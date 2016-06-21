《路透晚报》--6月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行4月会议记录显示，经济和物价上涨面临的风险仍然存在

日本央行周二公布的4月会议记录显示，部分央行委员称海外经济体继续给日本经济和物价带来下行风险。在4月27-28日举行的会议上，日本央行未扩大货币刺激政策，即使全球性不利因素、日圆升值且大宗商品疲弱令脆弱的经济复苏有脱轨之虞。日本央行并在季度评估中下调通胀预估，并再次将2%通胀目标的达成时间推迟六个月，称最迟要等到2018年3月才有可能达成。

--澳洲央行会议记录称，维持利率不变符合经济可持续成长情况

澳洲央行公布的会议记录显示，本月维持利率不变符合经济可持续增长，以及通胀逐渐回归目标水准的情况。澳洲央行在6月7日政策会议上维持隔夜拆款利率于1.75%的纪录低位。本次会议记录没有暗示央行近期将会再度降息。

--美商务部长称，中国提交的“负面清单”距达成协议仍有差距

美国商务部部长普里茨克接受专访时表示，中国最新提出的不对外资开放的行业名单表明，要与美国达成新的投资协定，还有很多工作要做。中美对于所谓的“负面清单”--即中国不对外资开放的领域--达成一致，对于双方达成投资协定至关重要。投资协定将促进这两个全球最大经济体之间的投资流动。

--日本6月制造业信心仅略微上升，受英退疑虑影响--路透短观

路透调查显示，日本6月制造业景气判断指数从前月触及的三年低点正2微升至正3，未来预计仅会小幅攀升，这说明在英国脱欧公投临近时，企业担心日圆升值。6月服务业景气判断指数下降，因民间消费疲弱。这次调查结果预示，将于7月1日公布的日本央行短观料显示企业信心恶化。6月非制造业景气判断指数从5月的正19降至正17，创2013年4月来最低，受累于国内需求疲软。

--德国宪法法院裁决支持欧洲央行OMT买债计划合法性

德国宪法法院驳回对欧洲央行紧急买债计划合法性的质疑，为这项从未动用过的对抗危机工具提供放行背书。在欧洲债务危机最剧烈时期应运而生的直接货币交易(OMT)计划，是欧洲央行总裁德拉吉誓言“不计一切代价”维护欧元而出台的举措之一，赋予该央行买进财政吃紧成员国公债的广泛权力。

--沃尔玛出售1号店给京东，换取5%股权

沃尔玛宣布拟把旗下中国电商业务“1号店”出售给京东商城JD.O，并取得京东5%股权，此项战略结盟是为了扩大沃尔玛在中国市场的客户群。根据协议，京东将向沃尔玛新发行约1.45亿A类普通股，以京东目前股价估算约价值15亿美元。沃尔玛也将因本项协议而获得京东线上流量，得以扩大接触中国市场。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.3%，但英国公投前市场交投稀疏

日经指数周二走势动荡，尾盘收高，因日圆走软支撑股市信心，但成交清淡，投资者保持谨慎，观望本周英国公投是否会选择留在欧盟。日经指数收高1.3%报16,169.11点，盘中在平盘上下来回拉锯。东证股价指数涨1.2%报1,293.90点；JPX-日经400指数收高1.3%报11,670.30点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，黄金板块因避险需求减退跌幅居前

沪综指小幅收跌。分析师表示，英国脱欧预期降低，市场风险偏好短期出现变化，隔夜欧美股市大涨；不过今日大盘跳高开盘后逐级走低，黄金板块受避险需求减退影响跌幅居前。沪综指收报2,878.56点，跌10.25点或0.35%。沪深300指数收报3,106.32点，跌0.20%。

--香港股市：追随其他亚洲市场收高，英国退欧疑虑减弱

港股收高，因外界越发预期英国本周的公投将会选择留在欧盟，全球市场投资者人气继续改善。恒生指数涨0.8%，报20,668.44点。恒生国企指数上涨0.8%，报8,704.40点。

--汇市：英镑/美元触及七周高位，因英国留在欧盟预期升温

英镑兑美元触及五月初以来高位，此前民调显示民意转向支持英国留在欧盟，鼓舞英镑上行。英镑兑美元在欧洲市场盘中一度触及七周高位1.4747。英镑兑欧元亦涨至三周高位0.7690英镑；日圆兑美元跌0.5%至104.46。美元指数下滑0.1%。

--欧元债市：德债收益率下跌，德国宪法法院将就OMT做出裁决

德国宪法法院就欧洲央行紧急购债计划合法性的一项裁定，料将考验债市投资者对欧洲央行抗击危机能力的信心，而这距离英国退欧公投就剩下两天的时间。德国10年期公债收益率下跌一个基点至0.05%。欧元区公债收益率普遍持稳，焦点转至德拉吉今日稍晚向欧洲议会发表证词。

--国际油市：油价三日来首跌，因市场焦点转回供应问题

油价在亚洲盘下跌，此前两日强劲上涨，因英国退欧担忧缓解。市场人士重新聚焦供应问题。0855GMT，即将到期的美国原油7月合约下跌0.45美元或0.91%，报每桶48.92美元；交投更活跃的8月合约也下跌0.39美元，报49.57美元，8月合约自周三起将成为新的近月合约。布兰特原油8月期货下跌0.51美元或1.02%至每桶50.14美元。

--全球金市：黄金下跌，因英国公投留在欧盟的预期升高

黄金连续第二日下跌，亚洲股市延续涨势，因英国公投可能选择留在欧盟的预期升高。0857GMT，现货金跌0.6%至每盎司1,281.40美元，稍早前曾最高涨至1,294美元。美国期金跌0.53%至1,285.2美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，受全球供应过剩疑虑打压

伦敦期铜下滑，全球供应过剩的疑虑，压过了美元走软及民调显示英国公投倾向留欧的支撑。0853GMT，伦敦金属交易所三个月期铜下滑1.1%至每吨4,593美元，上日上涨2%。上海期货交易所主力期铜缩减稍早涨幅至0.28%，收报每吨35,570元人民币。(完)