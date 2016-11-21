《路透精英汇》美元升值对日本经济是好预兆--高盛

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月18日 - 高盛(GS.N)首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
Tilton表示，“有更多的美联储紧缩政策和美元升值或将有利日本。日本是低通胀国家，正尝试刺激经济...但进一步大幅调降利率真的不可行了。”
“因此，如果美国能升息并让美元兑日圆升值，那么日圆就可以在日本袖手旁观下贬值，”他在香港举办的路透全球投资展望峰会上表示。
“至于日本，这是天大的好消息。”
尽管特朗普执政后的贸易政策和对中国的立场充满不确定性，Tilton表示，对中国的影响可能“相当大”，这要取决于其所采取的政策。
Tilton表示，“这对中国经济增长有一定份量的影响。”他并称，其影响可能最多会让中国未来几年的国内生产总值(GDP)减少几个百分点。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。