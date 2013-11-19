《路透精英汇》汇丰环球投资管理认为中国将带动新兴市场轮涨

路透香港11月18日 -汇丰环球投资管理一名高阶策略师周一表示，预期新兴市场股市走势将追赶发达国家涨势，而中国股市料将带动反弹。该公司管理4,190亿美元资产。

汇丰环球投资管理首席投资长BillMaldonado表示，中国的改革提案让他对于投资中国更有信心。他同时也看好股价偏低的韩国股市。

Maldonado在香港路透全球投资展望峰会上表示，“新兴市场的估值及获利情况极佳，而目前发达市场估值看来已经到顶。”

Maldonado表示，中国消费产业股票相当昂贵，周一大涨之后更形价昂，然而工业类股提供绝佳的投资契机。

他称中国会带动新兴股市轮动上涨，因“这是全球估价最低廉的新兴股市之一，同时也是最具获利潜力的市场之一。”(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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