《路透精英汇》CME日圆期货期权成交量创纪录 波动率回升

路透新加坡4月22日 - 芝加哥商业交易所(CME)集团外汇和利率产品部门主管对路透称，日圆相关期货交易量创纪录高位，因汇市波动率上升且日圆今年大幅震荡。

CME年初迄今的日圆期货成交量较2012年同期跃升110%，期权成交量大涨149%。日圆兑欧元期货成交量更是飙升373%。

“2月和3月的日圆未平仓合约与成交量创纪录，”CME集团高级执行董事Derek Sammann在路透外汇峰会上接受采访称。

“这真的印证了波动率的回升。”

成交量飙升是在日本央行4月4日会议之前几周发生的。那次会上日本央行意外宣布旨在结束通缩的大规模货币宽松，从而鼓励市场抛售日圆。

2月和3月时日圆兑美元在90.4-96.7的广阔区间交投，因投资者臆测新总裁黑田东彦领导下的日本央行将会如何行事。盘中波动率最高时达到28%。

随着全球经济增长前景改善与股市上涨，为死气沉沉的外汇市场带来起伏，今年像汤森路透(TRI.TO)与ICAP PlcIAP.L旗下的EBS等电子外汇交易平台整体都将表现不错。

但Sammann表示，2012年该交易所的外汇期货业务量减少约7%，比现汇业务表现要好。

“期货受到的冲击远小于现货，原因可能是期货在中央对手框架的共同风险环境中，享有安全性与客户保障，”他说。

CME今年推出了首批新兴亚洲期货，1月末是印度卢比，2月25日推出了人民币期货。

这两个产品的平均日交易量都不大，但却属于CME增速最快的一块市场。3月CME外汇产品交易量增加19%，其中亚洲货币增幅是44%。

CME与多家亚洲交易所之间都有合作关系，包括马来西亚衍生品交易所、韩国交易所、大阪证券交易所、印度股票交易所与新加坡交易所(SGX)等，另外与上海、深圳、郑州和台湾的交易所之间也有业务往来协议。(完)

(编译 艾茂林/隋芬; 审校 沈以文/侯向明)

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