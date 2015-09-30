路透调查：中国经济减速和伊朗增产前景将为油价反弹踩下刹车

图为石油输出国组织（OPEC）位于奥地利维也纳的总部。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

Reuters9月30日 - 路透9月30日 - 周三公布的一份路透调查结果显示，全球供应过剩局面和伊朗产量上升，料将在明年限制油价涨势，抵消美国页岩油产量放缓带来的影响。

路透对31名分析师进行的调查显示，指标北海布兰特原油LCOc1在2016年的均价料为每桶58.60美元，略高于今年迄今均价56.63美元，不过远低于上个月调查中预估的62.30。

8月和9月均受访的28名分析师中，有15人调降了2016年的油价预估，10人维持不变。调查结果显示，布兰特原油价格今年料平均为每桶55.30美元。

美国原油期货CLc1明年均价预计为54.10美元，低于8月调查时估计的57美元。

油价在过去一年中大跌，根本原因是中东石油出口国为了与美国页岩油生产商争夺市场份额，而大举超配额供应，导致全球库存大增。

多数分析师预期油价将在未来一段时期保持在低位，直至市场恢复平衡且库存开始下降。

“油价可能在过去四周的交易区间内已触底，”Energy Aspects分析师Rhidoy Rashid在路透全球石油峰会上表示，但补充称市场不太可能快速复苏。

“油价必须在这一区间停留大约六个月，让市场重新恢复平衡。”

若针对伊朗的经济制裁取消，那么该国石油供应的任何增长将令油价承受额外的压力。

“一旦伊朗被认定满足了与国际原子能机构(IAEA)所达成协议中的条款和条件，那么该国明年产量可能增加，”澳洲国民银行的Vyanne Lai表示。

“中国经济放缓可能(也)会影响投资者信心，并拖低油价。”

官方数据显示，美国石油产量已开始下降，对油价走低作出回应；不过调查结果暗示，这种情况在短期内对市场基本没有帮助。

“页岩油荣景不太可能‘结束’，”Santander分析师Kenny Jason指出。“未来几十年，页岩油将称为美国乃至全球石油供应的重要组成部分。”(完)