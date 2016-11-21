《路透精英汇》美元升值对日本经济是好预兆--高盛

图为美元和日圆。 REUTERS/Shohei Miyano

路透香港11月18日 - 高盛(GS.N)首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。

Tilton表示，“有更多的美联储紧缩政策和美元升值或将有利日本。日本是低通胀国家，正尝试刺激经济...但进一步大幅调降利率真的不可行了。”

“因此，如果美国能升息并让美元兑日圆升值，那么日圆就可以在日本袖手旁观下贬值，”他在香港举办的路透全球投资展望峰会上表示。

“至于日本，这是天大的好消息。”

尽管特朗普执政后的贸易政策和对中国的立场充满不确定性，Tilton表示，对中国的影响可能“相当大”，这要取决于其所采取的政策。

Tilton表示，“这对中国经济增长有一定份量的影响。”他并称，其影响可能最多会让中国未来几年的国内生产总值(GDP)减少几个百分点。(完)