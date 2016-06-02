调查：人民币一年内料跌约2.5% 因美元上涨且中国经济降温

图为百元面值美元与人民币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透班加罗尔6月2日 - 路透调查显示，人民币兑美元未来一年料下跌约2.5%，因美国升息预期提振美元上涨，且中国央行料下调人民币中间价。

人民币兑美元5月创下月度第二大纪录跌幅，凸显中国当局倾向于允许人民币下跌，并反映出美元强势。美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论，令人预期联储最早可能在本月就升息。

对于中国外汇政策不透明的担忧，是造成全球金融市场年初动荡的因素之一。当时中国刻意让人民币走弱，导致投资者逃离新兴市场，因担心其它国家央行也将采取类似的竞争性贬值策略。

其后人民币汇率企稳，中国央行也将人民币中间价时不时调高或调低，以抑制投机活动。周一其设定的人民币兑美元中间价创下2011年以来的最低，但周四人民币中间价又上调，为四日来首次。

据路透本周调查的近60位外汇分析师的预估中值，6月底时人民币兑美元将在6.60附近，稍低于周四的6.58。

预计人民币兑美元到11月底时将稳步下滑至6.69，到2017年5月底时将达到6.75。

上个月的调查中，分析师预测12个月后人民币兑美元为6.72。

“美元/人民币升值加速可能反映出，中国官员的策略发生短期改变，寻求让人民币更快贬值，”新加坡BTMU的分析师Sook Mei Leong说。

“若是这样的话，似乎是有风险的作法。风险是存在的，我们认为官员们没有果断地应对经济疲软问题，以及棘手的债务问题，因此我们建议未来几个月更加密切地关注资本外流情况。”

上周公布的另一项路透调查显示，人民币空仓创2月初来最高，尽管中国3月和4月外汇储备增加。储备增加暗示，随着资本外流减弱，中国降低了汇率干预力度。

中国5月制造业活动仍疲弱，因需求疲软，显示经济不大可能很快复苏。虽然经济硬着陆的担忧消退，但投资者比较担心不断上升的债务规模，以及金融体系面临的系统性风险等问题。

围绕中国央行将进一步降息的期望也已减弱。目前中国资本外流担忧持续存在，有迹象表明中国政府可能会改变经济刺激措施相关策略，转为加大财政开支，包括一连串重点基础设施项目等。

分析师称，在中国货币政策不变的情况下，美联储的政策将推动人民币走势，并成为全球多数其他货币的主要驱动因素。

美联储主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。

上个月接受路透调查的分析师多数表示，美国9月份之前不会升息，但从那之后，有几位政策制定者暗示将可能在本月或下个月升息，4月份美联储会议记录文件也支持这一可能性。

**印度卢比较抗跌？**

另一方面，印度卢比预料将表现较佳，尽管美元持续走强。

调查显示，印度卢比兑美元一个月后料在67.48，11月底料在68.17，一年后料在67.63。周四时卢比兑美元约在67.30。

但也有一些分析师预测，卢比兑美元一年后将跌破68，最悲观的预测值为71.66。

东部证券分析师Yuna Park指出，未来两个月新兴货币仍很容易受到美联储升息打击，但这次波动程度不会那么剧烈，因市场预期美联储升息步伐将非常温和。

她并称，这应该会协助推动“全球资金流入印度资产。”(完)