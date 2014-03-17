《路透晚报》--3月17日

2014年3月17日在乌克兰辛菲罗波尔一处外汇兑换点拍到的图片。 REUTERS/Sergei Karpukhin

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--俄国议会将修法允许克里米亚入俄

负责监督公投的官员周一表示，克里米亚公投的全部计票初步结果显示，96.77%的投票者赞成加入俄罗斯。俄下议院代理发言人称，下议院将通过立法，允许乌克兰克里米亚“在不远的将来”加入俄罗斯。乌克兰临时政府动员军队以防止东部领土遭到入侵。

俄罗斯新闻通讯社称，克里米亚正式申请加入俄罗斯。

--沃达丰决定以72亿欧元收购西班牙Ono

英国沃达丰已同意以72亿欧元(100亿美元)收购西班牙最大有线电视运营商Ono，沃达丰为重建欧洲宽频业务，这已是两年来第三起收购欧洲固网宽频资产。沃达丰表示，收购后将能够在最重要的欧洲市场之一推出结合行动、固网电话、付费电视及宽频服务的产品。

--日本政府月报调高工业产出评估，下调家庭投资评估

日本政府月报维持整体经济评估不变，但调高工业产出评估，称经济正在温和复苏。月报亦下调对家庭投资的评估，称经济前景面临的风险包括：上调消费税后的需求下滑，以及海外经济体的不确定性

<市场摘要>

--日本股市：受乌克兰局势打压跌至六周收盘低点，软银飙升

日本股市日经指数周一下跌至六周低点，因乌克兰的紧张局势升温打压了投资者人气，不过软银跳涨，因关联公司阿里巴巴称将于美国上市。日经指数跌0.4%至14,277.67点，触及2月6日以来收盘低点。东证股价指数下滑0.8%至1,154.93点。

--中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限

中国股市沪综指收升近1%。受新型城镇化规划出炉提振，今日建材地产股涨幅居前，带动大盘反弹，而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。沪综指收报2,023.673点，涨19.334点或0.96%。

--香港股市：收在五周低点，市场交投谨慎

香港股市收在五周低点，投资者对于中国经济增长前景和乌克兰局势走向仍不确定。恒生指数跌0.3%至21,473.95点，为2月6日以来最低收盘价。恒生国企指数上扬0.4%。

--汇市：通胀数据疑虑打压欧元走低，日圆小跌

欧元兑美元下跌，因投资人忧心欧元区2月通胀率数据终值可能下修，使欧洲央行持续面临宽松政策压力。日圆兑美元下滑，因市场预期西方国家只会对俄罗斯实施有限的制裁。0900GMT，欧元/美元小跌至1.3905美元，美元/日圆上扬0.41%，至101.76日圆。

--国际油市：布兰特原油跌破每桶108美元，乌克兰忧虑减缓

布兰特原油期货跌破每桶108美元，回吐稍早涨幅，因乌克兰危机爆发冲突的疑虑降温。0903GMT，布兰特原油期货跌0.58美元，报107.63美元。美国原油期货跌0.25美元至98.64美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑人气不振，中国疑虑再起

伦铜下滑，徘徊在上周触及的三年低点附近，有关中国经济成长疑虑以及可能出现更多违约的担忧，刺激空仓增加。0905GMT，LME三个月期铜跌0.08%，报每吨6,463美元。

--全球金市：金价接近六个月高位，乌克兰危机引发避险买盘

金价交投在六个多月最高水平附近，因股市疲弱，且克里米亚公投结果赞成脱乌入俄，激化俄罗斯与西方国家冲突。0907GMT，现货金报每盎司1,378.80美元，此前一度触及去年9月9日以来最高的1,391.76美元。

--欧元债市：持于八个月低点附近，此前克里米亚公投结果支持加入俄罗斯

德国公债收益率(殖利率)持于八个月低点附近，西方与莫斯科就克里米亚公投结果的紧张关系使避险资产获得买需。德国10年期公债收益率日内近持平，报1.55%，距离周五所及八个月低点1.506%不远。(完)

(整理 蔡美珍；审校 艾茂林)

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