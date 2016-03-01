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国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 10:22 BJT

调查：2015年巴西经济料下滑3.8% 萎缩速度为25年来最快

路透巴西利亚2月29日 - 周一公布的路透调查显示，2015年巴西经济料将出现25年来最快速的萎缩，第四季大幅下滑显示，投资与消费崩落之际，巴西经济情况尚未落底。

根据38份预估的中值，2015年巴西国内生产总值(GDP)料下降3.8%，在去年主要经济体中表现最为逊色。巴西2014年经济增长0.1%。

根据调查，仅第四季巴西GDP可能较第三季下滑1.5%，较上年同期下降6.0%。巴西第三季GDP则是较上季下滑1.7%，同比下降4.5%。

巴西国家地理及统计局(IBGE)将于周四1200 GMT公布2015年GDP数据。

分析师预估第四季投资与消费都将大幅下降，瑞银分析师预估投资较前季下滑9.1%。

GDP严重萎缩将危及2016年复苏，此外，根据央行公布的每周例行调查，今年第一季巴西经济可能将持续萎缩，可能导致全年下降约3.45%。

“鉴于大宗商品价格低迷，加上政策面缺乏充分的进展，中期增长前景仍相当严峻，”法国兴业银行分析师Dev Ashish在报告中表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)

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