑日圆涨0.5%至104.66；欧元兑日圆涨1.3%至118.87。欧元兑美元上涨0.7%至1.1358美元。美元指数下滑0.6%至93.598。

--欧元债市：英国脱欧疑虑降温，德债价格下跌而南欧公债上扬

之前因英国退欧公投疑虑而导致的欧元区公债市场强弱分化的现象，连续第二天有所缓和，因民调显示英国的支持留欧阵营声势回升。德国10年期公债收益率升2基点至0.04%，为6月13日以来最高水准，较纪录低点负0.037%上升了8个基点。西班牙和意大利10年期公债收益率下降5个基点，分别至1.51%和1.40%。葡萄牙10年期公债收益率跌6个基点至3.28%。

--国际油市：油价续涨，因英国退欧疑虑缓解

油价续涨，因美元走软且对于英国可能退出欧盟的疑虑缓解，帮助支撑油价。 0830GMT，布兰特8月原油上涨1.04美元，报每桶50.20美元；上周五收高1.98美元或4.2%，报49.17美元。美国7月原油涨0.83美元，报每桶48.81美元；上周五收高1.77美元或3.8%。

--全球金市：黄金下跌，因英国退欧阵营的势头减弱

黄金下跌，延续自上周所及约两年高位下滑的走势，因最新民调显示英国人可能倾向于选择投票留在欧盟。0830GMT，现货金跌0.89%至每盎司1,286.60美元，稍早前曾触及每盎司1,280.15美元低点。美国期金跌0.37%至1,290.00美元。

--金属期市：伦铜在四个月低点上方持稳，美联储官员讲话拖累美元下跌

伦铜维持在四个月低点之上，之前美联储一官员暗示美国将要升息的次数没有预料的那么多，这拖累美元下滑。0830GMT，伦敦金属交易所三个月期铜涨1.44%至4,619美元，上周五小涨。上海期货交易所主力期铜合约涨0.4%，至每吨35,460元人民币。(完)