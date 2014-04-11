《路透晚报》--4月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--全球股市普跌，欧股恐创一个月来首次周线下跌

全球股市周五普跌，MSCI全球股指下跌0.4%触及两周低位，欧洲股市跟随亚洲和美国股市的急跌之势，可能创一个月来首次周线下跌。欧洲股市科技类股领跌大盘，下滑1.9%，与美国科技股跌势相呼应。日本股市日经指数大跌2.4%，创六个月收盘低点，香港红筹股创九周来最大单日跌幅。0823GMT，泛欧FTSEurofirst300指数跌1.13%，至1,316.01点，所有板块均跌至平盘下方。

--中国买家违约50万吨大豆进口合同，为10年来最大规模

中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。行业消息人士称，山东有三家公司未能支付进口大豆的款项，因为无法从银行开出信用证。受中国取消订单影响，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周五连续第二日下跌。周四已下挫约1%，自九个半月高位下滑。

--独家：美国证券监管当局考虑改革措施，降低“黑池”交易比重

美国证券监管机构正在考虑测试一项改革提议，这项改革可能推动交易业务由“黑池”等另类交易平台，移至主要证券交易所。批评人士认为黑池等交易平台可能因定价质量较低，而损及投资者。据知情人士指出，这项提议目前仅限于美国证券交易委员会(SEC)政策制定人员的讨论，改革内容可能会限制在券商内部和黑池进行交易的数量。

--专访：欧洲央行须扩大资产负债表，量化宽松非唯一选项

国际货币基金组织(IMF)欧洲事务部副主管MahmoodPradhan表示，欧洲央行应进一步扩大资产负债表，以规避通缩风险，但选项不局限于量化宽松式的购债举措。他说，增加向银行业者的流动性供应，或者购买资产支持债券等民间部门资产，也可以帮助欧元区应对低通胀的风险，即便欧洲这类资产池的规模较小。

--日本央行一位委员称日圆疲弱对物价的推升作用超过预想

日本央行周五公布3月10-11日政策会议记录显示，央行一位审议委员称，日圆疲软对推高消费者物价的影响可能比之前预想的更大。记录显示，审议委员们都认为，经济和物价形势的发展符合央行的主要预估。他们亦认同，消费税调升不会让消费者支出脱离正轨，因劳动市场和薪资情况都在改善。

--韩国3月底银行人民币存款增至79亿美元

韩国央行周五公布数据显示，截至3月底韩国境内银行人民币存款增加2.7亿美元，达到79亿美元，3月外汇存款则减少。3月外国银行外汇存款增加17亿美元，达到150亿美元，主要是由于人民币部位上升。央行新闻稿并未提供人民币部位升高的具体原因，但人民币存款自去年以来便已大幅成长，主要是由于中国资产报酬率较高。

--澳总理称搜寻人员相信已锁定黑匣子大致位置

澳大利亚总理阿博特称，在澳大利亚的搜救人员相信已掌握马航失联飞机MH370黑匣子的大致位置。但与此同时，协调搜救工作的负责人称，周四捕捉到的信号不太可能与这架失联飞机有关。阿博特在上海称：“我们已经把黑匣子的位置范围缩小到几公里(英里)的范围内。但对黑匣子的大致位置有信心，并不等同于能从水下近4.5公里深处找到残骸、或最终能断定飞机上究竟发生了什么。”

--穆迪下调土耳其评级展望至负面，惠誉上调葡萄牙评级展望至正面

穆迪周五将土耳其主权评级展望下调至负面，称因政治动荡、外部融资压力增强和经济增长前景减弱，土耳其里拉应声下挫。0712GMT，里拉兑美元跌至2.1195，周四尾盘报2.0975。同时土耳其公债收益率上升。

惠誉将葡萄牙长期外币和本币发行人违约评等(IDR)展望从负面调整为正面，并确认IDR为"BB+"。惠誉并确认葡萄牙的短期外币发行人违约评等为“B”，国家上限评等为“A+”。

