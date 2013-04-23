《路透精英汇》欧元兑美元汇率可能下滑--Record基金经理人

路透伦敦4月23日 - 一位知名货币基金经理人周一表示，欧元可能是继日圆之后，因货币政策宽松且缺乏改革，导致其兑美元汇率下滑的主要货币。

Record Currency Management基金执行长James Wood-Collins在路透外汇峰会中说，欧元的“存在威胁”仍未结束。

Wood-Collins表示，虽然欧洲央行有余裕透过量化宽松做到直接扩张货币，但 以利差而言，欧元可能丧失优势。

美日英等主要国家央行在利率逼近零之后均已启动资产购置计划以刺激经济。

这类量化宽松计划会增加货币供应，通常会导致本币汇率推低。而就在美日英等国大力为经济注资时，欧洲央行资产负债表规模却不增反减，因银行业逐步偿还去年及前年欧洲央行帮助其度过债务危机所提供的低廉贷款。

欧洲央行总裁德拉吉曾宣示将不惜一切扞卫欧元，而且随后还推出一项购买债务受困国家公债的计划，从那以后许多投资人对欧元看法趋于正面。

但是Wood-Collins说，欧元因欧债危机而导致的存在威胁并未结束，要说有甚么万一的话，缺乏财政及银行业联盟就可能损及欧元前景。

“不惜一切代价的承诺当然好，很显然它给了市场很大的安慰，但是在必要的结构性改革方面，仍然有很大的落差，”他说。

**美元长期下行趋势可能转变**

Wood-Collins说，迹象显示美元长期下滑的趋势可能就快要结束。如果这股趋势更加成形，将导致购买海外资产的美国投资人进行更多对冲。

他说，美国投资人长久以来认为美元正处于长期下滑趋势，但是欧债危机已促使他们重新省思这个看法。

“过去11年左右，美元普遍说来是疲弱的，这意味着人们习惯在其资产组合中以作空美元赚钱。”

“但是最近这九个月情况就不是如此了。如果这是美元走强的新趋势，那么这可能成为美国投资人进行更大对冲的最大单一诱因。”(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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