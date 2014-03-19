《路透晚报》--3月19日

2014年3月19日在东京港拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--日本央行总裁称有望达成2%的通胀目标，相信刺激政策的效果

日本央行总裁黑田东彦周三重申，日本经济有望达成2%的通胀目标，表示相信大约一年前实施的大规模刺激政策会有效果。他说，日本经济增长将继续高于潜在水平，即便4月将上调消费税；不过他也称如有必要央行将调整政策，同时考量物价目标面临的风险。

此外，日本央行审议委员木内登英表示，即使经济或物价不如人意，央行也没有必要再度放宽政策；推出额外量化宽松的阻力很大，因为效果可能不如首轮QE。

--日本2月出口不如预期，然消费税上调前企业信心保持平稳

日本2月出口年增率远低于市场预期，不过3月企业信心仍持稳，尽管这恐怕也不会保持太久。财务省公布数据显示，2月出口较上年同期增长9.8%，1月同比增长9.5%。日本对中国及亚洲出货增加，摆脱农历新年的迟缓，推升了日本出口。出口疲弱并没有影响到日本制造商信心；路透调查显示，3月制造业景气判断指数为正18，非制造业景气判断指数为创纪录的正31，消费者赶在4月1日上调消费税前提前采购。

--韩国央行和监管方关注人民币存款激增，检查四家外资行

知情消息人士对路透表示，韩国央行和金融监管当局正对四家外资银行进行检查，当局担心这些银行的人民币存款激增可能带来系统性风险。截至2月底，韩国当地居民的人民币存款额达到相当于76.2亿美元的规模，六个月前为3.1亿美元。两位知情消息人士称，韩国当局检查的四家外资银行是中国银行、中国工商银行、中国建设银行和巴克莱。

--中国央行否认参与兴润置业风险处置，当地政府牵头召开债务协调会

中国一家小型地产公司--浙江兴润置业投资公司近期资金链断裂引起外界高度关注，中国央行周二晚间针对个别外媒报导澄清称，央行未参与周二召开的紧急会议，也未参与浙江兴润置业相关风险处置。据中国证券报周三报导，由浙江省奉化市政府牵头，地方银监部门和中国人民银行奉化支行、建设银行共同参加沟通协调会，讨论兴润置业如何偿还35亿元人民币债务问题。

--亚洲第一季企业信心略为回升，但经济不确定性仍为最大隐忧

汤森路透/英士国际商学院发布调查显示，亚洲顶尖企业信心第一季略有回升，菲律宾和韩国企业信心改善，盖过了中国、印度和澳洲企业疲软的影响。汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数今年第一季升至64，略高于2013年第四季的62，结束了连续两个季度下滑的势头。

--中国2月代客结售汇顺差环比降四成，后期料续降但难转为逆差

中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。分析人士预计，随着人民币继续贬值，本月代客结售汇顺差规模将继续缩窄，但由于贸易逆差不可持续、可能于3月恢复顺差，预计代客结售汇转为逆差的可能性有限。

--独家：伊朗石油出口稳健增加，亚洲买家需求大

据路透所见的装运数据，2月伊朗石油出口连续第四个月高于西方制裁措施允许的水准；若华府认为对伊朗的经济压力放松过快，则可能进行打击。根据协议，伊朗石油出口在7月20日前的六个月，日均出口量应控制在100万桶。但据海关和船运数据，至少从11月开始，发往亚洲的船货已经超过该水准。这些客户主要是亚洲的客户，也包括土耳其在内。

<市场摘要>

--日本股市：日经指数收涨至一周收盘高位，乌克兰危机疑虑降温

日本股市日经指数周三收涨，升至一周高位，因市场寄望乌克兰危机不会恶化，但备受期待的日本显示器公司(JDI)首日挂牌上市表现欠佳，股价跌破发行价。日经指数收高0.4%，至14,462.52点，为3月13日以来最高收位，进一步远离周一触及的六周低位14,203.21。东证股价指数下跌0.1%，至1,164.33点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，房地产业担忧加剧令地产金融股承压

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，小型地产商浙江兴润的资金断裂，引发投资者对国内房地产业前景的忧虑，部分地产股及银行股出现下滑；所幸部分大盘蓝筹股走势稍强，助午后跌幅逐步缩减，守住2,000点整数关口。沪综指收报2,021.734点，跌3.462点或0.17%，日低为2,002.441点；上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为835亿元。

--香港股市：恒指小幅收低，腾讯财报公布前股价下滑

香港股市小幅收低，受博彩业者银河娱乐的拖累；与此同时，投资者多退居观望，静候权重股腾讯控股公布财报，及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决议出炉。恒生指数收低0.1%，报21,568.69点。恒生国企指数升0.2%。

--汇市：美联储决议出炉前美元走升，市场聚焦叶伦首次掌舵的会议

美元兑日圆及欧元走升，因市场预期美联储将把严冬气候的经济冲击暂搁一旁，进一步撤回货币刺激措施。交易商称，叶伦掌舵美联储的首次政策会议结果出炉前，市场存在一些谨慎情绪，这限制美元涨幅。美元兑日圆小升0.2%至101.625，持于3月13日所及的一个月低位101.20上方。美元兑欧元日内下跌0.1%至1.3917，距离周四触及的两年半高位1.3967不远。

--国际油市：布兰特原油持于六周低点附近，关注美联储政策决定

布兰特原油持于不到106美元的六周低点附近，因对乌克兰危机升级的担忧缓解，而且市场预期美国原油库存增加。0852GMT，布兰特原油期货跌0.36美元，报106.43美元。美国原油期货跌0.16美元至99.54美元。

--金属期市：沪铝创期货市场启动以来低点，铜价下跌

上海期铝跌至期货市场启动以来低点，因供应过剩和信贷紧张打压了需求。伦敦期铜同样下跌，因需求疲软，而且市场担心中国的信贷市场状况。上海期交所主力期铝跌至合约低位每吨12,880元人民币，为2005年9月以来最低。0737GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.1%，报每吨6,475美元。

--全球金市：现货金延续跌势至第三天，静待美联储政策会议结果

金价延续跌势至第三天，进一步远离本周稍早触及的六个月高位，因谨慎的投资者在美国联邦储备委员会政策决议出炉前在场边观望。0856GMT，现货金报每盎司1,347.20美元。

--欧元债市：德债收益率接近八个月低点，之后将标售一笔10年期公债

德国公债收益率(殖利率)接近八个月低点，之后将迎来一笔10年期公债的标售。此前进行的一场公债销售未能吸引到足够买需，认购量低于发行量。10年期德债收益率日内上涨0.5个基点，至1.574%，上周曾触及八个月低点1.506%。(完)

(整理 王洋; 审校 艾茂林)

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