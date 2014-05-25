《路透早报》--5月26日

5月26日 - [今日看点]

经济数据：

--台湾4月货币总计数M2

--德国6月GfK消费者信心指数

重大事件及官员讲话：

--日本央行发布4月30日决策会议纪录

--日本央行副总裁岩田规久男在共同社活动上讲话

以下为5月23日下午5:00至5月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲议会选举迎来“超级星期日”，法国极右翼将胜出

法国反欧盟的极右翼国民阵线预计将赢得周日在该国进行的欧洲议会选举，这是欧洲一体化反对者首次在一场全国性投票中领先。出口民调显示，欧盟的批评者借助民众对撙节政策和大量失业的愤怒情绪，在许多成员国获得支持，但在欧盟最大的成员国德国，支持欧洲一体化的中间派仍牢牢掌控了局面。

--波罗申科宣布赢得乌克兰总统大选，誓言推进加入欧盟的进程

糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。他誓言将引导乌克兰加入欧洲主流社会。波罗申科在竞选总部向支持者称，大多数乌克兰人赋予了他继续推进本国与欧洲一体化的职责，但表示其首要任务是前往乌东部结束亲俄分离主义者掀起的“冲突和混乱”。

--泰国军方加强掌控政权，聚焦经济问题

泰国军方周日将加强掌控政权，试图打压反对声浪，称任何人如有违令，都将受到军事法庭的审判。军方同时采取初步措施重振受创的经济，宣布享受前政府稻米补贴计划的将近100万农户将在一个月内领到拖欠的补贴。此前军方拘留了前任政府的多名领导人，包括前总理英拉，以及英拉内阁阁员、政党官员及支持者。军方表示，被扣留人员将在一周内获释，随后在周日放宽了对英拉的限制，允许她回家，但仍受到军方的检视。

--美国4月新屋销售上升，但强劲回升动力仍嫌不足

美国4月独栋新屋销售上升，市场上新屋库存也触及三年半高点，但经济学家表示，市场上行的动能仍未明显增强。商务部周五公布，4月新屋销售增长6.4%，经季节调整后年率为43.3万户。数据好于华尔街预期，亦结束此前连续两个月的下跌形势，但房屋销售数字仍与不甚强劲的第一季平均水平不相上下。但投资者对这份报告感到高兴，推动房屋建筑类股上扬，促使标普500指数收在纪录高位。

--欧洲央行高级官员暗示，央行政策选项包括负利率

波兰一家报纸刊载欧洲央行执委科尔在5月16日采访报导时称，科尔表示，央行在6月5日政策会议上有一系列政策选项可供考虑，负利率亦是其中之一。他指出，如果证实经济复苏的步伐不够均衡，且央行认为通胀过低的时间可能持续过长，“我们可以在6月采取行动”。

此外他在周五表示，各国央行必须合作，避免爆发汇率战；欧洲央行在讨论货币政策时，必须考虑欧元汇率。

欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周五向MNI通讯社表示，如果欧洲央行决定6月降息，他将支持对存放于欧洲央行的存款实施负利率。“以我个人而言，我认为维持利率区间(corridor)宽度有很多好处。当然，如果你维持利率区间宽度，作为一个政策工具，会比缩减宽度更为有力，”专访引述韩伟森的话称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五创下纪录收盘新高，受强于预期的楼市数据提振，地产股大涨。惠普在昨日公布业绩并宣布可能进一步裁员多达1.6万人后走强，领跑标普500指数成份股。道琼工业指数收涨63.19点，或0.38%，至16,606.27点；标准普尔500指数收高8.04点，或0.42%，至1,900.53点。Nasdaq指数上扬31.466点，或0.76%，至4,185.808点。本周道指升0.7%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数大涨2.3%。

--欧洲股市小涨，英国长周末以及乌克兰和欧盟选举前投资人不愿大举押注，但法国地产商Gecina放量下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.2%，报1,369.17点。英国富时100指数微跌0.07%，报6,815.75点，德股DAX指数升0.48%，报9,768.01点，法国CAC-40指数收高0.33%，报4,493.15点。

汇市:

--欧元兑美元跌至三个月低位，兑英镑触及17个月最低，因德国企业信心数据令人失望，支撑欧洲央行将在下月降息的观点。欧元兑美元盘中跌至三个月低位1.3614美元，且跌穿200日移动均线切入位1.3636美元，后反弹至1.3631美元。 欧元兑日圆持平在138.92日圆，抹去温和跌幅，且持于周三触及的三个半月低位之上。欧元兑英镑盘中跌至17个月低位0.80815英镑，后反弹至0.8100英镑。欧元小幅走低提振美元指数触及六周最高80.443，后回落至80.364。

债市:

--美国公债价格上涨，在周日欧盟和乌克兰选举前的不确定性盖过了强于预期的美国楼市数据影响，刺激了避险买盘。30年期公债价格尾盘升18/32，收益率从周四尾盘的3.429%跌至3.398%。指标10年期公债价格尾盘升5/32，收益率从周四尾盘的2.555%跌至2.536%。

--欧元区较高风险公债收益率大多下滑，此前西班牙评等获上调，且投资人预期欧洲央行很快将放宽货币政策，有助减轻对欧盟选举结果的担忧。意大利10年期公债收益率跌8个基点，报3.16%，从周三触及的两个月高位回落。标普一如市场广泛预期，上调了西班牙评等后，西班牙10年期公债收益率跌6个基点，报2.99%。

油市:

--布兰特和美国原油期货上扬，受助于乌克兰和利比亚危机，以及全球两大石油消费国中国和美国向好的经济数据。布兰特和美国原油期货本周连涨第二周。布兰特7月原油期货攀升0.18美元，收报每桶110.54美元，盘中在110.25-110.67美元的区间内波动。布兰特原油期货本周上扬0.5%，之前一周攀升近2%。该合约周四触及3月4日以来最高111.04美元。美国7月原油期货收涨0.61美元，报每桶104.35美元，本周上扬2.3%。

金属市场:

--钯金下滑，因投资人在昨日钯金创下两年半高位后锁定部分获利，且美元走强拖累钯金走势，尽管市场仍担心南非罢工可能影响供应。铂金和钯金势将连升两周，金价本周势将持平。现货金跌0.09%，报1,293.16美元，本周势将大致持平。美国COMEX-6月期金收跌3.3美元或0.3%，报每盎司1,291.7美元。交易商在为下周选择权到期作准备。

--期铜价格上扬，受助于供应紧缺的现象日益严重。期镍涨势暂停。LME三个月期铜收涨0.8%，报每吨6,928美元，本周上扬近1%，连涨第三周。期铜价格周一触及11周高位6,954美元。(完)

(整理 母红/郑茵; 审校 李军/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。