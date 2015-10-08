路透调查：中国金融机构固收部门年内宽松预期升温 债券牛市观望前行

路透上海10月8日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第10期的参与机构预期，央行10月维持基准利率不变，但大概率将继续降准。中国经济依然疲弱，积极财政和宽松货币政策持续，债券牛市未改但受制国内外资金流动，收益率下行进程趋曲折，继续下行空间寄望资产市场表现、汇率稳定和国内货币政策宽松加码。

美国非农就业低于预期，年内是否加息仍有变数；欧元区今年量化宽松政策推出后欧元不贬反升，推升了明年宽松加码的预期；日本经济表现不佳且三季度可能再度萎缩，宽松政策仍然需要持续。发达体央行在需求减弱、大宗商品下跌等因素影响下，货币政策正常化进程不确定性仍高，中国仍面临较大资本波动的外围环境。

调查结果显示，90%参与机构认为，央行10月会维持一年期存款基准利率在1.75%；但年底前，预期基准利率会继续下降的比例为35%，较上期提高，显示当前虽然居民实质利率为负，但在经济疲弱背景下，降息预期仍存。

另外，只有不到四成的机构预期10月大型存款类机构法定存款准备金率会保持在18%。而未来三个月，预期该准备金率会下调的比例接近八成，显示在资本流出压力下，降准预期持续高位。

展望结果并显示，今年10月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.8577%、2.3715%和3.1061%，分别较9月全月实际均值下降3个基点(bp)、1个bp和2个bp。

参与机构对中央国债公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年10月末预测均值较9月底实际值变化在-6到7BP之间。9月末几个交易日，债券收益率下行幅度超预期，推升了本期国债调查预期收益率多高于月底实际值，金融债和信用债短端相对看好，但其长端收益率多预期持平或小幅上涨。

2015年第10期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)