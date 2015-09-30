路透调查：东亚股市可能发起反弹 但中国股市涨幅料有限

图为投资者在香港一家券商营业部的电脑前查看股票信息。 REUTERS/Tyrone Siu

路透班加罗尔9月30日 - 周三公布的路透调查显示，多数东亚股市未来一年料将上涨，但不足以扳回中国8月意外贬值人民币后录得的巨大跌幅。

中国股市沪综指.SSEC到2015年底时预计低于今年开盘水平。中国股市今年先是急剧上涨，随后在三个月内大跌超过40%。

本次调查在过去一周进行，分析师们预测年底时沪综指或在3,075点的水平，较周二收盘时的3,038.14点仅略微上涨；这次调查结果较6月时预测的5,325点下调逾2,000点。

2016年地区其他股市则预计反弹，然而在中国股市暴跌后，分析师们的预测较三个月前有所下调。

虽然市场担心该地区贸易可能因中国经济担忧进一步受创，但韩国、台湾和印度等地区料将宽松货币政策，以及与其他地区的贸易改善，可能推高股价。

法国兴业亚洲股市策略师Vivek Misra在致客户报告报告中表示，“宽松货币政策、全球成长改善、以及经济改革，应会使亚洲股市获得支撑。”

“我们预计亚洲许多央行将宽松政策，改善流动性。货币政策的不同步，应当使亚洲资产具有吸引力。”

本月稍早，美国联邦储备委员会(FED/美联储)称中国增长放缓是9月没有升息的主要顾虑。

美联储主席叶伦暗示，美联储今年仍计划升息，但市场并不完全相信，因此增加了波动性。

根据调查，台湾股市.TWII到年底时料较周五收盘水平8,132.35上涨近5%，达到8,500点。上周台湾央行六年来首次降息，以支撑经济增长。

虽然当局宽了政策，但全年台股预计不会上涨。最近对台湾企业的调查显示，他们对未来六个月经济前景的信心急剧下滑。

韩国股市.KS11到年底时料将从周五收盘时的1,942.85点微涨至2,020，低于6月时预估的2,200点水平。此后到2016年中期，韩股预计仅会再涨80点。

调查暗示香港股市恒生指数.HSI到12月时料由当前水平上涨约7%，今年迄今已经下跌接近13%。港股年底时预计由周二收盘时的20,556.60上涨至22,000点。

未来一年，印度股市指标BSE Sensex指数预计仅略微上涨，远低于三个月前预测的纪录高点水平。

迄今为止印度政府一直未能成功推行重要改革方案，比如商品和服务税，以及土地征用法案等，这些计划均铩羽而归，但绝大多数分析师预计这些方案明年将会通过。

“虽然经济好转的步调不一致，但印度经济正在恢复之中。已经出现一些好的迹象，改革方案应会予以扶持，让人寄望中期前景，”Misra在报告中称。(完)