《路透晚报》--6月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国退欧引发全球市场狂风暴雨，首相卡梅伦宣布将会辞职

英国退欧公投尘埃落定，退欧阵营以近52%的票数获胜。首相卡梅伦称将在10月以前辞职。欧盟甚至可能面临一场存在危机，法国和荷兰的极右翼领导人也立刻呼吁就留欧还是脱欧举行公投。

全球金融市场受到自2008年经济危机以来最大冲击，市况剧烈震荡，投资者担心英国退出欧盟将造成广泛的经济与政治冲击。风险资产剧烈震荡，英镑遭遇强烈抛盘、创下史上最大跌幅，日圆跳涨。欧股大跌7.5%，美国股指期货下滑，亚股重挫。美债收益率创下2009年以来最大跌幅，美联储降息压力增加。石油及其它大宗商品价格重挫，金价跳涨6%。

英国、瑞士、日本、韩国和新加坡等央行及政府官员纷纷表示已作好准备，将在必要时出手稳定市场。

--英国公投告别欧盟，给予美联储更多等待理由

对于何时升息犹豫不决的美联储，现在又多了一个等待的理由--英国公投结果是退出欧盟。最近几个月美国就业增长逊于预期，已经迫使美联储在上周的会议上推迟升息。美联储近来的表态显示，央行官员们将选择保持谨慎。彼得森国际经济研究所高级研究员Joe Gagnon表示，退欧会将英国经济拖入衰退，放缓美国的出口、就业增长以及经济成长，相当于美联储至少实施一次25个基点的升息，“这可能意味着，今年不会再有升息。”当然并非所有人都这么看。

--德国6月IFO企业景气判断指数升至108.7，高于预估

德国经济智库Ifo公布，6月IFO企业景气判断指数为108.7，企业现况指数为114.5，企业预期指数为103.1。路透调查预估分别为107.5、114.0和101.2。

--日本央行6月会议摘要：部分官员担忧疲弱物价，主张进一步宽松政策

日本央行公布的6月会议摘要显示，部分央行官员认为，如果要实现通胀率目标，央行应当再次扩大刺激政策；其中一名官员对近来的疲弱物价数据表示担忧。但其他几名官员主张缩减央行庞大的资产购买计划，或把政策框架调整至采取更长期策略来击退通缩。这突显出央行九人委员会对于继续执行当前大规模刺激政策的可行性存在分歧。

--韩国向牵涉排放丑闻的大众高管发出逮捕证--检方官员

韩国检方官员表示，法庭周五发出对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)驻韩高管的逮捕证，这名高管与大众排放测试作假丑闻有关联。这是继大众曝出排放丑闻后，其派驻在全球各地的高管首次遇到这种情况。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数重挫7.9%，创五年来最大跌幅

日本股市创下逾五年来最大单日跌幅，因英国公投选择脱离欧盟后，金融市场动荡，令外界忧心原已脆弱的全球经济将遭遇冲击。日经指数收盘暴跌7.9%，至14,952.02点，盘中低见14,864.01点，为2014年10月以来最低位。日经指数周五跌幅为2011年3月日本遭遇地震及海啸重创以来最大。

--中国股市：沪综指大幅震荡收低1.3%，英国脱欧拖累全球股市普跌

中国股市沪综指大幅震荡收低1.3%，因英国脱欧影响拖累全球股市普跌。分析师指出，英国脱欧后市场避险情绪推升美元、黄金价格大涨，人民币汇率贬值压力加大，大盘一度出现恐慌性下跌，但A股走势相对独立，利空出尽后投资者对后市预期偏乐观，尾市大盘逐步回升并企稳，成交量有所放大。

沪综指收报2,854.286点，跌37.674点或1.30%，盘中一度触及2,807.60点，该指数全周累计下跌1.07%。上证A股今日成交2,145亿元人民币，上日为1,634亿元。

--香港股市：收低2.9%，英国退欧撼动全球市场

香港股市挫跌，英国公投决定离开欧盟，撼动全球市场。但出现逢低承接盘，在午后助推市场收复部分失地。恒生指数收盘跌2.9%，报20,259.13点，恒生国企指数亦下挫2.9%，报8,530.10点。两个指数盘中一度均下跌逾5%。

--汇市：英镑暴跌8%至30年来新低，美元一度跌破100日圆

英镑暴跌10%，触及1985年广场协议以来最低水准，英国投票选择离开欧盟，引发全球资金流入传统避险货币日圆和瑞郎。欧元兑美元也大幅下挫。人们担心英国退欧可能给欧元区经济产生冲击，欧元料将走势挣扎。

瑞郎兑欧元飙升至近一年高点，兑日圆升至逾两年高点。瑞士央行出手压低瑞郎，成为第一家入市的主要央行，而日本央行可能也采取行动的臆测，则抑制日圆涨势。

英镑兑美元下跌逾10%至1.3228美元，创下1985年广场协议以来最低水准。0830GMT，英镑反弹至1.3770美元。交易员称，英镑反弹是因英国央行总裁卡尼表示，央行随时准备提供2,500亿英镑额外资金支撑金融市场。

--欧元债市：德债收益率创纪录新低，二线公债遭抛

德国政府公债收益率降至纪录低点，与此同时，投资者大举抛售南欧国家的公债。英国公投结果震动整个欧洲市场。指标10年期德债收益率触及负0.17%的纪录新低，两年期和五年期德债收益率亦分别触及负0.70%和负0.63%的纪录低位。低评级的国家公债，比如10年期意大利公债和西班牙公债收益率都上涨20基点，葡萄牙10年期公债收益率大涨45个基点。

--国际油市：油价重挫逾6%，受英国退出欧盟打击

油价重挫逾6%，此前英国在历史性的公投中退出欧盟，给市场造成巨大不确定性，并打击了欧盟加强一体化的努力。0807GMT，布兰特原油下跌2.09美元，报每桶48.82美元。美国原油跌2.05美元，报48.06美元；稍早时两个指标油价均下跌逾3美元或逾6%，均创下4月18日以来最大单日跌幅。

--全球金市：金价飙升创2008年来最大涨幅，英国公投结果引爆避险潮

金价一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，并创2008年全球金融危机以来最大涨幅，因英国公投结果引发投资人涌向避险资产。0809GMT，现货金上涨4.7%至每盎司1,314.2美元，此前最高涨至2014年3月以来高点1,358.20美元。美国8月期金上涨4.4%，报每盎司1,318美元。

--金属期市：伦敦期铜挫跌，英国脱欧打击基本金属

英国公投结果选择退出欧盟后，伦敦期铜下挫，跌势蔓延至其他金属。伦敦期铜最多下跌4%，之后削减跌幅，0816GMT时跌1.83%报每吨4,691.5美元。期铜日内的跌幅一度创下去年7月以来最大。伦敦期镍跌逾3%，期铝、期锡、期铅和期锌的跌幅为2-3%不等。(完)