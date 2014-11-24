《路透精英汇》美元明年料仍走强 除非美联储延迟升息

2014年8月31日在南非约翰内斯堡拍到的美元现钞。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透伦敦11月21日 - 本周路透全球投资展望峰会中，全球数一数二的资产管理机构投资主管一致预估美元2015年走强，但与许多大型银行相比，他们对美元/欧元涨势到底能有多强的看法显得更加谨慎。

美元等待已久的上涨攻势已进入第六个月，高盛及德意志银行等预测这只是开端，美元兑欧元汇率重返平价将是指日可待。

但如果推动美元升值的理由--美国明年料升息的预期--反而因美元上涨而无法顺利开展的话，那么就像所有押注一样，美元涨势也有受挫的可能。

强势美元降低了美国进口成本，从而令通胀降温，意味着美国联邦储备委员会(美联储)或许不需调高资金成本来抑制通胀，至少美联储不必急着这么做。但美元升值也增加了一种风险，即美联储藉由升息导致美元汇率超越美国出口商的痛苦水平。

Suvretta Capital投资长表示，美联储的手将因为忧心美元汇率过高而暂且按兵不动。

“我们认为利率将维持低档，因此以风险调整基础而言，我们仍认为美国股票有吸引力。”他在路透全球投资展望峰会说。

其他人则比较没像他那么斩钉截铁。英国基金管理公司Hermes执行长Saker Nusseibeh说，1990年代末有关进口石油及食品价格、以及美国制造业竞争疑虑主宰强势美元的讨论，已经无法适用现今的情况。

“美国在粮食、水、能源和低廉劳工上可自给自足--他们在技术创新方面可以垄断市场，”他说。“所以，他们承受得起美元上涨。”

**欧美政策日渐分化**

推断美元上涨的另一个理由是，欧洲和美国之间的经济前景和货币政策日渐分化。

即便欧洲央行并未祭出全面的政府公债购买计划，但总裁德拉吉已经承诺设法扩大央行的资产负债表规模。而美联储上月甫宣布结束购债计划。

“全球两家或三家主要央行正在朝不同的方向前进。日本央行和欧洲央行均在努力向体系中注入更多流动性，”高盛资产管理公司欧洲中东和非洲(EMEA)区域执行长Andrew Wilson称。

“在一定程度上，这种流动性政策最明晰的传导机制就是欧元汇率贬值。我们将可看到欧元从当前水准下跌--未来12个月极有可能跌破1.20美元。”

该数字得到其他数位参会人士的回应，但与周五汇价略高于1.24美元情况相比，就没有很大的操作空间了。这可能支持一些人的预估，即明年应该是从汇市波动性增加中赚钱。

“汇市将提供交易机会，”Amundi资产管理公司首席投资官Pascal Blanque说，“存在机遇，同时也有陷阱。”Amundi管理的资产规模达到1.2万亿(兆)美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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