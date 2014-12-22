《路透晚报》--12月22日

2014年11月7日拍到的一女子身穿欧元现钞制成的衣服。 REUTERS/Regis Duvignau

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯下议院紧急通过法案，向银行业提供1万亿卢布支援

俄罗斯议会下院紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿(兆)卢布(165亿美元)资金援助。该法案由上院和普京总统批准后，允许财政部发行至多1万亿卢布的OFZ公债，并将转给国有的俄罗斯存款保险机构(Deposit Insurance Agency)。然后，该机构将把债券提供给对整体经济具有重要性的银行，换取这些银行的次级债或优先股。这些银行的名单没有公布。

--希腊总理表示若纾困谈判完成，将在2015年举行选举

希腊总理萨马拉斯表示，如果国会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。萨马拉斯在临时电视讲话中称，希腊有责任完成与欧盟以及国际货币基金组织(IMF)的谈判，以便明年退出纾困协议。但他表示，如果议会同意选举政府提名的候选人迪马斯担任希腊总统，他所领导的保守/中间偏左派执政联盟将同意吸收更多其他方面的政治人士加入。

--德国第三季实质薪资创逾三年最大涨幅

德国第三季实质薪资较2013年同期上涨1.8%，为逾三年最大涨幅，这对民间消费构成潜在的支撑，而政府正需要靠消费来提振经济增长。德国第三季名义薪资较上年同期上涨了2.6%，涨幅超过消费通胀率，同期德国的通胀率为0.8%。统计局称，低通胀是实质薪资上涨的主要原因。民间消费预计将成为今年经济增长的关键推动因素，因往常推动德国经济的出口今年表现预计将疲弱。

--英国央行委员认为通胀率下滑并未带来通缩风险

据英国星期日电讯报发表的一篇专栏文章，英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在文中表示，英国通胀率下滑并未带来通缩风险，目前没有必要采取更多刺激经济的举措。迈尔斯指出，一些人认为通胀率下滑就意味着央行需要进一步放宽货币政策。“这种看法放在六个月以前简直是不可理喻的，即便是现在，我也依旧对此持怀疑意见。”

英国央行MPC委员威尔表示，制定政策考虑两年通胀预期，不局限于眼下油价。“过去几个月油价大跌，对通胀率造成了直接的第一轮影响。但是这与约两年内的通胀预期是两码事，”他表示。

--韩国政府下调今明两年经济成长预估，但明年料将改善

韩国下调对今明两年的经济成长预估，但认为经济形势将在2015年重振活力，因政府刺激措施和原油价格下跌推动国内消费。企划财政部周一预计今年经济将成长3.4%，低于7月时预估的3.7%，民间投资和信心较政府原本预期偏弱。企划财政部还将2015年经济成长预估从7月时的4.0%下调至3.8%。企划财政部官员Lee Chan-woo称，未来经济形势存在不确定性，削弱了家庭和企业信心，拉低了此前的预估。

--全球2014年并购交易额或创七年高位

由于业务前景更加明朗，2014年企业高管恢复对交易的信心，全球并购交易规模或创下2007年以来年度最高水准。这股并购交易热潮受到一连串电信、医疗保健和消费者行业的大型交易推动，而这些交易又可能引发连锁反应，因为竞争对手会采取行动保卫自己的地盘。根据汤森路透的数据，截止12月11日，全球并购交易额达3.27万亿(兆)美元，较上年同期增长40%。这是2007年杠杆并购交易繁荣时期录得4.12万亿美元并购额以来的最高水准。

[市场摘要]

--日本股市：受油价反弹支撑收涨，昭和壳牌石油因并购消息飙升

日本股市周一收涨，因油价反弹支撑了石油相关类股。日经指数小涨0.1%，收在12月9日以来收盘高点17,635.14点。昭和壳牌石油飙升27.7%，因报导称其正参与出光兴产的收购谈判，交易价值最高或至5,000亿日圆。东证股价指数涨0.2%至1,413.05点，JPX-日经400指数小涨0.3%至12,840.74点。

--中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘

中国股市沪综指收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。沪综指收报3,127.44点，涨18.85点或0.61%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。沪深300指数收报3,394.48点，涨0.33%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,420点，跌2.45%。

--香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象

香港股市录得稳健升幅，受大陆市场涨势以及油价和俄罗斯卢布企稳支撑。恒生国企指数表现好于指标恒生指数，因在香港上市的中国能源巨头上涨。恒生指数上升1.3%至23,408.57点。恒生国企指数上涨3.0%至11,744.02点。

--汇市：欧元从两年低位反弹，油价回升扶助澳元上涨

欧元兑美元从两年低位反弹，追随其他主要货币走势。希腊总统大选和周二的一连串美国经济数据，是假期清淡市况面临的主要风险。澳元兑美元涨0.5%，报0.8145，看来是油价反弹的主要受益者。布兰特原油已从上周的逾五年低位上涨近7%。欧元兑美元涨0.34%，报1.2268。

--国际油市：布兰特原油攀升至62美元上方，因亚洲市场普涨

油价上涨，因亚洲市场本周强劲开局，且市场普遍认为布兰特原油期货今年余下时间可能维持在60美元上方。本周部分国家和地区将迎来公共假日，市场交易时间将缩短。布兰特原油期货涨逾1美元，触及日高每桶62.61美元，但随后回落，0816GMT时上涨1.2美元，报62.58美元。美国原油期货涨1.13美元，报每桶58.26美元。

--全球金市：金价微幅上涨，受美元走软及亚洲买盘支撑

金价微幅上涨，受益于亚洲买盘以及美 元回软，但金价涨势受到抑制，因股市走强使黄金的避险魅力黯淡下来。油价走强亦支撑金价，但金价升势可能难以维持，因预计美国将升息而且美元前景看涨。0759 GMT，现货金小涨0.4%至每盎司1,199.86美元，上周跌约2%。

--金属期市：铜价小涨，受低接买盘推动

铜价小幅上涨，收复今日稍早的失地，有交易员称期铜合约在近期下跌后变得比较便宜。铜价今年迄今下跌了约13%，因市场担心铜市在经历几年短缺后将出现供应过剩，中国经济增长放缓也是影响因素之一。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.07%至每吨6,404.25美元。上海期交所主力期铜涨1.39%至每吨45,960元人民币。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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