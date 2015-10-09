路透调查：未来一年新兴亚币将进一步下跌 受美元涨势及中国忧虑影响

路透10月9日 - 路透调查显示，未来一年新兴亚币料将进一步下跌，因在中国引领下地区经济放缓，而且美国升息前景提振美元上涨。

亚币经历了金融市场近期动荡走势，而且过去一年美元的涨势优于其他新兴市场资产。

尽管亚洲货币预计会进一步走弱，但平均而言降幅预计会低于拉美和非洲的主要货币。

调查显示，印尼卢比将领跌亚洲货币，12个月内贬值幅度料超过6%，其次是韩元，降幅料为逾5%，然后是人民币，降幅预计为4%。

今年迄今亚洲主要货币已经大幅下滑，上述预测的跌幅将进一步拉大下跌幅度，不过还是要低于巴西雷亚尔8%的预估下跌幅度。1月以来印尼卢比的累计跌幅为12%，同期韩元的跌幅超过5%。

有关美联储不久后将加息的预期给予美元新的上涨动力，不过这次2006年以来的首次加息时点到底在何时，还不清楚。

美联储周四公布的9月16-17日会议记录显示，联储异常小心谨慎，决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。金融市场目前认为美联储将在明年3月升息，但绝大多数分析师仍预计美联储将在今年12月升息。

“尽管升息推迟，但我们预计美元的表现仍将好于其他所有主要货币，因全球增长放缓及中国不透明的外汇政策将继续令新兴市场承压，”巴克莱的经济学家在报告中写道。

中国在8月意外令人民币贬值，中国政府称，此举是人民币汇率市场化所必须的，但投资者认为，此举表明中国政府正式承认经济在放缓。

中国股市在夏季大跌以及人民币贬值扰乱了全球金融市场，迫使全球尤其是英国、欧元区和美国的决策者暗示，将继续实施宽松货币政策以遏制中国因素对市场造成的打击。

虽然中国政府已排除了进一步有意让人民币贬值的可能性，但分析师周五预计，未来一年人民币兑美元将在6.62元附近交投。

“近日中国当局不断主动干预以提振人民币，似乎只在沉重打击人民币空头，并改变市场对人民币持续贬值的预期，”法国巴黎银行外汇策略师写道。

上周路透调查显示，人民币空头部位已降至8月初以来最小。

但对中国经济增长放缓的担忧挥之不去，打压人气，并推动马币(林吉特)和印尼卢比的空仓达到一个月来最大。

马币是今年亚洲表现最差的货币，此前一度跌逾21%，即使再下跌2.8%，其较同期内其他亚币跌幅也稍低。

印度卢比是受影响最小的亚洲货币，印度央行进一步放宽政策或将压低本币，预计卢比一年后将从本周五的约64.8跌至66.70。印度央行上周降息50个基点，降息幅度超过预期。(完)