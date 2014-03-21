《路透晚报》--3月21日

2013年10月8日在合肥一家证券营业所拍到的资料图片。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--马来西亚官员称没有证据证明印度洋疑似物体为马航飞机残骸

一位马来西亚政府高官周五表示，调查人员目前没有收获证据证明卫星在印度洋上发现的两个物体来自失踪的马航客机。“我整个上午都在看新的报导，目前还没有证据，”马来西亚国防部长和代理交通部长Hishammuddin Hussein告诉记者。

澳洲副总理特拉斯说，卫星画面中在南印度洋的疑似失联马航MH370客机残骸，可能已经沉入海中。卫星照片是在3月16日拍摄到的。

--俄罗斯外交部副部长称俄考虑反制裁西方

俄罗斯国际新闻通讯社周五援引该国外交部副部长GrigoryKarasin的话称，俄罗斯在考虑对西方的制裁做出“回应”。之前俄罗斯副财长AlexeiMoiseev表示，预计西方因克里米亚问题对俄实施的制裁不会马上对金融行业产生重大影响。

--中国证监会发布优先股试点管理办法，并称将完善新股发行改革措施，放宽募集资金限制

中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，三类上市公司可先行优先股，但将严格限制可换股的优先股发行。中国证监会新闻发言人表示，上市公司发行优先股可以申请一次核准，分次发行。

另外中国证监会发言人在新闻例会上表示，证监会将完善新股发行改革措施，对老股转让、新股发行办法等进行微调。他指出，将适当放宽募集资金的限制，不再与新股募集资金项目强制挂钩；并将强化对新股配售行为的监管，网下配售进一步向公募基金倾斜，参与网下申购的投资者必须持有不少于1,000万元人民币市值的非限售股。

--路透调查：市场忧虑打压全球股市涨势前景

路透调查显示，有关美国货币政策路径和地缘政治紧张局势的忧虑，导致分析师大幅下调对全球股市涨势的预估。路透走访的超过300位分析师预计，调查涵盖的所有21支股指到年底前均料较当前水准上涨，但去年12月调查显露出的乐观情绪已明显减弱。

--比特币交易平台Mt. Gox在“被遗忘”钱包中发现20万个比特币

比特币交易平台Mt.Gox表示，3月7日发现了20万个“被遗忘”的比特币。此前一周，该公司申请了破产保护，并称丢失价值约5亿美元的比特币，接近该公司全部持仓量。

--韩国3月1-20日出口较上年同期增长8.2%，进口上升2%--海关

韩国海关数据周五显示，3月1-20日出口较上年同期增长8.2%，表明当月外需增强。据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布的数据，3月1-20日对外出口达300.59亿美元，进口较上年同期上升2%至298.83亿美元。其间的贸易顺差为1.76亿美元。

(完)

(整理 王洋; 审校 艾茂林) 路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。