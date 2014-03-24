《路透精英汇》若中国放宽限制 华侨银行可能提高在宁波银行持股

路透新加坡3月24日 -新加坡第二大银行--华侨银行(OCBC.SI)指出，如果中国放宽银行外资持股规定，可能会激励华侨银行提高在宁波银行的持股比例至20%以上。

华侨银行目前正在企图在新加坡及马来西亚核心市场以外扩展势力，去年这两个市场约占华侨银行的八成获利。

在中国方面，华侨银行1月提出将宁波银行持股由15%增至20%的提案，正等待中国监管机构批准。

若中国提高外资持股20%的上限，则华侨银行将乐于进一步提升持股。

“若中国放宽规定，我们非常有兴趣扩大投资，”华侨银行首席执行官钱乃骥(SamuelTsien)周一在路透东盟峰会上表示。

钱乃骥未说明他是否预计持股比例上限是否很快会上调，但他说预计外资无法持有中资银行多数股份。

华侨银行在洽购永亨银行0302.HK，接近该交易的消息人士估计，交易总值达53亿美元，创华侨银行交易纪录。

钱乃骥周一拒绝就此事置评，不过他预计香港、台湾和中国的市场将明显增长。

“目前中国经济真正在推动亚洲经济，再加上中国企业希望进军海外，这也为我们提供了额外的机会，”钱乃骥在路透峰会上说。(完)

(编译/审校 蔡美珍/张明钧/杜明霞)

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