汤森路透第四季录亏 受累于30亿美元的一次性商誉减值

汤森路透公布第四季录亏，其计入一项30亿美元的非现金商誉减值，以反映金融服务业务的下滑。

* 第四季扣除项目的EPS为0.59美元,高於华尔街预估的0.56美元

* 遭遇30亿美元非现金商誉减值

* 市场部门重组发生5,000万美元费用

* 预计2012年营收增速在低一位数

路透纽约2月9日电---汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)公布第四季录亏,其计入一项30亿美元的非现金商誉减值,以反映金融服务业务的下滑.

该公司未对该项费用作详细说明.该项会计处理将第四季业绩拉入亏损,归属於普通股股东的亏损为25.7亿美元,上年同期则为获利2.24亿美元.这是去年12月James Smith接任执行长以来的首次季报.

该一次性费用的规模也反映出了汤森路透金融服务业务在过去一年中所面临的问题.这也在其股价去年下跌30%中得以体现.不过新管理层已意识到问题的存在,以开始采取措施修补金融业务.

提供法律、税务和会计服务的专业部门的增速一直很强劲.该部门第四季汇率调整前的营收增长9%至15亿美元,占总营收的42%.

市场部门经汇率调整前的营收则增长2%至18.5亿美元.

截至1月,汤森路透已合并了两个部门,设立了新的组织架构,包括法律、税务和会计、知识产权和科技、金融和风险部门.

汤森路透第四季重组市场部门相关的费用为5,000万美元,但没有公布总的裁员数字.

不计商誉减值,第四季经调整的每股盈余(EPS)升至0.54美元,上年同期为0.37美元.若不计重组费用,第四季EPS为0.59美元,分析师平均预估为0.56美元.

汤森路透表示,预计2012年营收增速将为低一位数,此前分析师预估汤森路透2012年营收增长约2%至130.9亿美元.

第四季汇率调整前的持续业务营收增长5%至34亿美元,分析师平均预估为33亿美元.

该公司表示,其Eikon产品的用户目前已有1.5万名激活用户,高於2011年9月30日的0.8万.

该公司第四季基础利润率为19.6%,上年同期为19.1%.其预计2012年基础利润率将介於18-19%之间.(完)

--编译 王洋;审校 利棣儿

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