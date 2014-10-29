《路透精英汇》对冲基金经理Chanos称中国资本外流在加速

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透纽约10月28日 - 长期做空中国的对冲基金经理Jim Chanos表示，中国的信贷泡沫正开始导致资本外流加速，有可能最终造成人民币走弱。
这位知名的卖空者周二在路透峰会上指出，中国住宅过度建设以及澳门博彩业设施建设的成本不断上升，证明泡沫情况正在恶化。
他相信这正在开始引起投资者的注意。
他谈及中国资本外流情况时表示，“完全可以说，这种现象正在加速”，他指出中国外汇储备较前季下降得“很明显”。
根据中国央行的数据，中国第三季外汇储备余额减少1,055亿美元，为2012年以来首次出现季度下滑。2.6%的幅度为1993年以来最大百分比降幅。
大规模资本外流加剧了货币供应的增长，靠这种办法来支持国内的大量投资；长期资本外流将被视为一种信号，说明投资者担心中国能否保持经济增长和偿还债务。
Chanos是Kynikos Associates的创始人，擅于在股票下跌时赚钱。他认为，渣打银行(STAN.L)季度业绩疲弱，突显出中国信贷市场过热所产生的负面影响。该银行周二公布，第三季除税前溢利倒退16.4%。
“我们一直关注其它市场上的外资银行，因为他们通常反应慢半拍，”Chanos在提到渣打银行时说。他指出，该银行周二提到正关注在大宗商品市场和中国的风险敞口，这暗示他们可能已经受到中国信贷泡沫的冲击。
Chanos估计中国每年兴建约2,000万套住房，而仅仅卖出400-500万套，这是投资过度的信号。
Chanos还表示他不看好澳门，把这个城市与拉斯维加斯当年的建设过度情况相类比，警告目前澳门企业的资本投资比以往任何时候都大，而回报却减少。
他认为澳门遵循的是拉斯维加斯几十年前的模式，当时酒店和赌场行业加大对设施建设的投资以吸引顾客--这样做损害了利润。“这就是澳门目前的情况。澳门就是拉斯维加斯改变以前六七十年代的样子，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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