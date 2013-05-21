《路透精英汇》瑞信对巴西企业IPO看法乐观

路透圣保罗5月20日 - 瑞士信贷集团巴西主管周一表示，巴西企业今年应会透过首次公开发行(IPO)筹资120-150亿美元，显示外资正逐渐返回这个拉丁美洲最大的股票市场。

瑞士信贷巴西执行长José Olympio Pereira在路透拉美投资峰会上表示，尽管投资人仍高度不愿意在巴西投资，但近几个月价格大幅下跌后，“好机会”已经出现。Pereira先前预估巴西企业IPO案规模在80-100亿美元间。

他指出，尽管对于政府干预经济的疑虑仍高，但一连串的IPO案再加上石油巨头Petróleo Brasileiro SA (PETR4.SA)股价回升，显示“信心已达到拐点。”先前大买巴西IPO的全球投资人，近几年来多在场边观望。

“巴西遭到舍弃，但现在我们又看到投资人将之视为契机。我们见到资金回流到巴西，低廉价格开始抵消在巴西投资的潜在不确定性，”Pereira在瑞士信贷圣保罗总部称。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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