《路透精英汇》若中国放宽限制 华侨银行可能提高在宁波银行持股

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透新加坡3月24日 -新加坡第二大银行--华侨银行(OCBC.SI)指出，如果中国放宽银行外资持股规定，可能会激励华侨银行提高在宁波银行的持股比例至20%以上。
华侨银行目前正在企图在新加坡及马来西亚核心市场以外扩展势力，去年这两个市场约占华侨银行的八成获利。
在中国方面，华侨银行1月提出将宁波银行持股由15%增至20%的提案，正等待中国监管机构批准。
若中国提高外资持股20%的上限，则华侨银行将乐于进一步提升持股。
“若中国放宽规定，我们非常有兴趣扩大投资，”华侨银行首席执行官钱乃骥(SamuelTsien)周一在路透东盟峰会上表示。
钱乃骥未说明他是否预计持股比例上限是否很快会上调，但他说预计外资无法持有中资银行多数股份。
华侨银行在洽购永亨银行0302.HK，接近该交易的消息人士估计，交易总值达53亿美元，创华侨银行交易纪录。
钱乃骥周一拒绝就此事置评，不过他预计香港、台湾和中国的市场将明显增长。
“目前中国经济真正在推动亚洲经济，再加上中国企业希望进军海外，这也为我们提供了额外的机会，”钱乃骥在路透峰会上说。(完)
(编译/审校 蔡美珍/张明钧/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。