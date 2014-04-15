路透获2014年度普利策“国际报道奖”

2014年度普利策新闻奖揭晓，路透因报道穆斯林罗辛亚族在缅甸被暴力迫害的遭遇获得“国际报道奖”，这是路透首次获得普利策文字奖项。颁奖委员会赞扬路透记者Jason Szep和Andrew R.C.Marshall关于缅甸罗辛亚族的“勇敢报道”，缅甸罗辛亚族为躲避国内迫害试图逃离，但结果却常常沦为人口贩卖网络的牺牲品。英国《卫报》美国版和《华盛顿邮报》则因报道美国“监控门”，共同获得重量级奖项“公共服务奖”。图为路透Jason Szep与同事举杯庆祝。路透