<市场摘要>

--日本股市：日经指数录得三年来最大单周跌幅，迅销下滑

日本股市周五跌至六个月低点，并录得自2011年3月海啸和核灾难之后的最大单周跌幅，此前美国科技股暴跌引发动能交易者的抛盘。日经指数收跌2.4%，报13,960.05点，为10月8日以来最低收位，周跌幅达7.3%。创2011年3月地震以来最大周度跌幅。权重股迅销和软银重挫拖累日经指数。东证股价指数亦跌1.3%，JPX-日经400指数跌1.4%。

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，短线升幅已大市场谨慎气氛升温

中国股市沪综指收跌，结束此前连续四日涨势，因短线升幅已大市场谨慎气氛升温。分析师表示，近期影响市场的诸多因素交织，但由于整体经济下行压力较大，仍是制约大盘的主要因素，料股指短期继续反弹上升的空间较为有限。沪综指收盘报2,130.542点，跌3.758点或0.18%，本周沪综指累计涨3.48%，为两个月来最大单周涨幅。

--香港股市：收跌，恒生国企指数创九周来最大单日百分比跌幅

香港股市收跌0.8%，沪港两地上市的股票下跌，拖累了香港市场的中资股。恒生指数收低至23,003.64点，恒生国企指数下滑1.85%，创九周以来最大单日百分比跌幅。香港中资H股大跌，因投资者抛售两地上市的中资股。中国和香港监管层周四联合宣布沪港股票市场将开展交易互联互通机制试点。

--汇市：日圆回撤但本周表现优异，欧元走高

日圆兑美元跌约0.3%，但仍可能录得3月初以来最佳单周表现，因美国股市信心下滑促使投资者涌向避险资产。澳元在海外市场跌近0.5%，因美股Nasdaq市场创2011年底以来最大单日跌幅。0837GMT，美元/日圆涨0.24%，报101.74；澳元/美元跌0.25%，报0.9389；欧元/美元涨0.02%，报1.3890；欧元/日圆涨0.23%，报141.33。

--欧元债市：希腊10年期公债收益率走高，上日发行五年券反应良好

希腊10年期公债收益率上扬，表现逊于其他欧元区公债，上日希腊重返市场发行五年期债券，市场反应良好。希腊10年期公债收益率上扬4个基点，至6.018%。希腊周四发行30亿欧元五年期新债，收益率4.95%。新债预定周五稍晚开始交易。

--国际油市：布兰特原油跌向107美元，因供应前景改善

布兰特原油期货跌向每桶107美元，因全球供应前景好转，预料将有更多利比亚供应进入市场，但西方国家与俄罗斯就乌克兰问题的争端给油价提供支撑。0815GMT，布兰特原油跌0.38美元至每桶107.08美元，上日结算价下跌0.52美元。布兰特原油本周可望上涨0.5%，扳回上周的一些跌幅。美国原油下跌0.30美元，报103.11美元，但本周料上涨2%。

--金属期市：LME期镍创13个月高点，周线料10周内九度上涨

伦敦期镍创13个月高点，周线有望在10周内九度上涨，因印尼的矿石出口禁令推动镍价上涨。铝价也料连续第三周周线上升，受助于供应疑虑；期铜继续承压，因供应过剩。0829GMT，LME三个月期镍劲扬1.8%至每吨17,387美元，镍价年内迄今已经上扬了近25%。三个月期铝微涨至每吨1,892.50美元。

--全球金市：现货金逼近两周半高位，有望创下一个月来最佳单周表现

金价交投于两周半高位附近，有望创下一个月来最佳单周表现，受益于股市下跌，及美联储将推迟加息的预期升温。0833GMT，现货金微跌至每盎司1,315.10美元，先前连续三日上涨，周四收盘报1,318.42美元。本周迄今累计为上涨1.2%。(完)

(整理 白云; 审校 蔡美珍)

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