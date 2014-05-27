《路透早报》--5月28日

路透5月28日 - [今日看点]

经济数据：

--德国5月失业率和4月进口物价

--欧元区4月M3货供额以及5月企业景气指数、经济景气指数、工业景气指数、服务业景气指数和消费者通胀预期指数

--瑞士第一季非农就业岗位

--英国5月工业联盟(CBI)零售销售差值

--美国一周抵押贷款市场指数和连锁店销售数据

重大事件及官员讲话：

--日本央行总裁黑田东彦在会议上就危机后货币政策发表讲话

--欧洲央行执委会委员莫尔许在日本央行讲话

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话

以下为5月27日下午5:00至5月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国经济捷报频传，复苏前景更加光明

美国商务部称，4月耐久财订单增长0.8%，优于分析师预期的下滑0.5%，因国防资本财需求激增，金属制品、交通设备、电子设备以及电器和零部件订单增长。尽管备受关注的反映企业支出计划的所谓核心资本财订单--不包括飞机的非国防资本财订单在4月下降1.2%，但3月数据从增长2.9%的初值被上修至增长4.7%，修正后增幅为11月以来最大，分析师称，这将提振第二季企业支出。

另外，经济咨商会报告，5月消费者信心指数从4月的81.7增至83。家庭信心增强应有助于提振占美国经济活动的逾三分之二的消费者支出。另一项数据显示，美国房价3月继续攀升，但增幅较前月有所放缓。这可能有助于楼市的复苏。

美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点。数据公布后，对美股提供支撑，而美国公债价格走低，美元指数基本持平。

周二公布美国经济数据：

表格：美国4月耐久财订单较前月增长0.8%，优于市场预期

美国数据：美国5月消费者信心指数上升至83.0，和预估一致--经济咨商会

表格：美国3月房价指数按月升0.7%，按年上涨6.5%--FHFA

美国数据：3月独栋屋价格上涨，涨幅超越预期--标普/CASE-SHILLER

美国数据：5月服务业扩张速度创2012年3月以来最快--Markit

表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正7，与4月持平

--德拉吉称欧洲央行意识到过低通胀持续过长时间的风险

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，央行意识到过长时间通胀过低的风险，央行有工具可以令通胀再度回到目标水准。他在中央银行论坛上称，欧洲央行有所需要的工具，可以令欧元区通胀回到央行低于但接近2%的目标。

同一天央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，央行担心当前欧元区通胀率过低可能带来通货紧缩或经济停滞等风险，今年和明年的欧元区通胀率可能会“明显”低于央行的目标。他称央行下周将讨论可能需要采取的行动，包括降息，以维持欧元区经济复苏不至于受到干扰。

--逾50名亲俄叛军在乌克兰政府发动的攻势中丧生

乌克兰空军和空降部队对亲俄叛军的进攻周二进入第二天，逾50名亲俄武装份子丧生。此前乌克兰新当选总统誓言要一劳永逸地扫清东部的叛乱。此次空前的攻势给俄罗斯总统普京出了个难题，他曾宣称保留保护受到威胁的俄语居民的权利，但亿万富翁波罗申科在总统选举中大获全胜，打破了普京过去对基辅是由非法的“团体”控制的论断。

--三家地区联储银行总裁希望上调贴现率

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二发布的一份审议会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望联储将贴现率上调至1.0%，部分原因是他们认为，当前和预期的经济状况允许贴现率和联邦基金利率之间的利差重回危机前一个百分点的水平。此次审议会议是在4月29-30日政策会议前一天举行的，会议记录显示，其他七家地区联储银行希望保持贴现率在0.75%不变。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，且对欧洲央行将减息的预期刺激投资者对股市的胃纳。

道琼工业指数收涨69.23点，或0.42%，至16,675.50点；标准普尔500指数收高11.38点，或0.6%，至1,911.91点；Nasdaq指数上扬51.26点，或1.22%，至4,237.07点。

--欧洲股市上涨至数年高位，受助于美国经济数据，企业并购消息和预期欧洲央行将推出更多宽松政策。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.17%，报1,378.82点，之前攀升至2008年初来最高。英国富时100指数上涨0.43%，报6,844.94点。德国DAX指数上涨0.49%，收报9,940.82点，盘中创下纪录高位，为连续第二天创纪录。法国CAC-40指数收高0.06%，报4,529.75点。

汇市:

--欧元兑美元和日圆小跌，此前美国公布的经济数据意外强劲，且欧洲央行下周可能放宽货币政策的不确定性持续。

纽约尾盘，欧元兑美元微跌0.08%，报1.3634美元，盘中一度触及三个月新低1.3613美元。欧元兑日圆微跌0.02%，报139.05日圆。美元指数在平盘上下游走，尾盘微跌0.05%。

债市:

--美国长期公债价格连升第二个交易日，受到机构投资人月底买盘以及相对疲弱的两年期公债标售双重提振。

尾盘，30年期公债升19/32，收益率报3.365%，上周五尾盘报3.397%。指标10年期公债升4/32，收益率由2.535%降至2.519%。

--德国两年期公债收益率触及六个半月低点，欧元区公债普涨，此前欧洲央行政策制定者强烈暗示很快将放宽货币政策。

对利率预期调整较为敏感的德国两年期公债收益率跌至0.05%的2013年11月来最低。10年期德债收益率跌3个基点，报1.33%，其他最高评等的欧元区公债收益率跌3-5个基点不等。

油市:

--美国原油期货小跌，因交易商在长周末假期后获利了结，但乌克兰暴力冲突和预期美国库欣原油库存将减少，为油价提供支撑。汽油期货下跌，拉低布兰特原油和美国原油，布兰特原油收低0.30美元，报每桶110.02美元。美国原油收跌0.24美元，报每桶104.11美元。美国汽油期货跌2.8美分，报每加仑2.9952美元。

金属市场:

--金价下挫2%，为12月来最大单日跌幅，因美股标普500指数盘中触及纪录高位，且对经济的乐观情绪引发大量技术性卖盘。

现货金早盘下挫2%，至2月7日来最低的每盎司1,264.05美元，在1902 GMT，现货金下跌2%，报1,266.75美元，录得12月19日来最大单日跌幅。美国COMEX-6月期金收跌26.20美元，报每盎司1,265.50美元。

--期镍获得支撑，因此前巴西淡水河谷在新喀里多尼亚的镍矿发生暴乱，令供应短缺的担忧加重，而铜价触及约三个月最高，因需求有望复苏。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍升0.82%，至19,761美元的日高，之后缩减涨幅，收报19,550美元，跌0.3%。三个月期铜盘中升至3月7日来最高的6,966美元，之后缩减涨幅，收报6,934美元，升0.1%。(完)

(整理 郑茵; 审校 于春红)

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